Евгений Петросян временно отказался от частных выступлений

Юморист Евгений Петросян отказался от частных выступлений на неопределенный срок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, Петросян проведет три концерта в марте и один в апреле. Затем у артиста нет запланированных выступлений. Также комик взял выходной на первое апреля. Mash предположили, что это может быть связано с состоянием здоровья пародиста.

8 марта телеканал РЕН ТВ сообщил, что Петросяна госпитализировали в Москве с желудочно-кишечным кровотечением. По их данным, артист находился в реанимации.

Mash уточнял, что «медики проводят противошоковую терапию», артист потерял много крови, но, несмотря на это, сейчас чувствует себя лучше. Ему якобы оказали всю необходимую помощь и уже перевели из реанимации в стационар, где он находится в палате под присмотром врачей.

В тот же день жена Петросяна Татьяна Брухунова опровергла сообщения о том, что юморист в реанимации.

10 марта Евгений Петросян вышел на связь после госпитализации. Слухи о своей кончине он назвал преувеличенными.

Ранее Ларисе Долиной потребовалась помощь врачей из-за «жутких болей».