Артистов Оркестра имени Чайковского пока не эвакуировали из Ирана

Артистов Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского пока не эвакуировали из Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного продюсера съемочной группы Федора Бондарчука Алю Сомкину.

По словам Сомкиной, предположительно, артистов эвакуируют 15 июня.

«Они сегодня с нами не выезжали. У меня есть информация, что завтра, но это неточно», — сказала продюсер.

С другими членами группы Сомкина была эвакуирована в субботу из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу двух стран.

Утром 14 июня в посольстве РФ в Баку сообщили, что первая группа граждан России в составе 14 человек эвакуирована из Ирана в Астаринский район Азербайджана. Позднее эвакуировали вторую группу из 56 россиян. По данным агентства, в составе второй группы был режиссер Федор Бондарчук. Всего планируется эвакуация 88 российских граждан.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посольство РФ сообщило, есть ли россияне среди пострадавших в Иране после атаки Израиля.