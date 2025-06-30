Все обсуждают финал «Игры в кальмара». Как закончился корейский хит Netflix?

На Netflix вышел заключительный третий сезон корейского триллера «Игра в кальмара» про смертельные состязания с многомиллионным призом, в которых участвуют обитатели долговых ям. Финал сенсационного шоу вызвал множество споров. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков (со спойлерами) вставляет свои пять копеек в дискуссию.

Осторожно, спойлеры!

«Игра» мертва, да здравствует «Игра». Спустя почти четыре года после стартового свистка главный корейский хит Netflix наконец добрался до финишной черты. Но, кажется, лишь для того, чтобы перестать быть корейским — и сохранить присутствие на экранах. Победил, как водится, капитализм. Что, наверное, по-своему уместно в случае сериала про победивший капитализм.

Планы Netflix на выдаивание бренда в целом стали ясны еще в момент запуска всамделишного реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара» (некоторые участники жаловались, что на съемках творилось черт-те что), поэтому то, как именно завершился сериал, большого удивления не вызывает. Дальнейшим художественным развитием франшизы — уже на американской земле — будет руководить Дэвид Финчер. Назначение в известной степени символическое: режиссер, помимо прочего, продюсировал первый громкий тайтл Netflix «Карточный домик», поставивший стриминг на карту Голливуда.

close Кадр из сериала «Игра в кальмара»: третий сезон Netflix

Надо полагать, как раз в смысле мостика в это недалекое будущее у третьего сезона и образовался эпилог, где Кейт Бланшетт, снимавшаяся в финчеровской «Загадочной истории Бенджамина Баттона», вербует отчаянного нищего в лос-анджелесском закоулке. (Эпилог, надо сказать, достаточно нелепый: вербовка ведется почему-то с помощью той же самой игры в ттакчи, что и в Корее, ну и будем честны, бесплатные оплеухи от Кейт Бланшетт вызывают скорее зависть, чем сочувствие.)

Впрочем, «Нетфликс» «Нетфликсом», а создатель сериала Хван Дон Хёк проделал действительно впечатляющую работу. «Игра в кальмара» начиналась как жесткое высказывание о капитализме и классовом неравенстве (то есть в какой-то мере продолжала линию «Паразитов» Пон Чжун Хо). Во втором и третьем сезоне все сделалось не таким однозначным — и оттого еще более убедительным. Вина и ответственность за происходящее стали в куда большей степени перекладываться на участников игры. А в рядах ее организаторов авторы, напротив, постарались отыскать людей, достойных сострадания (ну или хотя бы одного — беженку из КНДР Кан Но Ыль в исполнении Пак Кюён).

close Кадр из сериала «Игра в кальмара»: третий сезон Netflix

Тематический фокус сместился на кризис демократии и электоральное поведение ; как верно подметил один из карикатурных «випов», обязательное голосование оказалось чуть ли не самым захватывающим элементом нового турнира. В отличие от того же Пон Чжун Хо с его «Микки 17», в своем фоллоу-апе Хван Дон Хёк занял более пессимистическую позицию — и не прогадал: второй сезон «Игры в кальмара», где люди раз за разом решительно выбирают наихудший из вариантов, вышел через полтора месяца после того, как американцы переизбрали Трампа.

Соответственно, ключевым образом в заключительных сезонах стала кнопка. На кнопку нажимают выжившие игроки после каждого раунда смертельных состязаний. В финале игры на кнопку нажимает «456-й» Сон Ки Хун (Ли Джонджэ) — и жертвует собой ради спасения младенца. В финале сериала на свою кнопку нажимает герой Ли Бёнхона, ведущий Хван Ин Хо (он же О Ён Иль, игрок под номером 001), — и, взрывая остров, одерживает окончательную победу.

close Кадр из сериала «Игра в кальмара»: третий сезон Netflix

Таким образом «Игра в кальмара» пришла к куда более неутешительным выводам, чем революционная (и прореволюционная) трилогия «Матрица», на которую сериал периодически ссылается. (Что занятно, корейцы, как и сестры Вачовски, выждали несколько лет после оригинала-геймченджера перед тем, как снять вторую и третью части одновременно, — и выпустили их с аналогичным промежутком в полгода.)

Первый сезон шоу расставался со зрителем на ноте осторожного оптимизма, но в конечном счете от него не осталось и следа. История Сон Ки Хуна, ввязавшегося в битву с левиафаном, обернулась депрессивной басней о том, что победить в игре можно, но победить игру нельзя . И лучшее, на что тут можно рассчитывать, — это умереть с достоинством. Итог, раз уж на то пошло, закономерный. Что и говорить, если президентские выборы не взял даже Николай Михайлович Харитонов с лозунгом «Поиграли в капитализм и хватит».

close Кадр из сериала «Игра в кальмара»: третий сезон Netflix

Название: «Игра в кальмара» (3 сезон)

Оригинальное название: Ojingeo geim / Squid Game

Дата выхода: 27 июня 2025 года

Продолжительность: 6 серий по 60 минут

Создатель: Хван Дон Хёк

В ролях: Ли Джонджэ, Ви Хаджун, Ли Бёнхон, Чо Юри, Лим Сиван, Кан Ханыль, Пак Сонхун, Ян Донгын, Кан Э Сим, Ли Джин Ук, Ли Дэвид, Ро Джэ Вон, Чхэ Кук Хи, Сон Ён Чхан, Пак Кюён, Чон Сок Хо, О Дальсу, Пак Хисун, Кон Ю, Кейт Бланшетт