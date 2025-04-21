Баста о буллинге: «Сильно ранит, горю изнутри»

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) рассказал на шоу «Народного интервью», что сталкивается с множеством буллинга в соцсетях. Выпуск с артистом опубликован на VK Видео.

«Я о себе читаю вещи, которые очень сильно ранят, делают больно. От невидимых людей. Я очень сильно на этом концентрировался, и концентрируюсь, горю изнутри», — признался Вакуленко.

На передаче Баста отвечал на вопросы различных интервьюеров в возрасте от 4 до 100 лет. 14-летняя Настя спросила у музыканта, как постоять за себя перед одноклассниками. Рэпер поддержал девочку и посоветовал поговорить об этом с матерью.

«Одна знакомая мне сказала, что нужно ориентироваться на тех людей, которые тебя любят и поддерживают.И это мне очень помогло. Общайтесь с теми, кто вас любит, кто о вас заботится, и больше уделяйте внимания этим людям. От них всегда будет отдача, поддержка и правильный заряд», — отметил рэпер.

Баста также раскрыл на шоу, что очень много размышляет о боге и его участии в его жизни. Музыкант считает, бог относится к нему «со здоровой иронией».

«Я всегда смотрю на отношения с богом, как на мои отношения с моими детьми. Я испытываю к ним абсолютную любовь. Меня иногда ранит и травмирует их право на выбор. Но приходится просто замолчать и принять его», — добавил артист.

20 апреля 2025 года рэперу Басте исполнилось 45 лет. Подробнее о музыкальном пути рэпера — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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