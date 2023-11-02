На концерте Валерия Меладзе в Дубае произошла потасовка

Певец Валерий Меладзе был вынужден остановить концерт в Дубае из-за пьяной драки двух русскоговорящих зрителей. Об этом сообщает сайт mk.ru.

В соцсетях распространились видеоролики, на которых охранники разнимают мужчин под комментарии Меладзе.

«Что там происходит? Какой-то кипиш. Ладно, давайте «Сэру» попробуем спеть. Если увидим, что там внимания больше, чем ко мне, мы остановимся», — сказал певец.

С начала января Меладзе просят признать иноагентом. По этому поводу высказывались Фонд исторического наследия, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Поводом стало видео, на котором Меладзе, предположительно, продолжил приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!», выступая на корпоративе в Дубае в январе. По неподтвержденной информации, артист после этого сказал присутствующим, что он «вне политики».

Позднее сообщалось, что прокуратура Москвы проверяет, оказывал ли Меладзе финансовую помощь ВСУ.

Ранее налоговая закрыла компанию Меладзе, которая просуществовала 20 лет.