Родительские субботы в 2025 году: поминальный календарь и православные традиции

В какие дни будут родительские субботы в 2025 году и как к ним правильно подготовиться

Дни родительских суббот занимают особое место в православном календаре. В эти даты в христианстве принято поминать своих ушедших из жизни предков. Когда будут родительские субботы в 2025 году, какие с ними связаны традиции, как к ним правильно подготовиться и что принято делать в эти дни, «Газете.Ru» рассказал священник одного из петербургских храмов Николай Савченко (отец Николай).

Что такое родительские субботы?

Родительские субботы — это особые дни поминовения усопших, отмечаемые в православной традиции. Каждый из этих дней посвящен молитвенной памяти тех, кто ушел из жизни, и представляет собой возможность для верующих вспомнить своих близких и помолиться за их душу, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

«В году обычно несколько родительских суббот. Считается, что в эти дни мы поминаем усопших родителей и прародителей. То есть в целом это дни поминовения всех своих предков», — уточнил он.

Например, за неделю до начала Великого поста отмечается Вселенская родительская суббота (мясопустная) и предоставляет верующим шанс сосредоточиться на поминовении своих родных, которые переступили порог земной жизни.

Когда родительские субботы в 2025 году: даты

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота , также известная как последний день «зимнего мясоеда». Этот день начинается за неделю до Великого поста, и с этого момента православные верующие начинают исключать мясные продукты из своего рациона.

15 марта — суббота второй недели Великого поста.

22 марта — суббота третьей недели Великого поста.

29 марта — суббота четвертой недели Великого поста.

29 апреля — Радоница. Этот праздник отмечается в первый вторник после Пасхи. Верующие приносят на кладбища освященные куличи, окрашенные яйца и сладости. Часть угощений оставляют на могилах, часть раздают нуждающимся, остальное едят сами.

Радоница — это единственный день родительских суббот, который выпадает на вторник, — на девятый день после Пасхи. Николай Савченко (отец Николай) священник

7 июня — Троицкая родительская суббота . Этот день связан с праздником Троицы, поэтому в праздник принято украшать могилы усопших родственников зелеными ветвями. Кроме того, ветви также можно оставлять на незнакомых или заброшенных захоронениях.

1 ноября — Дмитриевская родительская суббота . Этот день связан с Куликовской битвой; на первой панихиде в этот праздник присутствовал Дмитрий Донской. Для предков Дмитриевская суббота символизировала завершение полевых работ и начало подготовки к зиме.

«У Дмитриевской родительской субботы непостоянная дата, однако традиционно она выпадает на первые дни ноября», — уточнил священник отец Николай.

Значение дней родительских суббот для верующих

Дни родительских суббот имеют глубокое духовное значение. Во-первых, это время для размышлений и молитв. В церковной традиции считается, что в этот день души усопших находятся ближе к земле и особенно нуждаются в молитвенной поддержке живых. Верующие собираются в храмах, где совершаются специальные службы, и обращаются к Богу с мольбой о прощении грехов усопших.

В дни родительских суббот служатся литургии и, конечно, великая панихида за упокой и поминовение всех усопших православных христиан. Николай Савченко (отец Николай) священник

История родительских суббот

История родительских суббот уходит корнями в ранние годы христианства: церковь стремилась помочь людям сохранить память об ушедших близких. Верующие собирались в храмах для молитвы и поминовения усопших, что впоследствии стало основой для установления конкретных дней. Со временем смысл и значение родительских суббот менялись.

close Алексей Никольский/РИА Новости

«Раньше, до Петровской Руси, существовала одна традиция: в Великие и родительские субботы поминались только те усопшие, которые умерли без покаяния — те, кто не вел достаточно христианскую жизнь, погиб в кулачных боях или умер от опития. То есть все те, кто ушел из жизни неблагочестивым образом. По строгим правилам того времени таких людей не поминали при службах в обычные дни, но поминали на родительских субботах. Это был некий способ напомнить людям о том, что им нельзя расслабляться, и что в любой момент они могут столкнуться со смертью», — рассказал Николай Савченко.

Тем не менее это строгое правило, по словам священника, не касалось самоубийц. Люди, которые сами отобрали у себя жизнь, не поминались ни в обычные дни, ни в дни Великой или родительской субботы.

Самоубийство считалось тяжким грехом, поэтому таких людей никогда не отпевали. Однако были редкие исключения, когда человек совершал самоубийство в состоянии безумия; их считали невольными самоубийцами или просто больными. В таких случаях священнослужители делали снисхождение и, конечно, отпевали и поминали усопшего. Николай Савченко (отец Николай) священник

Почему особый день поминания — суббота?

Слово «суббота» в названии этих дней также играет значимую роль. По словам собеседника «Газеты.Ru», именно она считается традиционным днем поминовения усопших.

«В Великую субботу Иисус Христос находился в гробе, и поэтому в христианской традиции этот день посвящен усопшим, тогда как воскресенье — здравствующим. Ранее в воскресенья никогда не служили панихид, поскольку считалось, что в этот день не полагалось поминать умерших. Все субботы в году считаются традиционными днями поминовения, но некоторые из них особенно посвящены памяти усопших», — объяснил отец Николай.

Что такое Великая суббота? Великая суббота — это день, который отмечается в православной и католической традициях накануне Пасхи. Это время, когда верующие вспоминают о покое Иисуса Христа в гробу после его распятия. Великая суббота считается переходным моментом между страданиями и воскресением, представляя собой ожидание Пасхи. В этот день проводятся особые богослужения, и верующие готовятся к большому празднику.

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7 главных традиций родительских суббот

1. Посещение кладбищ

Одной из главных традиций родительских суббот является посещение кладбищ. Верующие собираются, чтобы почтить память своих усопших родственников. На могилах принято ставить свечи, приносить цветы и угощения — как правило, кушанья, которые усопшие любили в жизни.

«В первую родительскую субботу — Вселенскую — на кладбище приходит не так много верующих, так как в феврале еще лежит снег. Обычно многие посещают могилы умерших родственников с началом Великого поста — на вторую седмицу или в марте и апреле. Люди в знак памяти зажигают церковные свечи и лампады», — рассказал отец Николай.

2. Молитва за усопших

Молитва — центральный элемент всех традиций, связанных с родительскими субботами. В храмах в этот день совершаются специальные службы, на которых читаются молитвы о душах усопших. Верующие могут принести записки с именами своих покойных для внесения в специальные молитвенные книги. Это считается важным актом, который помогает усопшим обрести мир и покой.

3. Приготовление еды

В некоторых семьях существует традиция готовить особые блюда в честь усопших. Часто готовят простую пищу, такую как кашу, пироги или домашний хлеб. Еду ставят на стол, а иногда и на могилы усопших, как символ связи с ними и желания накормить их.

4. Участие в церковных службах

В дни родительских суббот проводятся специальные богослужения, на которых верующие собираются для совместной молитвы. Это время, когда люди могут объединиться, чтобы просить о добром состоянии душ ушедших.

5. Соблюдение поста

Некоторые верующие отмечают родительские субботы особым образом, соблюдая пост. Это может быть как подготовка или продолжение Великого поста или временное ограничение в еде как знак уважения к усопшим.

6. Обсуждение воспоминаний

В период родительских суббот семьи часто собираются вместе и делятся воспоминаниями о своих усопших родственниках. Это может быть как рассказ о хороших моментах, так и обсуждение семейной истории.

7. Поддержание семейных традиций

В родительские субботы многие семьи воспринимают праздники как возможность укрепить свои семейные традиции. Это может быть специальное время для совместного приема пищи, молитвы или просто общения. Подобные мероприятия помогают сохранить связь между родственниками и передавать семейные ценности, которые копились целыми поколениями.

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Что нельзя делать в дни родительских суббот

В особые дни, когда православные верующие обращаются к Богу с молитвами о душе умерших родственников, есть несколько запретов, обратил внимание священник.

В родительские субботы важно избегать ссор, споров и осуждения как живых, так и усопших. Это время для примирения и молитвы, поэтому негативные эмоции могут создать неуместную атмосферу для события церковного календаря.

Не рекомендуется участвовать в развлекательных мероприятиях, таких как вечеринки, гулянья или шумные собрания. Эти дни должны быть посвящены памяти усопших и молитве.

Главное помнить, что душа умершего близкого человека находится у Господа Бога. Поэтому живым необходимо заботиться о состоянии этой души. Если мы будем вести себя достойно и жить праведной и непорочной жизнью, мы сможем помочь не только себе, но и нашему близкому, который ушел в мир иной. Николай Савченко (отец Николай) священник

В дни родительских суббот нельзя пить алкоголь. Более того, большинство этих событий выпадает на Великий пост, во время которого употребление алкоголя под запретом.

В дни подготовки к Великому посту, в том числе в родительские субботы, верующие стараются ограничить или исключить употребление мясных продуктов, следуя духу поста.

Пренебрежение храмовыми обрядами и традициями, такими как посещение церкви и участие в панихидах, считается неправильным. Также не следует пренебрегать уходом за могилами усопших родственников.

Эти дни подразумевают серьезное отношение к памяти усопших. Легкомысленные шутки или неуместное поведение могут быть восприняты как оскорбление.