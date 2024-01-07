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В Риге проверили песни на ярмарке, опасаясь восхваления России

Вице-мэр Риги: исполненные на ярмарке русские народные песни проверили заранее

Организаторы концерта на рождественской ярмарке в Риге до его начала проверяли содержание песен на русском языке одного из ансамблей на предмет «текстов, восхваляющих Россию». Об этом сообщил вице-мэр латвийской столицы Эдвардс Ратниекс на своей странице в X (бывший Twitter).

До этого в социальных сетях появился фрагмент выступления ансамбля на рождественской ярмарке в Риге, который исполнял песни на русском языке.

Вице-мэр уточнил, что на видео женский ансамбль муниципального дома культуры Аудринской волости Резекненского края.

«Это ансамбль меньшинства, поддерживаемый местными властями и государством. Все песни соответствовали ярмарке», — рассказал он.

По его словам, представители ярмарки лично просматривали тексты до выступления.

«Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или Путина. Язык общения во время концерта: латышский», — написал он.

Ратниекс добавил, что Рижская дума не принимала участия в организации концерта.

Накануне сообщалось, что власти Риги запретили запланированный пикет в поддержку Палестины на фоне конфликта в Газе. В Рижской думе приняли решение запретить мероприятие, «поскольку в заключении органов безопасности речь шла о том, что во время мероприятия может возникнуть угроза общественной безопасности».

Ранее президент Латвии призвал к укреплению границы с Россией и Белоруссией.

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