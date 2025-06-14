Посольство сообщило, есть ли россияне среди пострадавших в Иране после атаки Израиля

Посольство РФ: данных о пострадавших при ударах Ирана по Израилю россиянах нет

Посольство России в Израиле не получало информации о россиянах, которые могли пострадать при ударах Ирана. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

«Внимательно отслеживаем ситуацию. Сотрудники посольства находятся в тесном контакте с представителями израильских властей», — говорится в сообщении посольства.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о фейковых сообщениях от «посольства в Иране».