Интрига до последней минуты: топ-20 фильмов с неожиданной концовкой

Фильмы с непредсказуемой развязкой, которые держат в напряжении до самого финала

В 1990-е годы и начале 2000-х фильмы часто снимали без грандиозных спецэффектов. Чтобы прокатить зрителя на киноаттракционе, режиссеры делали ставку на шокирующие сюжетные повороты, которые не смогли бы предугадать даже искушенные киноманы. Некоторые из этих картин до сих пор считаются шедеврами кинематографа и возглавляют зрительские рейтинги. «Газета.Ru» собрала 20 лучших фильмов с неожиданной концовкой, которые заставят вас волноваться до самого финала.

Фильмы до 2000-х годов

«Сияние»

Страна: США, Великобритания

Год: 1980

Жанр: триллер, драма, ужасы, детектив

Рейтинг: 8,4 — IMDb, 7,8 — Кинопоиск

Длительность: 144 минуты

Режиссер: Стэнли Кубрик

В главных ролях: Джек Николсон, Шелли Дювалл

Фильм снят по одноименному роману Стивена Кинга. Писатель Джек Торранс вместе с семьей переезжает в пустую гостиницу, отрезанную от мира снежными завалами. В пятимесячном заточении он планирует написать новый роман, работая при этом смотрителем отеля. Идея не слишком нравится его супруге. Сын и вовсе впадает в транс — ему кажется, что в отеле происходит что-то опасное.

Классика жанра от Стэнли Кубрика наполнена безумием одиночества и нахождения в изоляции. Сюжет превращается в какой-то сон разума, где внутренние демоны главного героя обнажаются с каждым новым призраком, обитающим в отеле. Режиссер добавил визуальные и звуковые эффекты, которые держат зрителя в напряжении. А еще он изменил концовку произведения Кинга, чтобы сохранить интригу даже для поклонников знаменитого писателя. Интересно, что на выходе картину ругали и именитые критики, и сам Стивен Кинг. Но в итоге «Сияние» стало признанным шедевром.

«Настоящая любовь»

Страна: США

Год: 1993

Жанр: криминал, мелодрама, боевик, триллер

Рейтинг: 7,9 — IMDb, 7,7 — Кинопоиск

Длительность: 119 минут

Режиссер: Тони Скотт

В главных ролях: Кристиан Слэйтер, Патриша Аркетт, Вэл Килмер

Обман кроется уже в названии: раз фильм про любовь — зрители представляют ромком с предсказуемым концом. Но этого не стоит ждать от картины, сценарий которой написал Квентин Тарантино.

Сюжет повествует о Кларенсе и Алабаме, которые познакомились и провели вместе ночь. Наутро Алабама рассказывает новому знакомому, что работает девушкой по вызову. Тот навещает ее сутенера и забирает у него чемодан с наркотиками вместо вещей девушки. Герои решают пожениться, чтобы беспрепятственно уехать и продать кокаин. Но в погоню за ними устремляются полиция и местная мафия.

В итоге «Настоящая любовь» оказывается комедией, полной кровавых разборок. Сценарий концовки фильма Тони Скотт переписывал лично.

«Семь»

Страна: США

Год: 1995

Жанр: триллер, детектив, драма

Рейтинг: 8,6 — IMDb, 8,3 — Кинопоиск

Длительность: 127 минут

Режиссер: Дэвид Финчер

В главных ролях: Брэд Питт, Морган Фриман, Кевин Спейси, Гвинет Пэлтроу

В Нью-Йорке происходит серия убийств. Преступник считает себя вершителем правосудия: он убивает тех, кто по его мнению, совершил один из смертных грехов. Двое полицейских начинают расследование. Странно, но убийца хочет, чтобы его нашли и даже оставляет подсказки.

Создавая «Семь», Дэвид Финчер смешал в одном проекте неонуарную стилистику, полицейскую драму и притчу о семи смертных грехах. Но главный шок ждет зрителя за полчаса до финала. С этого момента интрига только нарастает.

«На игле»

Страна: Великобритания, США

Год: 1995

Жанр: драма, криминал

Рейтинг: 8,1 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск

Длительность: 93 минуты

Режиссер: Дэнни Бойл

В главных ролях: Юэн МакГрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер

В Эдинбурге живут четверо молодых людей, которые пристрастились к запрещенным веществам. Когда у одного из героев, Марка, случается передозировка, он пытается начать трезвую жизнь — прощается с друзьями и переезжает в Лондон. Но друзья объявляются в его квартире и предлагают осуществить последнюю сделку, чтобы разбогатеть.

