Драко Малфой из «Гарри Поттера» снялся в одном фильме с актерами из России

В кинотеатрах России выйдет 18 сентября антиутопия «Альтер» с Томом Фелтоном (он же — Драко Малфой из «Гарри Поттера») в главной роли, где его партнершей выступит актриса Елизавета Бугулова («Великая»). Об этом сказано в VK-сообществе компании «НМГ Кинопрокат».

Также в каст фильма вошли другие российские артисты — Игорь Жижикин («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа») и Алексей Филимонов. Художницей по костюмам в проекте была россиянка Светлана Михаленко, известная по сериалу «Библиотекарь».

«Сложнейшие костюмы, великолепный ансамбль и международные команда, которая «builds bridges between countries» в то время, когда это так необходимо», — написала Михаленко в своем Telegram.

Режиссером выступил финский постановщик Тимо Вуоренсола. Лента рассказывает об изобретателе Леоне, который решает бросить вызов миру, где власть принадлежит генетически улучшенной элите. Помогать ему будет Хлоя, которую исполнила Елизавета Бугулова. Премьера фильма состоялась в 2024 году в Каннах, но до российского проката картина добралась только сейчас.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский возвращается в кинотеатры России.