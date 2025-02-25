Мэттью Перри получил 27 лишних доз кетамина за три дня перед кончиной

На стриминговом сервисе Peacock вышел новый документальный фильм «Мэттью Перри: Голливудская трагедия» о кончине звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Фильм цитирует Yahoo.

54-летнего актера не стало после случайной передозировки анестетика кетамина 28 октября 2023 года. Как правило, средство используют для лечения депрессии, а также в рекреационных целях. Согласно новому документальному фильму, за три дня перед кончиной Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.

Одним из спикеров фильма стал прокурор Мартин Эстрада, который курировал дело американского актера до своего ухода в отставку в январе 2025 года. Он призвал строже наказать пятерых человек, арестованных по делу, включая двух врачей, предполагаемого наркодельца и личного помощника Перри.

«Раньше мы называли такие вещи передозировкой и больше обвиняли самого человека. Мы больше так не делаем. Мы обвиняем драг-дилеров и продавцов наркотиков в том, что они воспользовались проблемами наркозависимости», — сказал он.

В январе актриса Лиза Кудроу, партнерша Мэттью Перри по сериалу «Друзья», открыла подаренную коллегой банку из-под печенья и обнаружила в ней записку от актера.

Ранее особняк Мэттью Перри обзавелся новым владельцем.