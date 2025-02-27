Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анфису Чехову уволили с формулировкой: «Ты не влезаешь в кадр»

Актриса Анфиса Чехова вспомнила, что ее уволили из-за пышной фигуры
close
Личный архив

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, что сталкивалась с унижениями в карьере из-за своей пышной фигуры. Ее слова передает «СтарХит».

«Наш шеф-редактор Олег увольнял меня с формулировкой: «Ты не влезаешь в кадр», хотя, когда я пришла вести эту программу, я была полнее — я похудела в процессе съемок», — поделилась артистка.

По словам Чеховой, некоторые люди пользовались ее закомплексованностью для того, чтобы «что-то объяснить». Телеведущая, отмечает «СтарХит», боролась с лишним весом большую часть своей жизни. Ей удалось похудеть только после того, как она полностью изменила мышление.

«Я сейчас похудела не потому, что я специально хочу быть худой, а потому что я хочу быть молодой, здоровой и в пожилом возрасте прыгать, как горная лань, а не ходить с палочкой», — рассказывала Чехова.

В феврале 2025 года Чехова сообщалав YouTube-интервью психологу Марку Бартону о том, что ее избил возлюбленный-тиран в молодости. Артистка вспоминала, что в тот момент не нашла поддержки ни со стороны психолога, ни от других женщин.

Ранее сообщалось, что Александр Буйнов вышел на связь после сообщений о ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами