«Парад уродов»: в Госдуме ответили на вопрос, должна ли Россия вернуться на «Евровидение»

Возвращение на конкурс «Евровидение» и победа в «параде уродов» не может быть целью для уважающей себя страны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«У меня серьезные сомнения в том, что победа в параде уродов может являться целью для настоящего артиста. А уж для уважающей себя страны – тем более», — сказал он.

В этом году «Евровидение» пройдет в швейцарском городе Базеле. Первый полуфинал состоится 13 мая, второй — 15 мая, а финал запланирован на 17 мая.

В 2022 году Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Россию от участия в конкурсе после начала военной спецоперации на Украине. Представители России не раз занимали высокие места в конкурсной таблице, но победить стране удалось лишь однажды — в 2008 году это сделал певец Дима Билан с песней Believe. За два года до этого он занял на конкурсе второе место с композицией Never let you go.

До этого стало известно, что 20 сентября Россия проведет аналог «Евровидения» на «Live Арене» под названием «Интервидение». Россию на конкурсе будет представлять певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. Участие в конкурсе подтвердили более 20 стран.

Ранее участники «Евровидения» от Украины заявили о безразличии других конкурсантов.