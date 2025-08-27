Главный хит в истории Netflix — мультфильм «Кейпоп-охотницы на демонов». В чем его секрет?

Мультик под названием «Кейпоп-охотницы на демонов», не требующим пояснений, установил два рекорда: он стал самым кассовым и самым популярным фильмом Netflix в истории. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, в чем секрет такого успеха.

Что случилось?

Анимационный фильм Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов» установил два важных рекорда подряд. Сначала картина стала самым кассовым проектом стриминга, собрав за два дня проката — 23 и 24 августа — $19,2 млн, при том что онлайн-релиз «Охотниц» состоялся еще 20 июня. Изначально Netflix вообще не планировал выпускать ленту в кино (некоторым фильмам с наградным потенциалом компания устраивает ограниченный прокат; это необходимо, например, для участия в «оскаровской» гонке). Но на волне зрительского успеха (за месяц картина стала самым просматриваемым мультфильмом Netflix) стриминг объявил специальную акцию: в течение одного уикенда у зрителей была возможность увидеть «Кейпоп-охотниц на демонов» на большом экране, причем в специальной караоке-версии (в сети ее теперь тоже можно посмотреть).

Ограниченность по времени была компенсирована широтой росписи: ивент получился самым масштабным в истории онлайн-кинотеатра, мультфильм был представлен на 1700 экранах, что почти в два с половиной раза больше, чем было в 2022 году у «Стеклянной луковицы» — сиквела комедийного детектива Райана Джонсона «Достать ножи». Собственно, до минувших выходных «Луковица» со своими сборами $13,1 млн носила и звание самого кассового фильма Netflix.

Кадр из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» (2025) Netflix

Следующее достижение ленты оказалось еще более революционным. 26 августа стриминг объявил, что «Кейпоп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом Netflix — не просто анимационным, а вообще. Мультфильм сместил с пьедестала комедийный боевик Роусона Маршалла Тёрбера «Красное уведомление», главные роли в котором исполнили Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Лента сохраняла первенство в топе Netflix с 2021 года. Как утверждает компания, за десять недель, прошедших с момента премьеры «Охотниц», их воспроизвели 236 миллионов раз.

О чем это вообще?

«Кейпоп-охотницы на демонов» — фэнтези-мюзикл про женское кейпоп-трио Huntrix. Его участницы не только собирают стадионы и рвут чарты своими бэнгерами, но и сражаются, как следует из названия, с демонами. Те всеми силами стараются высосать из людей побольше душ, чтобы напитать своего властелина Гви-Ма. А кейпоп-охотницы их истребляют, параллельно поддерживая завесу между мирами людей и демонов с помощью пения. В каждом поколении появляются свои охотницы (механика знакома зрителям сериала «Баффи — истребительница вампиров»), но, кажется, в случае Huntrix речь впервые идет еще и о личном интересе. Фронтвумен группы Руми — наполовину демон. Свою сущность от подруг она скрывает, рассчитывая так напитать завесу энергией, что мир людей станет навсегда закрыт от нечисти, а демоническая половина самой Руми рассосется как-нибудь заодно.

Кадр из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» (2025) Netflix

Однако демоны не планируют сдаваться без боя. Точнее, без бой-бэнда. Биться за сердца фанатов кейпопа поручают инфернальному коллективу Saja Boys во главе с 400-летним чертом-красавчиком Чжину («Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). И без того напряженная ситуация осложняется тем, что между Руми и Чжину вспыхивают запретные чувства.

И что, «Охотницы» правда так хороши?

Да. Безусловно, это не величайший мультфильм всех времен и народов, но бешеный успех проекта большого удивления не вызывает.

