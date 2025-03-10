Юморист Евгений Петросян вышел на связь после госпитализации. Новое видео он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Слухи о своей кончине он назвал преувеличенными.

«Сегодня 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом, концерт будет идти часов пять», — сказал он.

79-летний народный артист РСФСР уточнил, что концерт в Серпухове будет пробным перед новой съемкой его проекта «Петросян-шоу».

9 марта стало известно, что Петросяна выписали из медицинского учреждения. Артист пробыл в Боткинской больнице двое суток. За это время врачи стабилизировали его состояние и прооперировали.

До этого жена Петросяна Татьяна Брухунова опровергала сообщения о том, что юморист в реанимации. Она поясняла, что супруг находился в клинике в «штатном режиме».

О том, что Петросян госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением и находится в реанимации, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что Ларисе Долиной потребовалась помощь врачей из-за «жутких болей».