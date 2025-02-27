Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Александр Буйнов вышел на связь после сообщений о ДТП

Певец Александр Буйнов заявил, что на связи с семьей пострадавшей в ДТП
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Александр Буйнов опроверг в беседе с Super, что пытался скрыться с места аварии.

Буйнов рассказал, что наехал на женщину правым крылом в машине. На автомобиле не осталось следов. Сам певец не пострадал, а участница ДТП была легко травмирована. У нее обнаружили синяки и растяжение связки левого колена. Артист заявил, что находится на связи с семьей пострадавшей.

27 февраля Telegram-канал Mash заявил, что Александр Буйнов якобы сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. По данным издания, женщина была госпитализирована с разрывом связок. Со слов пострадавшей, певец хотел уехать с места ДТП.

Очевидцы запечатлели происходящее. На кадрах видно, что женщина лежит на проезжей части, вокруг пострадавшей собрались люди. Также на записи видно, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Медицинские работники оказывают женщине первую помощь.

По данным РЕН ТВ, пострадавшая в ДТП жаловалась на боли и тошноту, она подозревает, что из-за аварии у нее могло возникнуть сотрясение мозга. Женщине предстоит еще обследование.

Ранее жена Буйнова заявила, что устала от слухов о ее муже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами