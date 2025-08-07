На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алексей Учитель дал Даниле Козловскому «немного неожиданную» роль в своем фильме

Режиссер Учитель: Козловский получит небольшую роль в фильме о Шостаковиче
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский актер Данила Козловский снимется в фильме Алексея Учителя о советском композиторе Дмитрии Шостаковиче, передает РИА Новости со ссылкой на самого режиссера.

По его словам, актер сыграет «небольшую» и «немного неожиданную для себя» роль.

Съемки картины под рабочим названием «Шум времени» проходят в Санкт-Петербурге. Роль композитора досталась Олегу Савцову, а его жены — Дарье Балабановой. В ленте также появятся Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова и другие.

В феврале Козловский объявил о завершении судебного спора с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинял его в экстремизме и дискредитации армии. После его претензий актер объяснил, что у него нет второго гражданства, а из РФ он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть. В июле стало известно о возвращении Козловского в отечественные кинотеатры.

Ранее Драко Малфой из «Гарри Поттера» снялся в одном фильме с актерами из РФ.