Фильм «На игле» стал популярным не столько из-за сюжетного поворота, сколько из-за черного юмора и изображения маргинальных слоев общества. А еще он расшатал консервативную часть Великобритании и породил интерес кинематографистов к изгоям общества, включая уличную шпану и гангстеров в духе Гая Ричи.

«Адвокат дьявола»

Страна: США, Германия

Год: 1997

Жанр: триллер, фэнтези, драма, детектив

Рейтинг: 7,5 — IMDb, 8,2 — Кинопоиск

Длительность: 144 минуты

Режиссер: Тейлор Хэкфорд

В главных ролях: Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон

Мистический триллер о преуспевающем адвокате Кевине Ломаксе, который получил предложение о работе в Нью-Йорке от владельца юридической корпорации Джона Милтона. Адвокату то и дело сопутствует удача: обвинитель во время судебного заседания теряет дар речи, а копающий под Милтона заместитель главы корпорации неожиданно погибает. Череду случайностей замечают все, кроме главного героя.

В этом фильме немало неожиданных поворотов и провокационный финал, но зрители любят его не только за это. В «Адвокате дьявола» сыграл культовый актер Аль Пачино и молодой Киану Ривз, который спустя два года снялся в прославившей его «Матрице».

«Бойцовский клуб»

Страна: США, Германия

Год: 1999

Жанр: триллер, драма, криминал

Рейтинг: 8,8 — IMDb, 8,7 — Кинопоиск

Длительность: 139 минут

Режиссер: Дэвид Финчер

В главных ролях: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонэм Картер

Офисный сотрудник страдает от бессонницы. Он осознает, что жизнь пресна и скучна, а единственным его развлечением остается заказ дешевой мебели. В одной из командировок он знакомится с мыловаром Тайлером Дерденом, который презирает корпоративную культуру и идеологию потребительства. Вместе они создают подпольный бойцовский клуб, где мужчины могут выплеснуть агрессию в кулачных боях. Клуб быстро растет, превращаясь в радикальный проект, разрушающий все устои.

Долгое время Брэда Питта считали заурядным актером, который воплощал на экране мачо и красавчиков. На его карьеру существенно повлиял фильм «Семь», но роль Тайлера Дердена еще больше добавила ему популярности и открыла новые грани его таланта. Финал культового фильма невозможно забыть, зрители испытают настоящий шок. А потом еще долго будут размышлять над смыслом концовки.

«Шестое чувство»

Страна: США

Год: 1999

Жанр: детектив, фэнтези, триллер, драма

Рейтинг: 8,2 — IMDb, 8,2 — Кинопоиск

Длительность: 107 минут

Режиссер: М. Найт Шьямалан

В главных ролях: Брюс Уиллис, Хейли Джоэл Осмент, Тони Колетт

Детский психолог Малкольм Кроу тяжело переживает гибель бывшего пациента Винсента. Когда он начинает работать с девятилетним Коулом, то понимает, что его проблема очень похожа на ту, что была у Винсента. Мальчик рассказывает, что он видит призраков умерших людей. Сначала Кроу хочет прекратить сеансы, так как ребенок определенно страдает галлюцинациями. Но постепенно он убеждается, что Коул говорит правду.

Психологическая драма вышла в конце 90-х и стала суперхитом, окупившись более чем в 15 раз. Кассовый успех объяснить несложно: в главной роли — знаменитый Брюс Уиллис, в кадре с ним — юная звезда из «Форреста Гампа» Хейли Джоэл Осмент, именно его работа в «Шестом чувстве» произвела огромное впечатление на зрителей. Но больше всего на зрительский интерес повлиял шокирующий сюжетный поворот, который превращает экзистенциальную картину в мистический триллер.

Фильмы до 2010-х годов

«Игры разума»

Страна: США

Год: 2001

Жанр: биография, драма, мелодрама

Рейтинг: 8,2 — IMDb, 8,5 — Кинопоиск

Длительность: 135 минут

Режиссер: Рон Ховард

В главных ролях: Рассел Кроу, Эд Харрис, Дженнифер Коннелли

Рон Ховард снял биографическую драму о лауреате Нобелевской премии по экономике Джоне Форбсе Нэше. В фильме описываются ранние годы жизни Нэша, когда он только поступил на учебу в Принстон. В колледже Нэш знакомится с красавицей Алисией и начинает сотрудничать с ЦРУ.

