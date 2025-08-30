Плакала из-за СВО: за что Александру Бортич внесли в базу «Миротворца»

Российская актриса Александра Бортич попала в базу «Миротворца». В списках она оказалась еще в 2017 году, однако известно это стало сейчас. Причина — ее участие в фильме «Викинг», съемки которого проходили в Крыму. Вместе с Бортич в базе оказались ее коллеги, тоже снявшиеся в этой картине, — Данила Козловский и Светлана Ходченкова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российскую актрису Александру Бортич внесли в базу украинского сайта «Миротворец». На нем публикуют персональные данные людей, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. Внимание на появление актрисы в базе обратила газета «Известия».

Издание уточняет, что Бортич была внесена в базу за участие в съемках фильма «Викинг», которые проходили на территории Крыма. На сайте указано, что актриса попала в списки еще в 2017 году.

Кроме нее, в базу попали и ее коллеги, которые также сыграли в этой картине, — Данила Козловский и Светлана Ходченкова.

Фильм «Викинг», рассказывающий о приходе к власти князя Владимира, вышел на экраны в 2016 году. Съемки картины в основном проходили в Крыму: на Тайганском водохранилище, в Генуэзской крепости, в поселке Школьное, в Бахчисарае и на мысе Фиолент. Часть сцен также была отснята на студии «Главкино».

Александра Бортич дебютировала в кино в фильме «Как меня зовут» в 2014 году. На ее счету более 60 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Про любовь» (2015), «Духless 2» (2015), «Холоп» (2019), «Миллиард» (2019), «Фишер» (сериал, выходит с 2023-го) и многие другие.

Политическая позиция Бортич

Александра Бортич — уроженка Белоруссии. Будущая актриса переехала в Россию в возрасте 10 лет, но всегда следила за тем, что происходит на ее родине. В 2020 году после победы на президентских выборах в республике Александра Лукашенко она вышла на пикет в Москве. В своих соцсетях Бортич писала, что «кое-кто засиделся и ему пора». Актриса также отмечала, что граждане Белоруссии «заслужили правду, за которую борются сейчас», и выражала надежду, что они ее получат.

В 2021 году Бортич также поддержала Алексея Навального, которого после прибытия в РФ арестовали и отправили в СИЗО. Она агитировала людей «пойти гулять» 23 января в знак солидарности с оппозиционером. За это актрису раскритиковали в сети, отметив, что сама она на митинг не пошла. С критикой на артистов, поддержавших Навального, также обрушился Никита Михалков. Режиссер рассказал, что актеры зарабатывают по 200-300 тыс. рублей за съемочный день, и задался вопросом, чего им не хватает.

После начала спецоперации Александра Бортич также высказалась — актриса выложила фотографии, на которых выглядела заплаканной. Она не сопроводила пост какой-либо подписью, однако в комментариях ее поддержали коллеги.

Попытки отменить Бортич

В апреле 2025 года актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале рассказала, что к ней обратилась ее подписчица, которая выразила возмущение из-за того, что Бортич все еще получает роли.

«Саша Бортич критиковала Лукашенко, уповала на «спасителя» Навального, плакала из-за начала СВО, выкладывая трогательные фото и видео. Неужели в нашей стране нет других актрис? Обидно как-то, крик души», — цитировала Поплавская сообщения некой Светланы.

Речь шла о фильме «Будь моим парнем», в котором Бортич сыграла одну из главных ролей. Поплавская выразила надежду, что картина не получит прокатное удостоверение. Пока проект не вышел в прокат, но известно, что он примет участие в фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в Розе Хутор с 15 под 20 сентября.

Киновед Александр Шпагин в разговоре NEWS.ru отмечал, что актрисе «удивительно повезло», что ее участие в оппозиции осталось без внимания.

«Это опасно для артистов. Могут попасть в некое черное поле [профильных структур], а как следствие — в стоп-листы кинокомпаний. То есть их перестанут снимать. А то и вовсе получат статус иноагентов. В случае с Бортич, видимо, сделали скидку на ее молодость, ну, в общем, пожалели», — сказал Шпагин.

По его словам, политические высказывания Бортич были продиктованы юношеским максимализмом.

«По молодости «хочется быть гражданами». То есть вставлять свои пять копеек по любому поводу. И, соответственно, «бороться с системой», — считает киновед.