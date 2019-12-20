Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

Ведущий программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Куликов выгнал из студии американского эксперта Грэга Вайнера из-за «убогого юмора», передает РИА «Новости».

Во время передачи зрителям показали кадры встречи президента России Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Политик отметил, что политики переговаривались в коридоре. На это телеведущий ответил, что Путин и Медведчук разговаривали там, где возможно, так как у российского лидера напряженный график.

«Вы бы не умничали со своим убогим юмором», — заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его «последней мразью»

Ведущий «Россия 1» заявил, что проходящие в Санкт-Петербурге переговоры являются частью «единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств».

После сказанного Вайнер покинул студию, Куликов поддержал это решение.