Эта история могла остаться незамеченной, если бы не блестящая актерская игра Рассела Кроу. Когда фильм вышел на экраны, актер ассоциировался у всех с Максимусом из «Гладиатора». От Кроу не ожидали столь тонкого воплощения образа нелюдимого ученого, который был то ли гением, то ли безумцем.

Топ-20+ легких фильмов на вечер: романтические комедии и драмы, которые поднимут настроение Вечером далеко не всегда тянет на что-то «серьезное» — новости и проблемы и так вбивают клинья... 26 сентября 11:21

«Малхолланд Драйв»

Страна: США, Франция

Год: 2001

Жанр: триллер, драма, детектив

Рейтинг: 7,9 — IMDb, 7,7 — Кинопоиск

Длительность: 147 минут

Режиссер: Дэвид Линч

В главных ролях: Наоми Уоттс, Лаура Хэрринг, Джастин Теру

Неизвестная девушка теряет память в результате аварии на Малхолланд Драйв в Голливуде. Она приходит в себя в квартире в Лос-Анджелесе, а незнакомка рядом с ней представляется начинающей актрисой Бэтти. Героиня берет себе имя Рита. В своей сумке она обнаруживает внушительную сумму денег и таинственный синий ключ. Рита пытается разгадать тайны прошлого, но вместо этого погружается в пучину городских тайн.

Загадка происхождения главной героини так и не получает ответа, вместо этого возникает все больше вопросов. После каннской премьеры зрители вышли с показа в недоумении. Дэвиду Линчу задавали множество вопросов о смысле фильма, но он так на них и не ответил. Зато режиссер отточил свой стиль, когда страшные тайны висят в воздухе даже после смерти персонажей. До сих пор в Сети можно найти множество теорий о том, кем на самом деле была загадочная Рита.

«Жизнь Дэвида Гейла»

Страна: Великобритания, Германия, США

Год: 2002

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив

Рейтинг: 7,5 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск

Длительность: 130 минут

Режиссер: Алан Паркер

В главных ролях: Кевин Спейси, Кейт Уинслет

Журналистка берет интервью у заключенного Дэвида Гейла, арестованного за убийство подруги Констанс. Мужчина рассказывает, что всю жизнь боролся за отмену смертной казни, но потерял авторитет, семью и деньги из-за случайной связи со студенткой. Теперь ему самому вынесен смертный приговор, но он так и не может рассказать журналистке, при каких обстоятельствах погибла Констанс. Тогда девушка находит видеокассету с записью ее гибели.

Фильм начинается как детектив и ближе к концу трансформируется в социальную драму. При этом режиссер сознательно вводит персонаж журналистки, которая в буквальном смысле олицетворяет зрителя. Сначала она чувствует пренебрежение к Гейлу, но позже проникается к нему симпатией. А всю правду она узнает в последнюю минуту картины.

«Догвилль»

Страна: Дания, Нидерланды, Швеция, Германия, Великобритания, Франция, Финляндия, Норвегия, Италия

Год: 2003

Жанр: триллер, драма, детектив

Рейтинг: 8,0 — IMDb, 8,3 — Кинопоиск

Длительность: 171 минута

Режиссер: Ларс фон Триер

В главных ролях: Николь Кидман, Пол Беттани, Стеллан Скарсгард

Действие происходит в 1930-е годы. Спасаясь от гангстеров, молодая беглянка Грейс находит пристанище в богом забытом городке. Сначала жители относятся к незнакомке настороженно, но девушка послушно выполняет мелкие работы по хозяйству и постепенно завоевывает их доверие. Со временем соседи начинают обходиться с Грейс все грубее, а приютивший девушку Том сообщает о ее местонахождении гангстерам.

Ларс фон Триер сделал ставку на актерскую игру и сознательно не строил декорации. Дома жителей Догвилля условно помечены на полу мелом, стен у пространства нет, а персонажам негде «спрятаться» от зрителя. Сначала перед экраном может быть некомфортно, но потом все внимание захватывают мысли и поступки жителей городка. А финал способен шокировать каждого, ведь никто не ожидает таких действий от главной героини. В этом и есть замысел режиссера — показать человеческие пороки во всем многообразии.

