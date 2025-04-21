Гарик Харламов о депрессии: «Периодически возвращается»

Юморист Гарик Харламов рассказал на шоу DREAMCAST, что примерно в 30-летнем возрасте страдал от панических атак и пережил кризис среднего возраста.

«Считал, что самое лучшее я уже сделал. Уже сам себя копирую, жизнь заканчивается и так далее. Сейчас, после 40 лет, начинается уже совершенно другая история», — заявил 44-летний Харламов.

По словам телеведущего, он избавился от негативных мыслей тем, что просто решил не думать о том, что приносит ему только вред. Харламов отметил, что «сконцентрировался на счастье усилием воли».

«У меня бывают затяжные [депрессии], как и у всех. <…> У меня бывали панические атаки, я их лечил. Не то, что мне все весело. Нет! Все было, и периодически возвращается», — добавил комик.

Харламов не стал раскрывать причину возникновения панических атак. Шоумен предположил, что страдал от них из-за «перегрузки мозга».

Недавно актер Евгений Цыганов признался, что пережил кризис среднего возраста в 30 лет. По словам актера, в тот момент он пребывал «в каком-то беспамятстве, раздрае и чувствовал себя потерянным».

Ранее рэпер Баста рассказал, что его сильно ранит буллинг в соцсетях.