Во-первых, это красиво. Производством «Кейпоп-охотниц на демонов» занималась студия Sony Pictures Animation, в 2018 году совершившая революцию в мире анимации с мультфильмом «Человек-паук: Через вселенные». Его яркий визуальный стиль, сочетающий трехмерные и двухмерные элементы, завоевал сердца американских киноакадемиков, которые отдали ленте «Оскар», а главное — породил целую волну подражателей. В ту же сторону, например, стала двигаться DreamWorks Animation: см. «Кот в сапогах: Последнее желание» и «Дикий робот». «Охотницы» явно продолжают дело «Человека-паука», но, разумеется, больше заимствуют не от комиксов, а от манги и аниме.

Кадр из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» (2025) Netflix

Во-вторых, это звучит — и саундтрек «Охотниц» сейчас заслуженно пользуется своей отдельной популярностью (в последний раз нечто подобное происходило с песнями Лина-Мануэля Миранды из «диснеевского» мультфильма «Энканто» в 2021 году). За главных героинь поют видные деятельницы кейпопа Ejae, Rei Ami и американская ар-н-би-исполнительница корейского происхождения Одри Нуна, на титрах можно услышать участниц группы Twice. Здешний центральный номер Golden отличается особенной прилипчивостью, но в целом крепко застрять в голове способна как минимум половина треклиста.

Хотя на первый взгляд кажется, что название «Кейпоп-охотницы на демонов» сгенерировала нейросеть, на самом деле это довольно личная история: концепцию картины придумала аниматорка Мэгги Канг, которая в пять лет переехала из Кореи в Канаду и давно мечтала о проекте, отражающем ее корни. В этом смысле кейс «Охотниц» представляет дополнительный интерес: не так давно компания Pixar, которая многие годы доминировала в мире западной анимации, объявила, что отойдет от сюжетов, вдохновленных личными переживаниями авторов. По всей видимости, руководство решило списать текущий кризис именно на творческий подход, когда-то поставивший студию на карту.

Кадр из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» (2025) Netflix

К счастью или нет, но с Pixar Канг никогда не сотрудничала; она — выпускница «пиксаровской» конкурентки DreamWorks Animation. Там она работала, например, над двумя последними «Шрэками», третьей частью «Кунг-фу-панды», «Хранителями снов», а также первым «Котом в сапогах». К последним двум лентам приложил руку и второй постановщик «Кейпоп-охотниц» Крис Аппельханс, пару лет назад выпустивший на Netflix свой режиссерский дебют — китайско-американский мультфильм «Волшебный дракон».

Собственно, где-то на стыке западной и азиатской культуры «Охотницы» и расположились. Корейские слова в проекте Канг и Аппельханса можно пересчитать по пальцам, но в то же время успех ленты разворачивается на фоне, например, побед китайской анимации «Нэжча 2», которая стала самым кассовым мультфильмом в истории, самым кассовым фильмом 2025 года и расположилась на пятой строчке в списке самых кассовых фильмов в истории (без учета инфляции). Склоняющиеся в одну сторону зрители оценят отсылки и подтрунивания над кейпоп-индустрией и корейскими дорамами. Другие порадуются реюниону звезд сериала «Остаться в живых» (второстепенных героев озвучивают Ким Юнджин и Дэниел Дэ Ким, игравшие супругов Сун и Джина), а также голосам Кена Чона из франшизы «Мальчишник в Вегасе» и Ли Бёнхона из «Игры в кальмара».

Последнее, кстати, хочется зафиксировать отдельно: первый сезон «Игры в кальмара» удерживает золото в сериальном забеге Netflix (265,2 млн просмотров), следующие два занимают третье и пятое места соответственно (192,1 и 142,4 млн просмотров). Так что судьба киношного топа была предрешена.

Кадр из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» (2025) Netflix

Название: «Кейпоп-охотницы на демонов» (KPop Demon Hunters)

Дата премьеры: 20 июня 2025 года

Где смотреть: Netflix

Продолжительность: 100 минут

Режиссер: Мэгги Канг и Крис Аппельханс

В ролях: Арден Чо, Ан Хё Соп, Мэй Хонг, Джи-Ён Ю, Ким Юнджин, Дэниел Дэ Ким, Кен Чон, Ли Бёнхон