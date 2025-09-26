Роман с Таривердиевым, сын-мошенник и дочь-иноагент: как сложилась жизнь Людмилы Максаковой

Советская и российская актриса Людмила Максакова отмечает юбилей — ей исполнилось 85 лет. За долгие годы карьеры она сыграла десятки ярких ролей, пережила немало личных драм и по-прежнему остается одной из самых заметных фигур отечественного театра и кино. Как сложились карьера и личная жизнь Людмилы Максаковой и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Людмилы Максаковой

Людмила Максакова родилась 26 сентября 1940 года в Москве в семье артистов Большого театра Александра Александровича Волкова и Марии Петровны Максаковой. Когда Людмиле исполнилось два года, ее отец отказался от родительских прав и эмигрировал в Америку , поэтому отчество будущей звезде театра Вахтангова дал друг ее матери, сотрудник органов государственной безопасности Василий Новиков.

close Людмила Максакова с матерью в детстве Wikimedia Commons

Детство Максаковой было непростым. В беседе с журналистами она вспоминала, что мать была с ней строга и держала «в ежовых рукавицах» — запрещала гулять, ходить в кино или в гости.

«Но все-таки в мамином жестком воспитании был один громадный плюс. Мама сама пахала всю жизнь и мне твердила: «Надо трудиться». Вот я и была все время чем-то занята: училась музыке, языкам, а еще вязала, вышивала, готовила», — говорила актриса.

Людмила отучилась в Центральной музыкальной школе по классу виолончели, но с будущей профессией определилась не сразу. Родительница настаивала, чтобы дочь поступила в институт Мориса Тореза на переводчика, однако девушка ослушалась мать и стала студенткой Театрального училища имени Бориса Щукина. В 1961 году она окончила институт и присоединилась к труппе Театра имени Вахтангова, сцене которого верна по сей день.

close Людмила Максакова и ее мать, 1964 год Александр Коньков/ТАСС

Театральная карьера Людмилы Максаковой

В дебютный год на сцене Театра Вахтангова Максакова получила две заметные роли — 21-летняя актриса сыграла Машу Чубукову в постановке «Стряпуха замужем» по пьесе Александра Софронова и Лауру в «Маленьких трагедиях» Пушкина. Но первой действительно знаковой в ее театральной карьере стала роль княжны Адельмы в постановке Рубена Симонова «Принцесса Турандот». Спектакль имел огромный успех, а Максакова стала одной из главных звезд вахтанговской сцены и с этого момента принимала участие в ключевых постановках театра. В числе самых ярких ролей актрисы — Анна Каренина в одноименной пьесе Толстого, Иокаста в «Царе Эдипе», цыганка в «Живом трупе», графиня в «Пиковой даме», Аркадина в «Чайке» и другие.

close Василий Лановой и Людмила Максакова в спектакле «Принцесса Турандот» театра имени Евгения Вахтангова, 1968 год Валентин Мастюков/ТАСС

В 1971 году Людмила Максакова получила звание заслуженной артистки РСФСР, а спустя десять лет — народной. В 1995 году актрису удостоили Государственной премии РФ за спектакль по пьесе Островского «Без вины виноватые», а в 1996-м — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Людмила Максакова в кино

В 1964 году Максакова сыграла одну из главных ролей в драме Григория Чухрая «Жили-были старик со старухой». Дебют оказался более чем успешным: картина взяла премию Каннского кинофестиваля, а молодую артистку заметили и стали приглашать в свои фильмы лучшие советские режиссеры. В 1967-м вышло сразу четыре картины с ее участием — «Курьер Кремля», «Конец Сатурна» и «Татьянин день» (роль Татьяны Огневой актриса до сих пор называет своей самой любимой).

Следующей яркой работой Максаковой стала роль в картине «Неподсуден» (1969), где ее партнером по площадке стал народный артист СССР Олег Стриженов. В 1973-м она вместе с Владимиром Высоцким, Олегом Далем и Анатолием Папановым снялась в драме Иосифа Хейфица «Плохой хороший человек». В 80-х фильмография Максаковой пополнилась еще десятком картин, наиболее заметными из которых стали «Поездки на старом автомобиле» (1985), «По главной улице с оркестром» (1986) и «Десять негритят» (1987).

close Людмила Максакова в сцене из фильма «Неподсуден», 1969 год РИА Новости

В новом тысячелетии Людмила Максакова продолжила активно сниматься. В начале нулевых она появилась в сериале «Идеальная пара» (2001), триллере «Смеситель» (2003) и комедийной мелодраме «О любви в любую погоду» (2004). Позднее зрители увидели актрису в таких проектах, как «Крест в круге» (2009), «Индус» (2010), «Доктор Смерть» (2014), «Наследие» (2014) и других. Новую волну популярности ей принесли роли в сериале «Кухня» (2012-2016) и фантастическом фильме Федора Бондарчука «Притяжение» (2017).

Личная жизнь Людмилы Максаковой

В начале 60-х Людмила Максакова вышла замуж за художника Феликса-Льва Збарского, который ради нее ушел от жены, манекенщицы Регины Збарской. В 1970 году актриса родила сына Максима, вскоре после чего супруги развелись — и Збарский эмигрировал в США.

Также, по информации из открытых источников, в 60-х у Максаковой был бурный роман с композитором Микаэлом Таривердиевым. Их отношения закончились якобы после того, как пара попала в автомобильную аварию, в результате которой погиб 16-летний подросток.

В 1974 году Людмила Максакова второй раз вышла замуж — избранником актрисы стал немецкий предприниматель Петер Андреас Игенбергс. Мужчина тепло принял сына актрисы от Збарского, а в 1977 году у пары родилась общая дочь Мария Максакова (признана в РФ иностранным агентом). Супруги прожили вместе больше 40 лет — вплоть до смерти Игенбергса в 2018 году.

close Людмила Максакова с мужем Петером Игенбергсом и дочерью Марией Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) на приеме по случаю визита баварской экономической делегации в Hotel Baltschug Kempinski, 2005 год Сергей Виноградов/ТАСС

Скандал с сыном Людмилы Максаковой

Сын Максаковой и Збарского изначально носил фамилию отца, но после отъезда последнего в США актриса переписала мальчика под своей. Максим Максаков не пошел по стопам родителей и предпочел творчеству рекламный бизнес, а в 2013 году оказался в центре громкого скандала — мужчину обвинили в хищении более 250 млн рублей, выделенных на пропаганду спорта и здорового образа жизни. Наследник некоторое время провел в СИЗО и под домашним арестом — и уже в 2014 году вышел на свободу. По данным СМИ, сегодня он большую часть времени проживает в Италии.

Отношения Людмилы Максаковой с дочерью

Дочь актрисы от второго брака — Мария Максакова-Игенбергс — пошла по стопам своей знаменитой бабушки и стала оперной певицей. Помимо сцены, она занималась политикой — с 2011-го по 2016 год была депутатом и входила в комитет Госдумы по культуре.

В личной жизни Максаковой-Игенбергс было немало драматичных поворотов. В юности ее связывали отношения с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным, от которого она родила двоих детей — сына Илью и дочь Людмилу. В 2015 году певица вышла замуж за депутата Госдумы Дениса Вороненкова, вместе с которым год спустя со скандалом уехала из России на Украину. В 2016-м у супругов родился сын Иван, а в 2017-м Вороненкова убили в центре Киева. Гибель зятя вызвала у Людмилы Максаковой жесткую реакцию.

close Депутаты Госдумы РФ Денис Вороненков и Мария Максакова (признана в РФ иностранным агентом) в день свадьбы, 2015 год Валерий Шарифулин/ТАСС

«Ну и слава тебе Господи, а что с ним еще делать? Слава Господи, что в конце концов человек, который так подличал, он же военный, его за измену бы давно расстреляли!, — заявила она.

С тех пор отношения матери и дочери окончательно разладились. В 2020-м они несколько раз встречались в телевизионных эфирах, но каждая попытка примирения заканчивалась новым скандалом. Максакова-Игенбергс, в 2023-м внесенная в реестр иноагентов, не раз говорила о своей готовности простить мать и восстановить отношения, однако Людмила Васильевна остается непреклонной. Сегодня старшие дети Максаковой-Игенбергс — сын Илья и дочь Людмила — живут в Москве со своей знаменитой бабушкой, с матерью они не общаются.

Где сегодня Людмила Максакова

Несмотря на почтенный возраст, Людмила Максакова продолжает работать в Театре Вахтангова — артистку можно увидеть в спектаклях «Дядя Ваня», «Война и мир», »Евгений Онегин» и других. В кино актриса снимается реже: последней большой киноработой Максаковой стала главная роль в сериале Надежды Михалковой «Номинация» (2022).