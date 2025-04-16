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Евгений Цыганов о кризисе среднего возраста: «Очень противное состояние»

Актер Евгений Цыганов признался, что пережил кризис среднего возраста в 30 лет
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Пресс-служба KION

Актер Евгений Цыганов признался в интервью журналу «Чтиво», что пережил кризис среднего возраста в 30 лет.

По словам актера, в тот момент он пребывал «в каком-то беспамятстве, раздрае и чувствовал себя потерянным».

«Ты просыпаешься утром, и у тебя нет мотивации, чтобы встать. Потому что ты вообще не понимаешь, чего ты хочешь. Очень противное состояние», — заявил 46-летний артист.

Цыганов отметил, что был тогда уже востребованным актером, но не понимал, что «с этой востребованностью делать». Актер заявил, что находился тогда в состоянии «деградации» — в том числе актерской. Все заработанные деньги, вспомнил артист, он в основном спускал в баре.

Сейчас, заявил Цыганов, ему сложно «нащупать» свой возраст: иногда он чувствует себя «как придурок, который так и не вышел из подросткового возраста», а иногда, наоборот, воспринимает себя «дедулей».

В том же интервью Цыганов рассказал, что не собирался становиться актером, но надо было куда-то поступать, и в армию идти не хотелось. Профессия артиста стала его привлекать уже в процессе поступления.

«И вдруг я на поступлении почувствовал, что у меня через этот текст получается общаться и владеть зрительским вниманием. Это прям вштыривает. Как, наверное, любая власть», — вспомнил актер.

Ранее сообщалось, что режиссер сериала «Склиф» уличила Кристину Асмус в профнепригодности.

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