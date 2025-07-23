Назвавший Мэттью Перри «идиотом» врач готов признать вину

Врач Сальвадор Пласенсия станет четвертым из пяти обвиняемых в связи с кончиной звезды «Друзей» Мэттью Перри, признавшим свою вину. Об этом сообщает Associated Press.

Пласенсия, отмечает AP, согласился на сделку с прокурорами: он признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в незаконном снабжении кетамином актера в обмен на то, что с него снимут три пункта обвинения в распространении кетами и два — фальсификации документов.

При этом Пласенсии по-прежнему грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере $2 млн, если ему дадут максимальный срок. На данный момент свою вину в трагедии не признала только наркодилер Джасвин Сангха, известная как «кетаминовая королева».

Как сообщает AP, сейчас врач Сальвадор Пласенсия вышел на свободу под залог и ждет будущего суда. Медика обвиняют в том, что он на протяжении нескольких недель снабжал звезду «Друзей» наркотиками перед трагедией. Он также писал своему соучастнику — врачу Марку Чавесу — сообщение с фразой: «Интересно, сколько этот идиот (Мэттю Перри) заплатит».

54-летнего актера не стало после случайной передозировки анестетика кетамин 28 октября 2023 года. Как правило, средство используют для лечения депрессии, а также в рекреационных целях.

Из документального фильма об артисте стало известно, что за три дня перед кончиной Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн оставил после себя налоговый долг в $5 млн.