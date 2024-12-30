Топ-20 фильмов 2024 года

Отдел культуры «Газеты.Ru» продолжает подведение итогов уходящего года. В этом материале кинокритик Павел Воронков рассказывает о 20 полюбившихся фильмах — из числа тех, что так или иначе добрались до российского зрителя в течение 2024-го. Среди них — громкие блокбастеры, фестивальные хиты, камбэки классиков и многое другое.

close Кадр из фильма «Байкеры» (2023) 20th Century Studios

Криминальная драма Джеффа Николса («Мад», «Специальный полуночный выпуск»), снятая по мотивам истории мотоциклетного клуба Outlaws. Остин Батлер («Элвис»), Том Харди («Безумный Макс: Дорога ярости»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Майк Файст («Претенденты») и другие выдающиеся артисты разыгрывают «Слово пацана» — то ли по-американски, то ли по-буддистски. Особое удовольствие — слушать последнюю дуэль акцентов, которую устраивают Харди и Комер.

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«Бедные-несчастные» («Poor Things»), реж. Йоргос Лантимос

close Кадр из фильма «Бедные-несчастные» (2023) Searchlight Pictures

Фантасмагорическая черная комедия Йоргоса Лантимоса («Фаворитка», «Лобстер»), которая принесла Эмме Стоун («Ла-Ла Ленд») второй «Оскар» за лучшую женскую роль в карьере. Этот странный парафраз «Франкенштейна» Мэри Шелли (по сюжету ученый возвращает к жизни беременную утопленницу, пересадив ей мозг вынашиваемого плода) немедленно очаровывает своей причудливой атмосферой и диким стимпанк-сеттингом, а оставшиеся два с половиной часа держит одной из самых причудливых историй женской эмансипации, что попадали на экран.

«Дикий робот» («The Wild Robot»), реж. Крис Сандерс

close Кадр из мультфильма «Дикий Робот» (2024) DreamWorks Animation, Universal Pictures

Трогательный мультфильм про робота-слугу, которая после кораблекрушения оказывается на безлюдном острове и настолько сближается с местной фауной, что становится приемной матерью гусенка. Ленту Криса Сандерса (создатель Стича и сорежиссер «Как приручить дракона») выпустила студия DreamWorks Animation — там продолжают эксперименты с визуальным рядом, вдохновившись успехом картины Sony «Человек-паук: Через вселенные». «Дикий робот» выполнен в акварельной эстетике, которая отсылает к классической анимации Disney и аниме Хаяо Миядзаки. Что важнее, с работами последнего тут небезуспешно состязаются и в области пронзительности; ком в горле не будет рассасываться еще какое-то время после финальных титров.

«Другой человек» («A Different Man»), реж. Аарон Шимберг

close Кадр из фильма «Другой человек» (2024) A24

Режиссер Аарон Шимберг третий фильм кряду исследует, как общество воспринимает людей с деформированными лицами (постановщик родился с расщеплением неба, поэтому снимает как бы о себе). В черно-комедийном психотриллере «Другой человек» Шимберг воссоединяется с британцем Адамом Пирсоном, который изображает неудачливого актера с нейрофиброматозом I типа. Согласившись на экспериментальное лечение, герой быстро приобретает внешность Себастьяна Стэна, однако искомого счастья ему это не приносит.

«Дюна: Часть вторая» («Dune: Part Two»), реж. Дени Вильнев

close Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая» (2024) CAP/TFS/Image supplied by Capital Pictures/Global Look Press

Продолжение масштабной (и запредельно красивой) экранизации фантастического романа Фрэнка Герберта о мессианстве, религиозном фундаментализме и колониализме. Дени Вильневу хочется простить бессовестное разделение книги на два фильма: пускай первая лента обрывается на полуслове, его «Дюна», снятая оператором Грегом Фрейзером, настолько поражает и захватывает, что тамошний суровый мир ни за что не хочется покидать. Вторая часть в этом смысле, конечно, выглядит особенно выигрышно: не нуждаясь в обстоятельной экспозиции, лента всем весом наваливается на зрительские зрение и слух, так что в этих песках тут же погибаешь с улыбкой на губах.

