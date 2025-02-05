В Госдуме оценили возможность возвращения Меладзе на российскую сцену

Депутат Госдумы Толмачев не исключил, что Меладзе вернется на российскую сцену

Депутат Госдумы Александр Толмачев не исключил в беседе с изданием «Абзац», что певец Валерий Меладзе вернется на российскую сцену.

«Можно предположить, что он продолжит выжидать, а при стечении обстоятельств вновь активизирует свою концертную деятельность в России. Ведь автопарк стареет, а за пределами нашей страны Меладзе не очень востребован», — заявил депутат.

Толмачев усомнился, что Меладзе будет финансировать российских военных на СВО. По словам депутата, в его памяти еще живо воспоминание, когда певец якобы «под давлением публики за границей произнес неонацистский лозунг».

На данный момент Меладзе живет в Испании. 10 июля 2024 года в окружении Валерия рассказали в беседе с Telegram-каналом Mash, что артист пообещал вернуться в Россию.

Mash заявлял, что Меладзе также «открестился» от поддержки ВСУ. Его обвиняли в поддержке украинской армии после концерта в Дубае. Поводом стало видео, на котором певец, предположительно, продолжил приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!». Исполнитель уверил близких, что его слова — «дело рук провокаторов».

Ранее у Меладзе нашли автопарк стоимостью в десятки миллионов рублей.