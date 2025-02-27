Анфису Чехову уволили с формулировкой: «Ты не влезаешь в кадр»

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, что сталкивалась с унижениями в карьере из-за своей пышной фигуры. Ее слова передает «СтарХит».

«Наш шеф-редактор Олег увольнял меня с формулировкой: «Ты не влезаешь в кадр», хотя, когда я пришла вести эту программу, я была полнее — я похудела в процессе съемок», — поделилась артистка.

По словам Чеховой, некоторые люди пользовались ее закомплексованностью для того, чтобы «что-то объяснить». Телеведущая, отмечает «СтарХит», боролась с лишним весом большую часть своей жизни. Ей удалось похудеть только после того, как она полностью изменила мышление.

«Я сейчас похудела не потому, что я специально хочу быть худой, а потому что я хочу быть молодой, здоровой и в пожилом возрасте прыгать, как горная лань, а не ходить с палочкой», — рассказывала Чехова.

В феврале 2025 года Чехова сообщалав YouTube-интервью психологу Марку Бартону о том, что ее избил возлюбленный-тиран в молодости. Артистка вспоминала, что в тот момент не нашла поддержки ни со стороны психолога, ни от других женщин.

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