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Анфиса Чехова рассказала, как ей сломал нос избранник-тиран

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что состояла в отношениях с тираном
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achekhova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в YouTube-интервью психологу Марку Бартону о том, что ее избил возлюбленный-тиран в молодости.

Чехова вспомнила, что в тот момент не нашла поддержки ни со стороны психолога, ни от других женщин.

«Меня жутко буллили женщины, к которым я пришла с порванной барабанной перепонкой, со сломанным носом. «И что, ты изменила ему? Что сделала-то?» — спрашивали меня в травмпункте», — поделилась артистка.

Психолог в свою очередь сказала Чеховой, что она сама выбрала быть с тираном. Специалист посоветовала артистке «взять на себя ответственность» и понять, какие травмы ее побудили начать отношения с абьюзером. После этого, поделались звезда, она начала ходить на терапию.

Чехова не стала раскрывать имя экс-избранника, применившего к ней физическое насилие. Она отметила, что работала вместе с ним на телевидении. Актриса также вспомнила, что мужчина отвернулся от нее, когда она потеряла работу и лишилась заработка. Чехова заявила, что бывший возлюбленный стал ее унижать, хотя до этого обещал заботиться.

Ранее сообщалось, что победитель шоу «Битва иллюзионистов» требует с Люси Чеботиной почти 2 миллиона рублей.

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