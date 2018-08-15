Умерла Моргана Кинг

Актриса Моргана Кинг скончалась в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Express.

По данным издания, американская джазовая певица и актриса умерла в своем доме в Калифорнии.

Как отмечается, Кинг скончалась 22 марта, однако, о ее кончине стало известно только 12 августа.

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Моргана Кинг наиболее известна по роли Кармелы Корлеоне — супруги дона Вито Корлеоне в фильмах «Крестный отец» и «Крестный отец 2».

При этом в 1964 году Кинг была номинирована на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучший новый артист». За свою жизнь она записала более 30 студийных альбомов.