Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У Меладзе нашли автопарк стоимостью в десятки миллионов рублей

SНОТ: певец Меладзе оказался владельцем автопарка из восьми Mercedes
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

У певца Валерия Меладзе нашли автопарк из восьми автомобилей Mercedes общей стоимостью 70 миллионов рублей. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, почти все принадлежащие ему авто (4 из 6) — с одинаковым номером 525, стоимость которого может достигать нескольких миллионов рублей.

Самое дорогое авто — Mercedes-Benz Amg G63, его эксперты издания оценивают в 21 миллион рублей. Его водит и сам певец.

Один из автомобилей, уточняет Life, — внедорожник Mercedes Gls 400 D 4Matic, который на Валерия переписал его брат композитор Константин Меладзе.

Помимо самого Меладзе, машинами Mercedes владеют его сестра Лиана и дочь Арина, добавляет издание.

«Считается, что «ангельский» номер 525 богат символизмом и несет в себе мощное послание из духовной сферы. Утверждается, что такое сочетание цифр может повлиять на перемены и даже личностный рост, а также необходимость сохранять способность к адаптации», — объясняют в издании выбор номера.

Известно, что в последние годы Меладзе с супругой Альбиной Джанабаевой живут в Испании.

Накануне Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед началом своего масштабного мирового турне, чтобы посетить могилу отца Шоты Меладзе.

Ранее стало известно, что ресторан дочери Меладзе задолжал 30 млн рублей и закрылся.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами