Топ-20+ легких фильмов на вечер: романтические комедии и драмы, которые поднимут настроение

Вечером далеко не всегда тянет на что-то «серьезное» — новости и проблемы и так вбивают клинья в голову. Куда приятнее закутаться в плед, налить чай и включить легкий фильм, который расслабляет и поднимает настроение. Это может быть романтическая комедия с ссорами и поцелуями, или добрая история, где финал читается заранее, но именно в этом и прелесть. «Газета.Ru» собрала топ-20 фильмов с высоким рейтингом, которые идеально подходят для уютного вечера.

Фильмы 1980–1990-х годов

1. «Укрощение строптивого» (1980)

Страна: Италия



Италия Оригинальное название: Il bisbetico domato



Il bisbetico domato Жанр: комедия, мелодрама



комедия, мелодрама Рейтинг: 7,6 — IMDb, 8,4 — Кинопоиск



7,6 — IMDb, 8,4 — Кинопоиск Режиссер: Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча



Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча Длительность: 107 минут



107 минут В главных ролях: Адриано Челентано, Орнелла Мути

Один из тех фильмов, где сюжет можно пересказать в двух предложениях, а вот харизму актеров — никак. Челентано играет сварливого холостяка, который живет в уединенной вилле и считает, что ему никто не нужен, особенно спутница жизни, Мути — прекрасную и настойчивую девушку, решившую, что этого мизантропа можно и нужно перевоспитать. История проста, но именно она дала зрителям незабываемый дуэт Челентано и Мути. Их перепалки — это фейерверк: смешно, местами абсурдно, но всегда обаятельно.

2. «За бортом» (1987)

Эта романтическая комедия давно вошла в список «классики для вечера». История начинается с того, что богатая и капризная дама падает за борт своей неприлично дорогой яхты, теряет память и оказывается в доме простого плотника, которого до этого сама же обидела и унизила. Ирония судьбы в чистом виде.

Фильм держится не только на забавных ситуациях, но и на невероятной химии между Голди Хоун и Куртом Расселом — не случайно они пара и в жизни. Получается не банальная сказка про альтернативную Золушку, а очень теплая история о том, как иногда судьба буквально сталкивает нас лбами, чтобы мы наконец нашли свое счастье.

3. «Когда Гарри встретил Салли» (1989)

Страна: США



США Оригинальное название: When Harry Met Sally...



When Harry Met Sally... Жанр: романтическая комедия



романтическая комедия Рейтинг: 8,0 — IMDb, 7,7 — Кинопоиск



8,0 — IMDb, 7,7 — Кинопоиск Режиссер: Роб Райнер



Роб Райнер Длительность: 95 минут



95 минут В главных ролях: Билли Кристал, Мэг Райан, Кэрри Фишер, Бруно Керби

Фильм, который в свое время переписал правила жанра и стал эталоном романтических комедий. В центре — вечный вопрос: могут ли мужчина и женщина быть просто друзьями? Гарри и Салли спорят об этом на протяжении десяти лет, случайно встречаются, ругаются, дружат, снова спорят — и все это с фирменной американской иронией конца 80-х.

Мэг Райан здесь — квинтэссенция очарования, а Билли Кристал играет настолько обаятельно-ироничного героя, что зрителю хочется болеть за их пару с первой сцены. Ну и, конечно, легендарный эпизод в нью-йоркском кафе, который до сих пор цитируют в фильмах, мемах и разговорах.

4. «Привидение» (1990)

Одна из самых знаменитых романтических картин 90-х. Молодой банкир Сэм погибает, но его душа остается рядом с любимой женщиной. Чтобы уберечь ее от опасности, он обращается за помощью к медиуму в исполнении Вупи Голдберг — и дальше начинается цепочка смешных и трогательных событий.

Фильм подарил миру культовую сцену с глиняным горшком под песню Unchained Melody. И хотя прошло больше тридцати лет, она все еще считается символом киноромантики. «Привидение» — история, которая соединяет слезы и улыбки, и именно поэтому ее хочется пересматривать снова и снова.

5. «Красотка» (1990)

История, которая превратила Джулию Робертс в мировую звезду. Миллионер Эдвард нанимает проститутку по имени Вивьен, чтобы та составила ему компанию на несколько дней. Из случайного знакомства рождается классическая история любви, где богатый бизнесмен и уличная красавица постепенно меняют друг друга.

Фильм наполнен легким юмором, очарованием и сценами, которые стали культовыми: от похода по магазинам до романтического финала с лимузином и букетом. Джулия Робертс здесь — чарующая притягательная сила, а Ричард Гир идеально воплощает образ сдержанного героя.

6. «Четыре свадьбы и одни похороны» (1993)

Кинофильм, который сделал Хью Гранта символом британского очарования, а жанр романтической комедии — мировым трендом на многие годы. Сюжет строится вокруг серии встреч друзей на четырех свадьбах и одних похоронах, где завязываются, рушатся и снова возникают отношения.

Главная линия — жизнь Чарльза (Грант), привлекательного неудачника в любви, и загадочной американки Кэрри (Макдауэлл). Их встречи то складываются, то срываются, а зритель то смеется над нелепыми ситуациями, то тихо переживает за героев.

7. «Маска» (1994)

Страна: США



США Оригинальное название: The Mask



The Mask Жанр: комедия, фэнтези



комедия, фэнтези Рейтинг: 7,0 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск



7,0 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск Режиссер: Чак Рассел



Чак Рассел Длительность: 101 минута



101 минута В главных ролях: Джим Керри, Камерон Диас, Питер Ригерт

История о застенчивом клерке Стэнли Ипкиссе, который случайно находит древнюю маску, меняющую его жизнь. Стоит надеть ее — и тихоня превращается в зеленолицего супергероя с искрометным чувством юмора, которое не знает границ.

Фильм сделал Джима Керри настоящей звездой: его пластика и мимика работают на пределе человеческих возможностей. А для зрителей это сплошное удовольствие — от музыкальных номеров до сумасшедших погонь. Кстати, это был и дебют Камерон Диас, которая сразу стала иконой 90-х.

8. «Четыре комнаты» (1995)

Фильм состоит из четырех новелл, связанных одним героем — незадачливым портье Тедом, который в новогоднюю ночь работает в роскошном, но слегка безумном отеле. Каждая комната — это отдельная история: ведьмы, шумные семейства, гангстеры и звездные капризы.

Тим Рот играет так, будто ему дали задание объединить Чарли Чаплина и мультяшного кролика. Его выражения лица и пластичность держат весь фильм, а за кадром — режиссерская четверка, каждый со своим узнаваемым стилем. Особенно выделяется новелла Тарантино — абсурдная, но блистательная и зажигающая.

Фильмы 2000-х годов

9. «Эрин Брокович» (2000)

Страна: США



США Оригинальное название: Erin Brockovich



Erin Brockovich Жанр: драма, основанная на реальных событиях



драма, основанная на реальных событиях Рейтинг: 7,5 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск



7,5 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск Режиссер: Стивен Содерберг



Стивен Содерберг Длительность: 126 минут



126 минут В главных ролях: Джулия Робертс, Альберт Финни, Аарон Экхарт

Фильм о женщине, которая, не имея юридического образования, смогла раскрыть экологический скандал национального масштаба. Эрин — мать-одиночка, вынужденная работать секретарем, но ее упорство и харизма приводят к одному из самых громких судебных дел в истории США.

Джулия Робертс сыграла эту роль так мощно, что получила «Оскар» и «Золотой глобус». Но главное — фильм вдохновляет: он про то, что даже в самых сложных обстоятельствах можно изменить мир, если не сдаваться.

10. «Дневник Бриджит Джонс» (2001)

Страна: Великобритания



Великобритания Оригинальное название: Bridget Jones's Diary



Bridget Jones's Diary Жанр: романтическая комедия



романтическая комедия Рейтинг: 6,8 — IMDb, 7,4 — Кинопоиск



6,8 — IMDb, 7,4 — Кинопоиск Режиссер: Шэрон Магуайр



Шэрон Магуайр Длительность: 97 минут



97 минут В главных ролях: Рене Зеллвегер, Хью Грант, Колин Ферт

Фильм, который подарил миру одну из самых обаятельных и смешных героинь романтического кино. Бриджит — лондонская тридцатилетняя журналистка, которая пытается наладить личную жизнь и карьеру. Но вместо идеальной картинки получается хаос: лишние килограммы, нелепые свидания, путаница в чувствах и… бесконечное чувство юмора.

Рене Зеллвегер сыграла так убедительно, что навсегда закрепилась в сознании зрителей как воплощение современной женщины со всеми ее комплексами и самоиронией. А любовный треугольник с обаятельным ловеласом Хью Грантом и сдержанным педантом Колином Фертом только подогревает интерес.

11. «Маленькая мисс Счастье» (2006)

Фильм о семье, которая решает отвезти маленькую девочку Олив на конкурс красоты. Но это не дорога к сцене — это целое путешествие через ссоры, примирения, абсурдные ситуации и откровения. Старенький желтый фургон становится символом того, что даже самые разные люди могут быть вместе, если они — семья.

12. «Mamma Mia!» (2008)

Страна: США



США Оригинальное название: Mamma Mia!



Mamma Mia! Жанр: мюзикл, комедия, мелодрама



мюзикл, комедия, мелодрама Режиссер: Филлида Ллойд



Филлида Ллойд Рейтинг: 6,5 — IMDb, 7,2 — Кинопоиск



6,5 — IMDb, 7,2 — Кинопоиск Длительность: 108 минут



108 минут В главных ролях: Мэрил Стрип, Аманда Сейфрид, Пирс Броснан, Колин Ферт, Стеллан Скарсгард, Джули Уолтерс

Этот фильм — как отпуск на греческом острове, только без перелета и загара. Сюжет прост: невеста Софи мечтает узнать, кто ее отец, и приглашает на свадьбу сразу трех бывших ухажеров своей матери. А дальше — море музыки, танцев и шуток.

Главное, что делает «Mamma Mia!» особенным — песни ABBA. Они звучат так органично, будто были написаны специально для этого сценария. И да, тут можно увидеть, как Джеймс Бонд (Броснан) поет караоке рядом с Мэрил Стрип — такое зрелище жизнь предлагает нечасто.

13. «1+1» (2011)

История о дружбе аристократа, прикованного к инвалидному креслу, и его «сиделки» с парижских окраин стала мировым хитом и настоящим культурным феноменом. Тут все работает: харизма актеров, остроумные диалоги, добрый юмор и энергия, которая заражает с первых кадров.

Фильм легко балансирует между смехом и трогательными сценами, оставляя после просмотра не грусть, а радость от того, что жизнь — штука многослойная и прекрасная, даже если кажется несправедливой. Это один из тех фильмов, которые хочется советовать каждому знакомому, потому что он почти наверняка понравится всем.

Фильмы за последние 10 лет

14. «Стажер» (2015)

Страна: США



США Оригинальное название: The Intern



The Intern Жанр: комедия, драма



комедия, драма Рейтинг: 7,1 — IMDb, 7,7 — Кинопоиск



7,1 — IMDb, 7,7 — Кинопоиск Режиссер: Нэнси Мейерс



Нэнси Мейерс Длительность: 121 минута



121 минута В главных ролях: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене Руссо, Андрес Холм

История о том, что возраст — вовсе не преграда, если хочется оставаться в движении. Бен Уиттакер, семидесятилетний вдовец, устраивается стажером в модный интернет-магазин одежды. Руководит компанией энергичная Джулс, которой едва за тридцать. На первый взгляд, их миры несовместимы, но постепенно между ними возникает дружба и взаимное уважение.

Фильм держится на контрасте: мудрый и спокойный герой Де Ниро против суеты и амбиций стартап-культуры. Но вместо конфликта зритель получает историю о том, что люди разных поколений могут быть друг для друга поддержкой.

15. «Идеальные незнакомцы» (2015)

Страна: Италия



Италия Оригинальное название: Perfetti sconosciuti



Perfetti sconosciuti Жанр: драма, комедия



драма, комедия Рейтинг: 7,7 — IMDb, 7,7 — Кинопоиск



7,7 — IMDb, 7,7 — Кинопоиск Режиссер: Паоло Дженовезе



Паоло Дженовезе Длительность: 96 минут



96 минут В главных ролях: Джузеппе Баттистон, Анна Фольетта, Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Валерио Мастандреа, Альба Рорвахер

Сюжет простой: семь друзей собираются за ужином и решают сыграть в игру — положить телефоны на стол и зачитывать вслух все сообщения и звонки, которые будут поступать. Идея кажется безобидной, пока не начинают вскрываться секреты.

Фильм моментально стал хитом и даже породил десятки ремейков в разных странах, потому что тема универсальна: что будет, если все тайны станут явью? «Идеальные незнакомцы» держат зрителя в напряжении, но при этом не перегружают, ведь все действие разворачивается за одним столом.

16. «100 вещей и ничего лишнего» (2018)

Страна: Германия



Германия Оригинальное название: 100 Dinge



100 Dinge Жанр: комедия



комедия Рейтинг: 6,3 — IMDb, 7,3 — Кинопоиск



6,3 — IMDb, 7,3 — Кинопоиск Режиссер: Флориан Давид Фиц



Флориан Давид Фиц Длительность: 111 минут



111 минут В главных ролях: Флориан Давид Фиц, Маттиас Швайгхефер

Немцы известны своей практичностью, и этот фильм подтверждает стереотип с юмором. Два друга и бизнес-партнера решают поспорить: кто из них сможет прожить дольше без вещей? Условие простое — они отказываются от всего, а каждый день можно возвращать себе только по одному предмету. Начинается забавный эксперимент: каково жить без одежды, без мебели, без смартфона? В итоге из смешной затеи вырастает вполне серьезный разговор о том, что действительно важно в жизни.

17. «Моя собака Идиот» (2019)

Страна: Франция



Франция Оригинальное название: Mon chien Stupide



Mon chien Stupide Жанр: комедия, драма



комедия, драма Рейтинг: 6,2 — IMDb, 6,8 — Кинопоиск



6,2 — IMDb, 6,8 — Кинопоиск Режиссер: Иван Атталь



Иван Атталь Длительность: 106 минут



106 минут В главных ролях: Иван Атталь, Шарлотта Генсбур, Бен Атталь, Эрик Руф

Французы умеют снимать ироничные истории о кризисе среднего возраста, и эта — отличный пример. Писатель Анри переживает творческую и личную стагнацию: дети выросли, жена устала, вдохновения нет. И тут в его жизнь буквально вваливается огромный пес с дурным характером и смешным именем — Идиот.

Собака становится катализатором перемен: рушит привычный уклад, заставляет героев ссориться и мириться, а зрителей — то смеяться, то сочувствовать. Атталь и Генсбур, пара не только в фильме, но и в жизни, играют настолько естественно, что кажется — мы подглядываем в их дом.

18. «Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020)

Страна: США



США Оригинальное название: Palm Springs



Palm Springs Жанр: фантастическая комедия, мелодрама



фантастическая комедия, мелодрама Рейтинг: 7,4 — IMDb, 7,3 — Кинопоиск



7,4 — IMDb, 7,3 — Кинопоиск Режиссеры: Макс Барбаков



Макс Барбаков Длительность: 90 минут



90 минут В главных ролях: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Дж. К. Симмонс

Этот фильм берет классическую схему «Дня сурка» и добавляет к ней больше юмора, романтики и чуть-чуть абсурда. Герои оказываются в временной петле на свадьбе в калифорнийской пустыне: день повторяется снова и снова, а выход, похоже, не предусмотрен.

Энди Сэмберг играет беззаботного циника, Кристин Милиоти — невестину подружку, которая вдруг оказывается в той же ловушке. Вместо уныния они выбирают приключения: от танцев в супермаркете до философских разговоров о смысле жизни.

19. «Итальянские каникулы» (2020)

Страна: Италия



Италия Оригинальное название: Odio l'estate



Odio l'estate Жанр: комедия, драма, мелодрама



комедия, драма, мелодрама Рейтинг: 6,7 — IMDb, 7,2 — Кинопоиск



6,7 — IMDb, 7,2 — Кинопоиск Режиссер: Массимо Венье



Массимо Венье Длительность: 110 минут



110 минут В главных ролях: Джакомо Поретти, Лучиа Машино, Карлота Натоли, Мария Ди Бьязе

Фильм начинается с простого недоразумения: три семьи по ошибке снимают один и тот же дом на морском побережье. Первое желание — уехать и избежать соседства, но постепенно общий отпуск превращается в череду смешных ситуаций, неожиданных откровений и новых дружеских отношений.

Это кино — концентрат итальянского стиля: легкость, юмор, семейные ссоры и примирения под солнцем и звуки моря. Улыбнуться здесь можно на каждой сцене, а в финале остается чувство, что жизнь — это как лето: короткое, но яркое.

20. «Не смотрите наверх» (2021)

Фильм о двух астрономах, которые обнаруживают гигантский астероид, летящий прямо к Земле. Казалось бы, тут не до шуток, но мир вокруг реагирует так, будто речь идет о новой модной диете. Политики пытаются извлечь выгоду, СМИ превращают угрозу в развлекательное шоу, а соцсети заняты мемами.

Адам Маккей снял сатиру, которая смешна и тревожна одновременно. В ней столько узнаваемого, что иногда страшнее смотреть не на астероид, а на людей. Это кино идеально для вечера, если хочется и посмеяться, и подумать о том, как мы живем.

21. «Барби» (2023)

На первый взгляд это история про куклу в розовом мире, но на деле — умная и веселая сатира о том, как мы смотрим на женщин, мужчин и вообще на стереотипы. Барби попадает из идеального Барби-ленда в реальный мир и понимает, что там все устроено совсем не так, как в ее коробке.

Грета Гервиг умудрилась совместить яркий поп-карнавал с философскими вопросами. Райан Гослинг в роли Кена выдает комедийный номер уровня «Оскара», а Марго Робби делает Барби живым и человечным персонажем.

22. «Голый пистолет» (2025)

Страна : США



: США Оригинальное название: The Naked Gun



The Naked Gun Жанр: комедия, экшен, пародия



комедия, экшен, пародия Рейтинг: 6,5 — IMDb, 6,3 — Кинопоиск



6,5 — IMDb, 6,3 — Кинопоиск Режиссер: Акива Шаффер



Акива Шаффер Длительность: 85 минут



85 минут В главных ролях: Лиам Нисон, Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Кевин Дюранд, Дэнни Хастон

Герой в исполнении Лиама Нисона оказывается втянут в абсурдное расследование: на карту поставлено будущее целого полицейского подразделения и загадочный гаджет, за которым охотятся злодеи. Серьезный сюжет быстро превращается в череду нелепых ситуаций, пародий на голливудские клише и фирменных гэгов.

Лиам Нисон, известный по суровым боевикам, неожиданно играет сосредоточенного клоуна — именно в этом и вся соль. Памела Андерсон добавляет фильму самоиронии, а второстепенные персонажи устраивают настоящий карнавал абсурда. Фильм не претендует на глубину, зато возвращает атмосферу классических пародий.