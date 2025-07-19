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Данила Козловский возвращается в кинотеатры России

Фильм «Уволить Жору» с Козловским выйдет в кинотеатрах 25 декабря 2025 года
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Vice Films

Компания «Централ Партнершип» объявила кинотеатральный релиз фильма «Уволить Жору» с Данилой Козловским в главной роли.

Комедия появится в кинотеатрах 25 декабря 2025 года. Она станет первой вышедшей с российским артистом новой лентой: в апреле нынешнего года в эфире Первого канала показывали исторический блокбастер «Викинги» 2016 года, и тогда СМИ назвали это «первым появлением Козловского» на федеральном канале после длительного перерыва.

Режиссером картины «Уволить Жору» выступил Марюс Вайсберг («(Не)идеальный мужчина», «Бабушка легкого поведения 1-2» и др.). Сюжет расскажет о не особо отягощенном моралью и принципами провинциале Максе, который делает успешную карьеру в московском кадровом агентстве. Мужчина без труда увольняет топ-менеджеров компаний, пока не сталкивается с главным программистом крупной фирмы Георгием. В каст вошли Козловский, Михаил Галустян, Елена Фомина, Наталья Бордо и другие.

27 февраля 2025 года Данила Козловский объявил о завершении судебного спора с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинял его в экстремизме и дискредитации армии.

Еще в апреле 2023 года Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Бородин требовал от Генпрокуратуры проверить актера на предмет финансирования ВСУ из-за дружбы с иноагентом — режиссером Александром Роднянским (признан в РФ иностранным агентом).

Козловский в ответ заявил, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

Ранее Евросоюз ввел санкции против режиссера Шахназарова.

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