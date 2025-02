Мы в «Потоке»: рассказываем о всех мультфильмах «Оскара-2025» — от худшего к лучшему

«Лучший анимационный короткометражный фильм»

5 место: «Красавцы» (Beautiful Men), реж. Николас Кеппенс

Кукольный мультфильм производства Бельгии, Франции и Нидерландов про трех лысеющих братьев, которые прилетают в Стамбул делать пересадку волос. На месте выясняется, что слот по ошибке забронирован всего один, поэтому надо решать, кто больше всех достоин шевелюры. Выражаясь терминами коллеги Никиты Лаврецкого, это ода скуфам. Об этом свидетельствует уже само название: в английском языке в отношении красивых мужчин употребляется слово handsome, а beautiful — это про женщин. Ода, впрочем, довольно странная и, по ощущениям, пространная, хотя и идет всего 18 минут.

close Animal Tank, Miyu Productions, Ka-Ching Cartoons

4 место: «Волшебные конфеты» (Magic Candies), реж. Дайсукэ Нисио

У всего есть двойное дно: этот японский мультфильм своим происхождением обязан корейской книжке для детей, а здешняя стоп-моушен-анимация на самом деле — искусная компьютерная стилизация. По сюжету одинокий мальчик вместо любимых марблов случайно покупает кулек загадочных драже. И с их помощью начинает разговаривать с опадающими листьями, диваном, псом, отцовским сердцем — даже с покойной бабушкой. У «Волшебных конфет» выходит пару раз расщедриться страшно красивыми кадрами, но в остальном это, как ни странно, почти та же ода скуфам. Только без скуфов.

close Toei Animation

3 место: «Фу!» (Yuck! / Beurk!), реж. Лоик Эспюш

Кому как не французам снимать мультфильмы про первые поцелуи в летнем лагере. «Фу!» — вещь крайне обаятельная и по-хорошему (опять-таки — на французский манер) необязательная. Главной здешней удачей можно считать прекрасно переданную волнительность момента, испытанного почти каждым. А главной находкой — изящный (французы!) визуальный образ: у людей в кадре все буквально на лице написано — в смысле губы светятся.

close Ikki Films, Iliade et Films

2 место: «Путешествие к чуду» (Wander to Wonder), реж. Нина Гант

Еще один стоп-моушн экзистенциального толка (в том смысле, что залысины, безусловно, лежат в той же плоскости). По сюжету куклы из детской передачи остаются в студии сами по себе после смерти ведущего — и пытаются продолжать записывать новые выпуски своими силами. Выглядит достаточно зловеще, а когда в голове постепенно складывается общая картина произошедшего, становится совсем не по себе. Прозрачная метафора покинутого создателем человечества, которое сходит с ума и стремится к самоуничтожению, наслаивается на неуютную концепцию того, что бог — сам существо одинокое и, по всей видимости, отчаянное.

close Circe films & Kaap Holland film

1 место: «В тени кипариса» (Dar saaye sarv / In the Shadow of the Cypress), реж. Хоссейн Молаеми и Ширин Сохани

Иранская лента про экс-капитана корабля, у которого не выходит быть хорошим отцом для дочки: из-за сильного ПТСР (полученного, видимо, в ходе Ирано-иракской войны) он в некотором смысле никак не может вернуться из моря на сушу. А дочка, в свою очередь, вынуждена в одиночку выхаживать не только сломленного папу, но и кита, которого выбрасывает на берег возле их домика. Мультфильм «В тени кипариса», снятый семейной парой Хоссейна Молаеми и Ширин Сохани, — картина фантастически красивая и в равной степени пронзительная, прямо-таки душераздирающая — навзрыд. И, хочется верить, будущий лауреат премии «Оскар».

close Barfak Studio

«Лучший анимационный полнометражный фильм»

5 место: «Головоломка 2» (Inside Out), реж. Келси Манн

Сиквел «пиксаровского» хита «Головоломка», который девять лет назад взял «Оскар» как лучший анимационный фильм, а также получил номинацию в сценарной категории. Продолжение вышло заметно бледнее оригинала: картина уже не поражает свежестью и остроумностью концепта с персонифицированными эмоциями внутри девичьей головы, вместо этого занимаясь расширением лора в рамках тинейджерской турбулентности. Если первая «Головоломка» была великолепной, то вторая просто хороша и на «Оскар» едва ли тянет. Основные виновницы итогового приятного впечатления — Майя Хоук из «Очень странных дел» и звезда «Медведя» Айо Эдебири, озвучивающие новые эмоции: Тревожность и Зависть.

close Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios

4 место: «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl), реж. Ник Парк и Мерлин Кроссингем

Еще один сиквел «оскароносного» хита важной анимационной студии — второй полный метр про изобретателя Уоллеса и его пса Громита от пластилиновых кудесников из студии Aardman. Пауза выдалась похлеще «головоломной»: «Проклятие кролика-оборотня» вышло еще в 2005 году. При этом с точки зрения сюжета «Самая дикая месть» служит продолжением другой ленты про Уоллеса и Громита, короткометражки 1993 года «Неправильные трусы». Фигурировший там пингвин-бандит Фезерс Макгроу в новой части сбегает из тюрьмы и мстит героям, взламывая их садового гнома-робота. «Самая дикая месть», как и недавний «аардмановский» сиквел «Побега из курятника», звезд с неба не хватает и, возможно, слегка перебарщивает с брюзжанием по поводу новых технологий. С другой стороны, в этом картина рифмуется с новой частью франшизы «Миссия невыполнима» — как и в мастерстве экранной погони.

close Netflix

3 место: «Дикий робот» (The Wild Robot), реж. Крис Сандерс

Трогательный мультфильм из нашего списка 20 лучших картин 2024 года. По сюжету робота-слугу после кораблекрушения выбрасывает на безлюдный остров, где она (это как бы девочка) сближается с местной фауной и становится приемной матерью гусенка — причем такого, что, скорее всего, не выжил бы в обычной гусиной семье. Пока Pixar остервенело шлифует один и тот же алмаз, студия DreamWorks Animation ищет новые: там продолжают эксперименты с визуалом на волне вдохновения от успеха картины Sony «Человек-паук: Через вселенные». Когда-то режиссер Крис Сандерс снял для DreamWorks конвенциональный 3D-мультик «Как приручить дракона» (ранее придумав для Disney того самого Стича), а теперь погрузился в акварельную нежность классической «диснеевской» анимации и картин Хаяо Миядзаки. С последним «Дикий робот» небезуспешно состязается и в области пронзительности: ком в горле не будет рассасываться еще какое-то время после финальных титров. Такому «Оскар» дать вполне не жалко.

close Universal Pictures

2 место: «Мемуары улитки» (Memoir of a Snail), реж. Адам Эллиот

Кухонно-пыточный комбайн: несусветная слезовыжималка и эмоциональная мясорубка в одном флаконе, решенном в традициях кукольной анимации Тима Бертона. Австралиец Адам Эллиот уже вроде бы вполне успешно морально уничтожил нас в 2009 году картиной «Мэри и Макс» — но этого оказалось мало. Без шуток: глаза увлажняются на первых минутах «Мемуаров улитки», а к финалу приходится уже всерьез бороться с подступающей истерикой. Окончательно обезоруживает здесь то обстоятельство, что история страшно одинокой женщины Грейс, которая обретает единственного друга в лице шебутной старушки Пинки (если не считать огромную коллекцию улиток), — содержит в себе элементы эллиотовской автобиографии. Пожалуй, не все будут готовы к таким переживаниям. Те же, кто решится, едва ли останутся разочарованы — зато наверняка будут потрясены. «Мемуары улитки» выйдут в официальный российский прокат, но нет ни единого шанса, что до наших кинотеатров картина доберется в первозданном виде.

close IFC Films

1 место: «Поток» (Straume / Flow), реж. Гинтс Зилбалодис

Латвийский «Поток» — очевидный фаворит «оскаровской» гонки. Хотя бы потому, что это третий мультик в истории, одновременно получивший номинацию в категории «Лучший международный фильм». Совершенно заслуженно: проникновенная бездиалоговая притча о милом котике и других животных, которые оказываются в одной лодке во время всемирного потопа, действительно оборачивается высказыванием сильным и всеобъемлющим. А параллельно работает на все сто и в качестве жесткого сурвайвал-триллера, где всю дорогу толком не продохнуть: на долю зверюшек выпадает кошмарное количество испытаний, так что еще чуть-чуть — и авторов придется обвинять в излишней манипулятивности. При всей напряженности, однако, «Поток» в конечном счете дарит странное чувство умиротворения: приятно думать, что без нас на планете, возможно, останется какая-то жизнь. Отдельное удовольствие — твиттер Гинтса Зилбалодиса. Там режиссер подробно рассказывает о процессе работы над картиной, раскрывает заложенные в «Поток» смыслы и объясняет свои художественные решения. Вроде замены (не самого впечатляющего) голоса настоящей капибары на крики детеныша верблюда. Магия кино!