Стало известно о многомиллионных гонорарах ушедшего на пенсию Леонтьева

Продюсер Дзюник: певец Леонтьев просит за концерт от 4 млн рублей
true
true
true
close
Андрей Александров/РИА Новости

Народный артист России Валерий Леонтьев берет за свои выступления многомиллионные гонорары несмотря на отказ от гастролей. Об этом в беседе с aif.ru рассказал продюсер Леонид Дзюник.

По словам Дзюника, ушедший в 2024 году на гастрольную «пенсию» Леонтьев продолжает выступать в другом формате. Он напомнил об Иосифе Кобзоне, который в 60 лет закончил гастролировать, а после до кончины выступал на различных мероприятиях.

«Человек, когда поет, когда у него душа поет, когда у него сердце поет, он не может сидеть просто дома», — говорит продюсер.

Дзюник добавил, что единичные выступления на корпоративах и частных мероприятиях помогают Леонтьеву содержать дом в Лос-Анджелесе и супругу. Стоимость концерта Леонтьева может начинаться от 50 тысяч долларов — около 4 млн рублей, уточнил продюсер.

Накануне Леонтьев в беседе признался, что счастлив приглашению от Игоря Крутого на фестиваль «Новая волна» в Казани. По мнению Леонтьева, несмотря на смену локации, суть фестиваля осталась прежней.

Ранее у Леонтьева обнаружили виллу в Майами за $11 млн.

