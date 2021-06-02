«Союзмультфильм» пытается вернуть права на использование образа Чебурашки

«Союзмультфильм» продолжает переговоры с японской компанией по поводу возврата международных прав на использование образа Чебурашки. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева, сообщает ТАСС.

«Японская сторона нам отвечает, мы в действующих текущих переговорах, но пока трудно говорить о том, когда и как завершится процесс. Важно сказать, что уже через полтора года у них в принципе истекают права, мы надеемся, что нам не придется ждать этого окончания, и мы сможем передоговориться раньше», — сказала Слащева.

В апреле 2020 года «Союзмультфильм» сообщил о намерении заняться вопросом возврата прав на использование образа Чебурашки японской стороной, так как они были переданы предыдущим руководством студии 16 лет назад. Согласно договору, японская компания получила исключительную лицензию на право использовать образы героев мультфильма во всем мире, кроме бывших советских республик. При этом «Союзмультфильм» лишался права выдавать аналогичную лицензию еще какой-либо компании. По этой причине у российской и японской сторон возникли серьезные разногласия по вопросу срока действия договора и его условий.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Ранее в студии «Союзмультфильм» сообщали, что намерены до конца 2021 года завершить переговоры о возврате международных прав на использование образа Чебурашки с японской компанией.