«Зло не существует» («Aku wa Sonzai Shinai»), реж. Рюсукэ Хамагути

close Кадр из фильма «Зло не существует» (2023) Fictive

Медитативная (до поры до времени) экодрама Рюсукэ Хамагути — автора экранизации рассказа Харуки Мураками «Сядь за руль моей машины», взявшей «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Тамошний главный герой ставил в Хиросиме пьесу Чехова «Дядя Ваня», а в «Зло не существует» русский писатель и драматург присутствует на правах чеховского ружья. Действие ленты происходит в небольшой деревне близ Токио, где хотят построить глэмпинг — в обход санитарных норм и здравого смысла. Хамагути не экономит экранное время и подробно показывает, например, как тут колют дрова и набирают водицу из ручья. Это позволяет по-настоящему влюбиться в здешние края, так что протестом местных жителей проникаешься вполне искренне.

«Идеальные дни» («Perfect Days»), реж. Вим Вендерс

close Кадр из фильма «Идеальные дни» (2023) Master Mind

Еще одна медитативная картина о Японии — но уже в декорациях самого Токио. Великий немецкий постановщик Вим Вендерс («Небо над Берлином», «Париж, Техас») почти в документальной манере фиксирует быт уборщика общественных туалетов Хираямы в исполнении Кодзи Якусё. В свободное от работы время он читает, ухаживает за растениями, фотографирует, слушает музыку, разглядывает игру тени и света — и в целом, кажется, живет свою лучшую жизнь. При виде которой одновременно берет зависть и накатывает умиротворение.

close Кадр из фильма «Конклав» (2024) Access Entertainment

Электорально-политический триллер про попытки избрать нового папу римского, обладающий поразительным комедийным потенциалом. Во-первых, это буквально экранизация мема «Вдруг стал важным на работе» (выдающееся выступление Рэйфа Файнса). Во-вторых, после цифрового релиза картины весь кинотвиттер оказался усеян гифками с яростно вейпящим никотин, алкоголь и наркотики вредят здоровью, не стоит их употреблять Серджо Кастеллитто. В-третьих, в здешней версии Ватикана обитают самые настоящие черепашки-ниндзя. Однако всерьез лента Эдварда Бергера, до этого прогремевшего с адаптацией романа Ремарка «На западном фронте без перемен» («Оскар» за лучший фильм на иностранном языке), раскрывается, когда обнажает свою истинную натуру и оборачивается пламенной гуманистической драмой.

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«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин

close Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (2024) АМЕДИА

Грандиозная адаптация романа Михаила Булгакова о дьявольских гастролях в фантасмагорической Москве 1930-х и бессмертной любви (которую снявшиеся в главных ролях супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь не то чтобы играют). В стремительно сужающемся пространстве — не только для высказывания, а вообще для жизни — лента тезки писателя Михаила Локшина оказалась глотком свежего воздуха. Что по-своему парадоксально: большого утешения зрителю она не предлагает. В этом прочтении рукописи не горят в основном потому, что в темнейшие времена свобода может быть обретена разве что в чертогах искусства. Спустя без малого год после премьеры уже и этот тезис кажется излишне оптимистичным.

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«Незнакомцы» («All of Us Strangers»), реж. Эндрю Хэй

close Кадр из фильма «Незнакомцы» (2023) Blueprint Pictures

Экранизация романа Таити Ямады, перенесшая действие на британскую почву, но сохранившая японскую созерцательность. Без нее из картины вышел бы достойный образец майндфак-кинематографа, но Хэй поступает куда интереснее и сдвигает ключевой акцент на тонкую интимную драму, перед которой выстоит редкое сердце. А оставшееся меньшинство добьет актерский дуэт Эндрю Скотта («Дрянь», «Шерлок») и Пола Мескала («Нормальные люди», «Гладиатор 2»).

close Кадр из фильма «Падение империи» (2024) A24 Films

Под переводом «Падение империи» скрывается название «Гражданская война», а уже под ним — невероятно страшный и жестокий антивоенный триллер. Автор «Из машины» Алекс Гарленд описывает кровопролитный конфликт в США недалекого будущего, однако местом действия в условиях нынешнего планетарного раскола может быть любая страна. Лента столкнулась с критикой за «нереалистичность» сконструированной реальности, в которой против президента-диктатора объединяются «красный» Техас и «синяя» Калифорния, однако в том, что людям сложно поверить в возможность преодоления разногласий ради достижения общей цели, кажется, и заключается основная проблема. Нет такого уголка политического компаса, в котором вышло бы спрятаться от конца света.

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close Кадр из фильма «Претенденты» (2024) Metro-Goldwyn-Mayer

Хлесткая и упругая секс-драма Луки Гуаданьино («Назови меня своим именем») про любовный треугольник, который завершается ничьей, хотя речь про теннис. «Претенденты» едва ли претендуют на статус «Мечтателей» для зумеров, но Гуаданьино стоит пожать руку хотя бы за настойчивое желание идти наперекор юношескому неопуританству, в последние годы как будто бы набирающему обороты. Исполнителям главных ролей Зендее («Эйфория»), Майку Файсту («Байкеры») и Джошу О'Коннору («Химера») тоже надо что-нибудь пожать.

