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Стала известна дата проведения «Интервидения»

Международный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на «Live Арене»
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wikipedia.org

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал мероприятия.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

21 марта стало известно, что правительство РФ выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение международного песенного конкурса «Интервидение».

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что свое участие в музыкальном конкурсе подтвердили около 20 стран. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки.

Представитель России на «Интервидении» пока не выбран. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что представлять РФ на конкурсе будет Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). При этом официально эта еще информация не подтверждалась.

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