В Госдуме вспомнили «бородатую женщину» с «Евровидения» — 2014

Россия не чувствует себя «разочарованной» без «Евровидения». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Султан Хамзаев. Он также вспомнил победившую на конкурсе в 2014 году «бородатую женщину» — Кончиту Вурст – и заявил, что такие участники влияют на «психологическое здоровье граждан».

«Мы пару лет без этого шабаша как-то обошлись и в целом все себя хорошо чувствуем, никаких проблем у нас нет и не чувствуем себя разочарованными точно. Я бы вообще этот вопрос с точки зрения психологического здоровья граждан еще поднимал бы. Вы же помните бородатую женщину, которая победила в один год, поэтому что здесь такого веселого, не знаю. Ничего такого критического не произошло, только позитив с учетом того, что мы там участие не принимали и не принимаем», — сказал он.

Хамзаев считает, что для России лучше как можно дольше не принимать участие в конкурсе из-за «очень русофобски настроенных» европейских лидеров.

«Было бы идеально дольше не принимать там участие, ничего полезного там точно нет, потому что эти конкурсы еще и жестко политизированы. А сейчас самые русофобски настроенные — это европейцы, точнее, руководство отдельных европейских стран. Не все, два руководителя европейских государств были у нас на Параде Победы [в честь] великой даты восьмидесятилетия победы. Там разные люди. А есть те, которые просто уже в этом безумии русофобском утонули, в собственном болоте. Надо к этому спокойно относиться. Но я считаю, чем дольше нас там не будет в качестве участников «Евровидения», тем для нас будет лучше», — добавил он.

Депутат также положительно оценил организацию «Интервидения» в Москве.

«А что касается вот этого конкурса, который новый делают сейчас — это же старая история. Оно же советское еще, это же, по сути, сейчас получается перезагрузка. Почему нет? А что в этом плохого? Тоже нормально. Он зацветет аккуратно, если ему помогать, поддерживать, оно какие-то свои правильные плоды даст обязательно. Второй вопрос, что это же недешевое удовольствие тоже. Но то, что государство на это тратит деньги и внимание — это хорошо», — подчеркнул он.

В этом году «Евровидение» пройдет в швейцарском городе Базеле. Первый полуфинал состоится 13 мая, второй — 15 мая, а финал запланирован на 17 мая.

В 2022 году Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Россию от участия в конкурсе после начала военной спецоперации на Украине. Представители России не раз занимали высокие места в конкурсной таблице, но победить стране удалось лишь однажды — в 2008 году это сделал певец Дима Билан с песней Believe. За два года до этого он занял на конкурсе второе место с композицией Never let you go.

До этого стало известно, что 20 сентября Россия проведет аналог «Евровидения» на «Live Арене» под названием «Интервидение». Россию на конкурсе будет представлять певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. Участие в конкурсе подтвердили более 20 стран.

Ранее в Госдуме заявили, что уважающие себя страны на «Евровидении» не побеждают.