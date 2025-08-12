На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дженнифер Энистон заявила, что рада за усопшего Мэттью Перри

Актриса Энистон призналась, что скорбела по Перри задолго до кончины
true
true
true
close
Global Look Press

Американская актриса Дженнифер Энистон в новом интервью заявила, что рада за своего усопшего коллегу по сериалу «Друзья» Мэттью Перри. 56-летнюю артистку цитирует Vanity Fair.

По словам Энистон, судьба Перри заставляла коллег и друзей грустить задолго до его кончины.

«Мы делали все, что могли, когда могли. Но мы скорбели по Мэттью уже очень долго, потому что его борьба с этой болезнью была для него очень тяжелой», — призналась она.

Энистон добавила, что ей тяжело так говорить, но часть ее думает, что все случившееся к лучшему.

«Я рада, что он избавился от этой боли», — заключила актриса.

В своих мемуарах Перри подробно рассказывал о борьбе с зависимостью от обезболивающих и алкоголя. К началу 2000 года, писал Перри, он «принимал так много таблеток, что не мог выйти из спальни».

54-летнего актера нашли без признаков жизни в джакузи его дома в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. Вскрытие показало острое отравление кетамином и утопление.

В июле стало известно, что врач Сальвадор Пласенсия станет четвертым из пяти обвиняемых в связи с кончиной звезды «Друзей».

Ранее сообщалось, что за три дня перед кончиной Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами