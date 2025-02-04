У Меладзе нашли автопарк стоимостью в десятки миллионов рублей

У певца Валерия Меладзе нашли автопарк из восьми автомобилей Mercedes общей стоимостью 70 миллионов рублей. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, почти все принадлежащие ему авто (4 из 6) — с одинаковым номером 525, стоимость которого может достигать нескольких миллионов рублей.

Самое дорогое авто — Mercedes-Benz Amg G63, его эксперты издания оценивают в 21 миллион рублей. Его водит и сам певец.

Один из автомобилей, уточняет Life, — внедорожник Mercedes Gls 400 D 4Matic, который на Валерия переписал его брат композитор Константин Меладзе.

Помимо самого Меладзе, машинами Mercedes владеют его сестра Лиана и дочь Арина, добавляет издание.

«Считается, что «ангельский» номер 525 богат символизмом и несет в себе мощное послание из духовной сферы. Утверждается, что такое сочетание цифр может повлиять на перемены и даже личностный рост, а также необходимость сохранять способность к адаптации», — объясняют в издании выбор номера.

Известно, что в последние годы Меладзе с супругой Альбиной Джанабаевой живут в Испании.

Накануне Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед началом своего масштабного мирового турне, чтобы посетить могилу отца Шоты Меладзе.

Ранее стало известно, что ресторан дочери Меладзе задолжал 30 млн рублей и закрылся.