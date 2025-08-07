У Леонтьева обнаружили виллу в Майами за $11 млн

Певец Валерий Леонтьев проживает с женой Людмилой Исакович на вилле в районе Серфсайд, пригороде Майами, между Бэй-Харбор и Майами-Бич. Об этом сообщает Life со ссылкой на американских риелторов.

По данным издания, Леонтьев обитает в двухэтажном особняке с шестью спальнями, семью санузлами, бассейном, пирсом и зоной SPA. На участке также расположены гараж, тренажерный зал и лифт. Риелторы оценивают недвижимость в $11 миллионов (около 882 миллионов рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

Как отмечает Life, Леонтьев мог бы сдавать это жилье за $55 тыс. в месяц (около 4,4 миллионов рублей).

В августе Telegram-канал Mash сообщил, что Валерий Леонтьев вновь вернется на сцену на фестивале «Новая волна», который пройдет в Казани с 21 по 26 августа. По данным издания, артист исполнит на мероприятии пять композиций, среди которых «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай». Переговоры с певцом велись на протяжении полугода по личной просьбе композитора Игоря Крутого.

