Первая группа российских граждан эвакуирована из Ирана

Первая группа граждан России в составе 14 человек эвакуирована из Ирана в Азербайджан. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Баку.

Отмечается, что россиян перевезли на автобусе в Астаринский район Азербайджана.

Других подробностей не приводится.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю, в частности по городам Рамат-Ган и Тель-Авив, были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.