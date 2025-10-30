Дмитриевская родительская суббота 2025: традиции и обычаи дня поминовения усопших

Когда будет Дмитриевская родительская суббота в 2025 году и как правильно провести этот день

Дмитриевская родительская суббота — день особой церковной молитвы за усопших. Он связан с памятью святого Димитрия Солунского, битвой на Куликовом поле и древней русской традицией общего поминовения предков и погибших воинов. Как появился этот день почитания усопших и какие церковные и народные обычаи с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».

Когда будет Дмитриевская родительская суббота в 2025 году

Дата Дмитриевской родительской субботы переходящая и рассчитывается по простому правилу: это суббота, которая идет перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского, который православная церковь отмечает 8 ноября. Если день памяти святого приходится на субботу, то родительской все равно считается предыдущая.

1 ноября будет Дмитриевская родительская суббота в 2025 году

Что такое родительские субботы и сколько их

Родительские субботы — это особые дни в православном календаре, когда верующие собираются вместе, чтобы молитвенно помянуть усопших близких. Несмотря на название, поминают в этот день не только родителей, но и всех родных, друзей и других умерших православных христиан .

Почему же они называются «родительские»? Есть две основные версии:



• По главному долгу. В первую очередь человек должен молиться о тех, через кого он получил дар жизни — о своих родителях и предках.



• По общему смыслу. Название происходит от слова «родители» в значении «предки», все те, кто уже отошел к отцам.



В богослужебном календаре Русской православной церкви официально установлено семь родительских суббот, однако к этому списку иногда добавляют и другие дни поминовения. Некоторые источники включают в него местночтимые даты, которые соблюдаются лишь в пределах отдельных епархий, как, например, Покровская родительская суббота.

Среди общецерковных дней особый статус имеют две Вселенские родительские субботы — Мясопустная и Троицкая. В эти дни совершается особое поминовение всех усопших православных христиан, особенно тех, кто умер внезапной смертью и не удостоился личного поминовения от близких. Остальные родительские субботы, включая Дмитриевскую, считаются частными и в первую очередь предназначены для молитв о своих почивших родных.

История Дмитриевской родительской субботы

Свое название этот день получил в честь великомученика Димитрия Солунского, почитаемого как покровителя воинов.

Кто такой Димитрий Солунский и почему его чтят? Великомученик Димитрий Солунский был римским проконсулом в греческом городе Фессалоники (старославянское название — Солунь) в конце III — начале IV веков.



Унаследовав после смерти отца высокий пост, Димитрий получил от императора-язычника Галерия приказ преследовать христиан. Однако вместо гонений он открыто начал проповедовать христианство в своем городе. За это он был схвачен, заключен в темницу и казнен. Таким образом Димитрий принял мученическую смерть за веру.



Церковь почитает Дмитрия Солунского как покровителя воинов. При жизни он как проконсул был и военачальником, а его мученичество за веру рассматривается как духовная победа, где он сражался не с земным врагом, а с язычеством.

Установление этой поминальной субботы восходит к временам князя Дмитрия Донского и победы на Куликовом поле в 1380 году. По преданию, возвращаясь с битвы, князь посетил Троице-Сергиеву лавру, где игумен Сергий Радонежский благословил его установить ежегодное поминовение павших воинов. Князь, который и сам был крещен в честь святого Димитрия, назначил этот поминальный день на субботу перед днем своего небесного покровителя.

Традиции Дмитриевской родительской субботы

В сам день родительской субботы главным событием становится посещение храма. Верующие приходят на утреннюю божественную литургию и специальную заупокойную службу — парастас совершается в пятницу вечером перед родительской субботой. Главное действие в церкви — это подача записки «О упокоении», где вписываются имена усопших родных и близких, особенно тех, кто носил имя Димитрий.

Вместе с запиской часто приносят кутью сладкую кашу из пшеницы или риса с изюмом и медом и другие продукты, которые освящают в храме, а потом раздают нуждающимся или едят за домашней трапезой.

После службы семьи отправляются на кладбище. Могилы родных приводят в порядок, зажигают лампадки.

Завершает день поминальный обед дома. Что важно — на Дмитриевскую субботу не плачут по ушедшим близким, а с радостью вспоминают их . Рассказывают добрые истории об усопших, вспоминают их привычки, манеры, любимые фразы. В некоторых регионах оставляют за столом пустой стул, тарелку и прибор — символ того, что усопшие незримо присутствуют среди живых.

Как отмечали Дмитриевскую субботу на Руси?

Подготовка начиналась еще в пятницу, которая называлась «поминальной» или «кутьей». Хозяйки проводили большую уборку, а вечером всей семьей шли в баню, оставляя там для предков теплую воду и свежий веник. Главным блюдом была та самая кутья, которую варили из цельных зерен пшеницы или ячменя. Зерно символизировало воскресение души, мед — сладость Царства Небесного, а изюм — плоды вечной жизни.

В сам день субботы после церкви накрывали богатые столы. Традиционно готовили мясные блюда, блины, кисель, а в некоторых регионах был особый обычай — забивать «поминального» бычка или барана, специально откормленного для этого дня. Часть мяса непременно отдавали бедным или церкви.

Особое место занимала традиция «одевать родителей». Она сочетала бытовую подготовку к зиме и обрядовую символику. К этому дню женщины старались завершить осеннюю ткацкую страду, создавая новое полотно. Этот ритуал метафорически связывали с «одеванием земли» в белый снежный покров. Также существовал обычай оставлять на ночь для умерших родственников чистую одежду или полотно, веря, что их души посетят родной дом.