«Соучастник преступлений против Украины»: Павел Деревянко попал в базу «Миротворца»

Звезда сериала «Беспринципные» Павел Деревянко внесен в базу украинского сайта «Миротворец» из-за поездки в Донбасс. Это заметило издание PostNews.

На портале Деревянко назвали «соучастником преступлений против Украины и ее граждан», а также обвинили в информационной поддержке специальной военной операции России на Украине (СВО). Сайт заявил, что актер «сознательно нарушил государственную границу Украины, покусившись на ее суверенитет и территориальную целостность».

Этот список минкультуры Украины был создан в 2015 году. С тех пор в него включили более 200 деятелей культуры, публично поддерживающих политику России в отношении Украины. В числе внесенных в реестр — Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Сергей Дружко, Александр Дугин, Анна Семенович. Перечень продолжает регулярно пополняться.

10 августа 2023 года стало известно, что актеры Виктория Тарасова и Павел Деревянко посетили Харцызскую центральную городскую больницу в ДНР, где поддержали раненых российских военнослужащих. Позднее артист рассказывал, что впечатлился от встречи с бойцами СВО. Он назвал их «мощными и харизматичными ребятами».

Ранее сообщалось, что против Дмитрия Назарова могут возбудить уголовное дело в РФ за дискредитацию армии.