«Счастливое число Слевина»

Страна: США, Канада, Великобритания, Германия

Год: 2005

Жанр: триллер, драма, криминал

Рейтинг: 7,7 — IMDb, 8,2 — Кинопоиск

Длительность: 110 минут

Режиссер: Пол Макгиган

В главных ролях: Джош Хартнетт, Люси Лью, Брюс Уиллис, Стэнли Туччи, Бен Кингсли

Молодой парень Слевин лишается дома, работы и девушки. В отчаянии он приезжает к другу Нику в Нью-Йорк, но того дома не оказывается. Соседка предполагает, что хозяина квартиры похитили. Вскоре в жилище наведываются гангстеры. Они принимают Слевина за исчезнувшего Ника: так парень оказывается втянутым в темные дела местной мафии.

Главный плюс фильма — динамичный и закрученный сюжет. Поначалу может показаться, что события не связаны друг с другом, но понемногу они выстраиваются в единую последовательность. Кроме неожиданных сюжетных поворотов, здесь еще и хороший актерский состав, а также ненавязчивая любовная линия.

«Престиж»

Страна: Великобритания, США

Год: 2006

Жанр: триллер, фантастика, драма, детектив

Рейтинг: 8,5 — IMDb, 8,5 — Кинопоиск

Длительность: 130 минут

Режиссер: Кристофер Нолан

В главных ролях: Хью Джекман, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Скарлетт Йоханссон

Два фокусника становятся конкурентами в результате несчастного случая с супругой одного из героев. Их соперничество перерастает во вражду: каждый пытается сорвать выступление другого. Когда один из них показывает трюк с телепортацией, другой бросает все силы на то, чтобы узнать секрет фокуса. Он даже нанимает Николу Теслу для создания телепортирующей машины.

Кристофер Нолан говорил, что ключом к разгадке служат детали. Неожиданный финал заставляет взглянуть на происходящее в фильме под другим углом.

«Мгла»

Страна: США

Год: 2007

Жанр: ужасы, триллер, фантастика

Рейтинг: 7,1 — IMDb, 7,6 — Кинопоиск

Длительность: 126 минут

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

В главных ролях: Томас Джейн, Марша Гэй Харден

Еще одна картина, снятая по повести Стивена Кинга. На город спускается непроглядный туман после погодной бури, средства связи не работают. Один из местных жителей предупреждает соседей о чем-то страшном и опасном в тумане, но те не верят ему, пока не погибает первая жертва. Оказывается, во мгле скрываются жуткие монстры. Группа оставшихся в супермаркете людей пытается раскрыть тайну появления чудовищ и найти выход из ситуации.

Этот фильм мог стать очередным хоррором про нападение монстров на людей, если бы за дело не взялся Фрэнк Дарабонт, снявший «Побег из Шоушенка» и «Зеленую милю». Историю о войне с пришельцами он превратил в драму, где в фокусе — поведение героев в экстремальных условиях и обнажение самых низких чувств. Неожиданный финал только усиливает чувство обреченности.

«Остров проклятых»

Страна: США, Канада

Год: 2009

Жанр: триллер, детектив, драма

Рейтинг: 8,2 — IMDb, 8,6 — Кинопоиск

Длительность: 138 минут

Режиссер: Мартин Скорсезе

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Марк Руффало, Бен Кингсли

Маршал США и его напарник отправляются на удаленный от цивилизации остров Массачусетс. Там располагается психиатрическая клиника для душевнобольных преступников, из которой недавно исчезла пациентка. В ходе расследования главный герой обнаруживает, что врачи клиники ставят эксперименты над людьми и как-то связаны с смертью его жены, погибшей в пожаре.

Многослойный сюжет — не единственное, что делает картину по-настоящему зрелищной и жуткой. На восприятие влияет и мрачная атмосфера, созданная Скорсезе, и саундтрек. Неожиданная концовка настигает зрителя в момент, когда тот окончательно погружается в запутанное дело о страшной клинике. А когда вся правда выходит наружу, фильм хочется пересмотреть снова.

30 лучших детективных фильмов XXI века: «Достать ножи», «Шерлок Холмс», «Зодиак» и другие Детективы погружают нас в мир запутанных преступлений и интриг. Каждая деталь в кадре может стать... 31 января 14:42

«Начало»

Страна: США, Великобритания

Год: 2010

Жанр: фантастика, боевик, драма, детектив

Рейтинг: 8,8 — IMDb, 8,7 — Кинопоиск

Длительность: 148 минут

Режиссер: Кристофер Нолан

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Артур Гордон-Левитт, Киллиан Мерфи

Корпоративный шпион Доминик Кобб разработал теорию «извлечения» — он проникает в голову клиентов и крадет оттуда идею, пока человек спит. Когда он проникает в подсознание бизнесмена из Японии, тот предлагает ему работу по «внедрению» мысли в голову конкурента. Взамен бизнесмен обещает помощь Коббу в воссоединении с детьми: тот не может легально въехать в США из-за ложного обвинения в убийстве жены. Напарнику Кобба идея кажется невозможной, но главный герой принимает предложение.