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«Присяжный номер два» («Juror #2»), реж. Клинт Иствуд

close Кадр из фильма «Присяжный номер два» (2024) Dichotomy Films

Вечное опоздание остроумного ответа, который неизменно приходит в голову, когда спор давно окончен, конечно, один из основных бичей человечества. В отдельных случаях на это уходят годы. С другой стороны, лучше поздно, чем никогда. На момент премьеры фильма Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин» Клинту Иствуду было 27 лет. На подготовку ответа у него ушло еще 67. Картина выворачивает наизнанку сюжет о единственном присяжном, который вступается за обвиняемого в убийстве и постепенно переубеждает коллег, и выводит его из категории социального в плоскость личного: герой Николаса Холта получает повестку и во время первого заседания понимает, что на самом деле в смерти виновен он сам, о чем ранее даже не догадывался. «Заставляет задуматься» — чудовищный штамп, но именно это и происходит в «Присяжном номер два», где все не так однозначно, а правда у каждого своя.

«Ребел-Ридж» («Rebel Ridge»), реж. Джереми Солнье

close Кадр из фильма «Ребел-Ридж» (2024) Bonneville Pictures

Лучший боевик 2024 года принадлежит перу автора «Зеленой комнаты» Джереми Солнье. Реинкарнация фильма «Рэмбо: Первая кровь» здесь расцветает на богатых предрассудками плантациях американского юга, а также пускается по надежным рельсам детективного триллера, который отлично заполняет пространство между захватывающими экшен-сценами. По сюжету темнокожий мужчина Терри Ричмонд (Аарон Пьер), спешащий с крупным залогом на выручку арестованному кузену, проезжает луизианский городок Шелби-Спрингс. Там его фактически грабят коррумпированные копы. Пытаясь восстановить справедливость, Ричмонд сталкивается с масштабным заговором. Из «Ребел-Риджа» вышел бы отличный боевик и при более прилежном следовании канонам жанра, однако частичный отход от традиций — как раз то, что делает картину по-настоящему выдающейся. Фича состоит в том, что герой Пьера неожиданно оказывается приверженцем пацифизма: униженный и оскорбленный Терри противостоит одним из самых мерзких проявлений человеческой натуры, однако принципиально не отнимает ни одной жизни.

«Рецепт любви» («La Passion de Dodin Bouffant»), реж. Чан Ань Хунг

close Кадр из фильма «Рецепт любви» (2023) Gaumont

Нежнейшая костюмная драма, запрещенная к просмотру на голодный желудок. По всей логике на ее месте должна была оказаться «Анатомия падения» Жюстин Трие, но французский «оскаровский» комитет выбирал не умом, а сердцем, поэтому отправил за океан ленту Чан Ань Хунга («Я прихожу с дождем», «Норвежский лес»), где кулинария и вообще еда описаны как высшая форма коммуникации, которой не способны преградить путь даже рамки человеческой жизни. Номинацию на «Оскар» фильм так и не получил (а «Анатомия падения» добралась туда своим ходом), ну и пускай: это даже приближает его к статусу деликатеса. Главные роли в «Рецепте любви» исполнили давние экранные любовники Жюльет Бинош и Бенуа Мажимель («Дети века») — блюдо изысканнее сложно вообразить.

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«Семя священного инжира» («Dāne-ye anjīr-e ma'ābed»), реж. Мохаммад Расулоф

close Кадр из фильма «Семя священного инжира» (2024) Arte France

Режиссер Мохаммад Расулоф («Здесь нет зла») давно стал неугоден иранским властям, из-за чего неоднократно приговаривался к лишению свободы. Триллер «Семя священного инжира» стал для обеих сторон последней каплей: до премьеры ленты на Каннском фестивале Расулофу назначили восемь лет тюрьмы, однако ему удалось бежать в Германию; собственно, от этой страны «Семя» теперь и подается на «Оскар». Картина описывает политический раскол в иранском обществе, трещиной пронзивший отдельно взятое семейство. Отца повышают до судебного следователя, после чего ему становятся положены две вещи: служебный пистолет и подписание смертных приговоров. Последние с началом масштабных протестов начинают сыпаться на него, как из рога изобилия. С происходящим в стране категорически не согласны дочери следователя. Их мать разрывается между верностью мужу, желанием сохранить семью и стремлением защитить своих детей. «Семя священного инжира» — кино до боли триггерящее: сразу несколько сцен в нем полностью отведены под процесс думскроллинга, история вымышленной семьи перемежается реальными роликами с протестов 2022–2023 годов, которые были жесточайше подавлены. От беспросветного мрака спасает лучик надежды: быть может, если всякой дряни не требуется даже доставать до земли, чтобы пускать корни, то и свобода как-нибудь где-нибудь прорастет. Когда-нибудь.

