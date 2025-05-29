«Нэчжа побеждает Царя драконов»: как анимация из Китая стала самым кассовым мультиком в истории?

В России вышел китайский мультфильм-сенсация «Нэчжа побеждает Царя драконов». Приключенческое фэнтези про мальчика-демоненка заработало в мировом прокате более $2 млрд — и не только стало рекордсменом по сборам в области анимации, но и заняло пятую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему этот успех сложно назвать феноменальным — хотя мультфильм действительно вышел потрясающим.

Сиквел мультфильма Pixar «Головоломка» собрал в прокате $1,6 млрд и таким образом стал самой кассовой лентой 2024 года. Год этот по китайскому календарю проходил под знаком дракона, так что по-своему поэтично, что китайскому мультфильму с обманчивым названием «Нэчжа побеждает Царя драконов» (тоже, кстати, сиквелу) в 2025 году змеи потребовалось меньше трех недель, чтобы превзойти результат второй «Головоломки» и отобрать у нее лидерство в списке самых кассовых анимационных лент в истории . Здесь, однако, успехи не закончились: вскоре сборы картины перешагнули и отметку в $2 млрд; больше удалось заработать только Кэмерону с двумя «Аватарами» и одним «Титаником» — ну и финальным «Мстителям». Все это, разумеется, без учета инфляции: по гамбургскому счету перечисленные успехи по-прежнему в подметки не годятся «Унесенным ветром» 1939 года.

Выглядит, безусловно, впечатляюще — особенно в контексте политического противостояния Китая и США, которое ведется в том числе в культурном измерении. И, соответственно, имеет еще и анимационный фронт, где требовалось во что бы то ни стало надрать мышиные уши компании Disney. Формально так и произошло. Впрочем, на каждую бочку меда приходится своя ложка дегтя: то обстоятельство, что зарубежные сборы картины составили всего пару процентов от баснословной общей кассы , причем благодарить за это нужно преимущественно представителей китайской диаспоры, делает триумф анимации чуть менее впечатляющим.

close Кадр из мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» Beijing Enlight Media Co.

Все это, правда, совершенно не означает, что второй «Нэчжа» нужен одним только китайцам. Тем более что картина, хоть и заимствует героев и сюжеты из национальной мифологии и классической литературы, явно в какой-то мере адаптирована для иностранной аудитории , то есть и без того техническая победа также одерживается в матче по чужим правилам. Другое дело, что это сиквел — и действие в нем стартует сразу после финала первой части, а имеющийся в начале рекап предыдущей серии довольно поверхностно вводит в курс дела. Поэтому в той или иной степени черт здесь все-таки ногу сломит; впрочем, коллеги, решившие предварительно не смотреть оригинал, доступный в России только у пиратов, отчитываются, что жить можно. Тем не менее постараемся облегчить участь неподготовленного зрителя.

Первый мультфильм «Нэчжа», вышедший в 2019 году, поднимал вполне универсальный вопрос о том, что весомее — природа или воспитание. Под конец картина предсказуемо отвергала всякий фатализм, даруя героям внутреннюю силу самостоятельно избирать судьбу. Главным из этих героев был малыш Нэчжа, мальчуган с взрывным характером и вечными синяками под глазами. В нем с рождения жила жемчужина тьмы, но вопреки этому он в конечном счете брал себя в руки и обращался к добру. Так же поступал и его друг Ао Бин — сын Царя драконов, носивший в сердце похищенную жемчужину света, но выполнявший коварную волю отца. В финале друзья бросали вызов божественной воле и, взявшись за руки, принимали удар проклятия, что висело над Нэчжа. Разряд молнии, обещанный высшими силами, поражал мальчиков физически, однако не затрагивал их души.

close Кадр из мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» Beijing Enlight Media Co.

С решения этой проблемы и начинается «Нэчжа побеждает Царя драконов». Наставник главного героя Тайи Чжэньжэнь берется изготовить новые оболочки для Нэчжа и Ао Бина. Параллельно Царь драконов вместе с братьями и сестрой приступает к осуществлению своего плана по освобождению из подводной тюрьмы, где они должны сторожить полчища побежденных демонов, что де-факто делает их такими же пленниками. Уверенный в смерти сына, Царь драконов приказывает атаковать родной город Нэчжа. Это приводит к тому, что и новое тело Ао Бина обращается в прах. Тогда юный дракон временно подселяется в тело Нэчжа. Друзьям придется делить его до тех пор, пока они не добудут восстанавливающий эликсир, который позволит начать процесс регенерации заново. Сделать это можно только во Дворце нефритовой пустоты, где восседают такие же бессмертные, как Тайи Чжэньжэнь. Нэчжа необходимо пройти три испытания, чтобы тоже стать бессмертным — и в награду получить любой артефакт, какой пожелает. На время этого квеста война между драконами и людьми прекращается. Однако герои еще не знают, что происходящим искусно манипулирует таинственная фигура, пока что остающаяся в тени.

В последующем мареве эпических баталий и хитросплетениях политических интриг не составит большого труда разглядеть аллюзию на отношения Китая, США и даже России. Но пропагандистская — ну или идеологическая — составляющая мультфильма если и имеет место, то не ощущается особенно выпуклой. Второй «Нэчжа» подкупает другим: неземной красотой и красочностью, визионерской изобретательностью, почти вильневской работой с масштабом. В сущности это идеальный блокбастерный киноаттракцион. Своим размахом он затмевает и перегруженный событиями и поворотами сюжет, растянутый на немилосердные два с половиной часа, и не самую затейливую драматургию . А еще — как ни крути — воспринимается глотком свежего воздуха на фоне приевшегося голливудского ассортимента. Что сказать: ура, товарищи.

close Кадр из мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» Beijing Enlight Media Co.

Название: «Нэчжа побеждает Царя драконов» (Nézhā zhī Mó tóng nào hǎi / Ne Zha 2)

Дата премьеры: 29 января 2025 года (Китай)

Дата выхода в России: 29 мая 2025 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 144 минуты

Режиссер: Цзяоцзы (Ян Юй)

В ролях: Лю Яньтин, Джозеф Цао, Хань Мо, Лю Ци, Чэнь Хао, Чжан Цзямин, Ван Дешунь, Ян Вэй, Ли Нань