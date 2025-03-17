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Петросян об отмене своих концертов: «Не дождетесь»

Комик Евгений Петросян опроверг слухи об отмене своих концертов в марте
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Telegram-канал Петросян Live

Юморист Евгений Петросян опроверг в Telegram-канале сообщения об отмене выступлений в марте.

Петросян заявил, что должен «внести кое-какую ясность». Артист призвал «приструнить журналюг», которые пишут дезинформацию о нем. Он заявил, что такая желтая пресса предумышленно «портит всю картину нашей жизни» и «сочиняют всякие бяки», пока реальные журналисты «совершают геройские подвиги» в настоящее время.

«Дошел до меня слух, что я отменил в марте все свои концерты, плохо себя чувствую, пора на покой. Не дождетесь, дорогие друзья, те, кто это говорит, не дождетесь!» — рассказал комик.

По словам Петросяна, нельзя заниматься «такими пакостями».

«Ну невозможно осквернять людей понапрасну. Это пусть они делают на Западе. А что же мы сами с собой делаем? Это для чего?» — возмутился артист.

Петросян рассказал, что сейчас находится на репетиции шестичасовой съемки концерта.

В марте Telegram-канал Mash утверждал, что Петросян отказался от частных выступлений на неопределенный срок. Как отмечало издание, комик проведет три концерта в марте и один в апреле. Затем у артиста нет запланированных выступлений. Также комик взял выходной на первое апреля.

Ранее Евгений Петросян вышел на связь после госпитализации.

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