«Сотни бобров» («Hundreds of Beavers»), реж. Майк Чеслик

close Кадр из фильма «Сотни бобров» (2022) SRH

Друзья Майк Чеслик и Райленд Бриксон Коул Тьюз так целеустремленно экспериментируют с DIY-кино, что все это напоминает пранк, вышедший из-под контроля: ну кому на излете первой четверти XXI века взбредет в голову всерьез смотреть немую черно-белую буффонаду про винокура, который воюет с вредящими ему бобрами. Но только на первый взгляд. Под капотом «Сотен бобров» быстро обнаруживается дистиллированный кинематограф, которое незаметно для зрителя не на шутку затягивает. Дело в том, что находки, обнаруженные еще пионерами экранного искусства, за чертову дюжину десятилетий не утратили своей эффективности. А в сочетании с опытом, полученным из анимации и видеоигр, начинают играть новыми красками — особенно в лучах целого калейдоскопа жанров, от сурвайвал-триллера до судебной драмы.

Немое кино на ММКФ-2024: война с бобрами и антиутопия о кубических людях В столице продолжается 46-й Московский международный кинофестиваль. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков... 23 апреля 11:45

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» («Furiosa: A Mad Max Saga»), реж. Джордж Миллер

close Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (2024) Jasin Boland/Global Look Press

Пустыни много не бывает: в один год с сиквелом «Дюны» на экраны вышел приквел «Безумного Макса: Дороги ярости». Молодую версию воительницы Фуриосы, которую в предыдущем фильме изображала Шарлиз Терон («Монстр»), сыграла Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»). Этот спин-офф, конечно, во всем уступает «Дороге ярости», однако от этого «Фуриоса» не перестает быть отличным кино. В котором, как и в «Сотнях бобров», хорошо слышен первобытный рев кинематографического мотора. Даже несмотря на то, что конечный пункт этой дороги известен заблаговременно (такова участь приквелов), оторваться от истории невозможно.

«Я видел свечение телевизора» («I Saw the TV Glow»), реж. Джейн Шёнбрун

close Кадр из фильма «Я видел свечение телевизора» (2023) A24

«Я видел свечение телевизора» — страшная, даже леденяще неутешительная картина, однако называть ее хоррором не вполне честно; вернее, совсем не честно. Куда больше ей к лицу ярлык экзистенциальной драмы, однако Джейн Шёнбрун в целом, кажется, сторонится ярлыков — а кто мы такие, чтобы перечить. «Свечение» рассказывает историю школьников, сблизившихся на почве любви к странному тинейджерскому хоррор-сериалу «The Pink Opaque» (в нем без труда просматривается отсылка к культовому шоу «Боишься ли ты темноты?») и собственной инаковости. От похожих лент, рассматривающих вопросы поиска собственной идентичности, эта отличается не только сомнамбулической атмосферой в духе Дэвида Линча, но и смелой попыткой посмотреть, куда ведет та, другая дорожка. Которую, кажется, выбирает куда больше людей, чем может показаться. А в обозримом будущем их ряды, вероятно, только увеличатся — что тоже пугает, но фильм тут уже ни при чем.

«Я не киллер» («Hit Man»), реж. Ричард Линклейтер

close Кадр из фильма «Я не киллер» (2023) Netflix

Киллер он или не киллер, Гленна Пауэлла кажется, не зря называют воспитанником и будущим преемником Тома Круза. Здесь один из самых перспективных актеров момента изображает скромного преподавателя, который по просьбе полиции притворяется наемным убийцей — в перерывах между чтением лекций по психологии. Происходит это под руководством Ричарда Линклейтера, постановщика разностороннего, работающего в диапазоне от тончайшего разговорного кино (драма «Перед рассветом» и ее продолжения) до сай-файного майндфак-триллера с кислотной картинкой («Помутнение» по Филипу К. Дику). «Я не киллер» — фильм столь же разносторонний: это романтическая комедия, в которой комедия начинает быстро чернеть, а романтика принимается крутить шашни с криминальным триллером. И если до сай-фая дело так и не доходит, то до майндфака — в какой-то степени да.

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