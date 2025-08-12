Дженнифер Энистон заявила, что рада за усопшего Мэттью Перри

Актриса Энистон призналась, что скорбела по Перри задолго до кончины

Американская актриса Дженнифер Энистон в новом интервью заявила, что рада за своего усопшего коллегу по сериалу «Друзья» Мэттью Перри. 56-летнюю артистку цитирует Vanity Fair.

По словам Энистон, судьба Перри заставляла коллег и друзей грустить задолго до его кончины.

«Мы делали все, что могли, когда могли. Но мы скорбели по Мэттью уже очень долго, потому что его борьба с этой болезнью была для него очень тяжелой», — призналась она.

Энистон добавила, что ей тяжело так говорить, но часть ее думает, что все случившееся к лучшему.

«Я рада, что он избавился от этой боли», — заключила актриса.

В своих мемуарах Перри подробно рассказывал о борьбе с зависимостью от обезболивающих и алкоголя. К началу 2000 года, писал Перри, он «принимал так много таблеток, что не мог выйти из спальни».

54-летнего актера нашли без признаков жизни в джакузи его дома в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. Вскрытие показало острое отравление кетамином и утопление.

В июле стало известно, что врач Сальвадор Пласенсия станет четвертым из пяти обвиняемых в связи с кончиной звезды «Друзей».

Ранее сообщалось, что за три дня перед кончиной Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.