Кристофер Нолан не только вплел в сюжет теорию об устройстве снов, но и задал драматическую линию главному персонажу. Он оставил финал неопределенным, что породило массу споров и догадок в интернете. Даже спустя 13 лет режиссер не дал однозначного ответа, воссоединился ли Кобб с семьей в реальности.

Современные фильмы

«Сквозь снег»

Страна: Южная Корея, Чехия

Год: 2013

Жанр: фантастика, боевик, драма

Рейтинг: 7,1 — IMDb, 6,8 — Кинопоиск

Длительность: 126 минут

Режиссер: Пон Джун-хо

В главных ролях: Крис Эванс, Сон Кан-хо, Тильда Суинтон

Действие происходит в 2031 году. В попытке приблизить глобальное потепление ученые потерпели крах, и на Земле наступил ледниковый период. В живых остались лишь несколько человек: все они едут в поезде, разделенном на зоны согласно социальному статусу. В начале состава находится богатейшая верхушка мира, в хвосте — бедняки, которые питаются насекомыми. Один из них устраивает бунт с целью захватить вагоны с богатеями.

В картине Пон Джун-хо интересно не только наблюдать за сюжетом и ждать развязки этой истории, но и любоваться футуристическими пейзажами. Несмотря на то, что действие разворачивается при минимуме локаций, в фильме есть несколько впечатляющих кадров постапокалипсиса и вечной мерзлоты.

«Пленницы»

Страна: США

Год: 2013

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив

Рейтинг: 8,2 — IMDb, 7,8 — Кинопоиск

Длительность: 153 минуты

Режиссер: Дени Вильнев

В главных ролях: Хью Джекман, Джейк Джилленхол, Виола Дэвис

После ужина две девочки из состоятельных семей бесследно пропадают. Отец одной из них и местный детектив отправляются на поиски. След приводит их к соседскому юноше Алексу, но детектив не верит в способность парня спланировать похищение. Пока полиция медлит, глава семьи ведет собственное расследование.

Фильм Дени Вильнева лишен экшена, а актеры в кадре предстают ничем не примечательными людьми. И этот прием безотказно работает: в финале зритель не понимает, как обычные с виду люди могли придумать и совершить подобные ужасы. «Пленницы» стал одним из лучших фильмов в карьере Хью Джекмана, где ему удалось избавиться от образа Росомахи и сыграть убитого горем отца, который хватается за любую соломинку в деле об исчезновении дочери.

«Исчезнувшая»

Страна: США

Год: 2014

Жанр: триллер, драма, детектив

Рейтинг: 8,1 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск

Длительность: 149 минут

Режиссер: Дэвид Финчер

В главных ролях: Розамунд Пайк, Бен Аффлек, Нил Патрик Харрис, Кэрри Кун

В пятую годовщину свадьбы Ник Данн обнаруживает, что его красавицу-жену похитили. Он обращается за помощью к полиции, но правоохранителей смущает отчужденность и пассивность героя во время поисков супруги. В итоге Ник сам становится главным подозреваемым в исчезновении. К разгадке ведут подсказки, оставленные злоумышленником на месте преступления.

К середине просмотра закрученный сюжет резко меняет направление, а фокус смещается на организатора преступления. Но если к тому времени зритель думает, что все тайны семьи Даннов раскрыты, то он ошибается: ближе к финалу его ждет еще один неожиданный поворот. О том, кто на самом деле виноват в случившемся, зрители спорят и спустя 10 лет после премьеры.

«Прочь»

Страна: США, Япония

Год: 2017

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Рейтинг: 7,8 — IMDb, 7,1 — Кинопоиск

Длительность: 104 минуты

Режиссер: Джордан Пил

В главных ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер

Молодой темнокожий парень встречается с девушкой из обеспеченной семьи белых американцев. Во время знакомства с ее родителями герой замечает к себе повышенный интерес со стороны семейства, но не придает этому значения. Позже он посещает ежегодный прием, где обнаруживает мужчину, пропавшего без вести несколько месяцев назад.

«Прочь» держит в напряжении почти всю вторую половину фильма. Здесь нет монстров и отрубленных конечностей, зато присутствует черный юмор. В середине фильма зритель думает, что смотрит триллер о странной семье, но в финале картина превращается в сатиру о расовых предрассудках.