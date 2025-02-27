Александр Буйнов вышел на связь после сообщений о ДТП

Певец Александр Буйнов заявил, что на связи с семьей пострадавшей в ДТП

Певец Александр Буйнов опроверг в беседе с Super, что пытался скрыться с места аварии.

Буйнов рассказал, что наехал на женщину правым крылом в машине. На автомобиле не осталось следов. Сам певец не пострадал, а участница ДТП была легко травмирована. У нее обнаружили синяки и растяжение связки левого колена. Артист заявил, что находится на связи с семьей пострадавшей.

27 февраля Telegram-канал Mash заявил, что Александр Буйнов якобы сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. По данным издания, женщина была госпитализирована с разрывом связок. Со слов пострадавшей, певец хотел уехать с места ДТП.

Очевидцы запечатлели происходящее. На кадрах видно, что женщина лежит на проезжей части, вокруг пострадавшей собрались люди. Также на записи видно, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Медицинские работники оказывают женщине первую помощь.

По данным РЕН ТВ, пострадавшая в ДТП жаловалась на боли и тошноту, она подозревает, что из-за аварии у нее могло возникнуть сотрясение мозга. Женщине предстоит еще обследование.

Ранее жена Буйнова заявила, что устала от слухов о ее муже.