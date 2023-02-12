За что Басту, Крида и МакSим назвали «пособниками сатанизма»

Татуировки, опыт употребления наркотиков и алкоголя, накрашенные ногти и общий образ наставников шоу «Голос. Дети» — Басты, Егора Крида и МакSим — обеспокоили детского омбудсмена из Татарстана Ирину Волынец. Она считает, что эти исполнители недостойны быть судьями на вокальном детском проекте и намерена пожаловаться в прокуратуру. Волынец выступает за замену наставников — в качестве альтернативы она предложила малоизвестную певицу Викторию Черенцова и получившего популярность после мартовского концерта в «Лужниках» певца Shaman, автора песен «Я русский» и «Встанем».

Уполномоченный по защите прав детей из Татарстана Ирина Волынец 12 февраля критически высказалась в адрес наставников музыкального шоу «Голос.Дети», которое идет по «Первому каналу».

«Наставники сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, жуткие наколки, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно совсем недетским репертуаром», — написала Волынец в Telegram-канале.

По мнению омбудсмена, шоу в нынешнем виде и с такими судьями — рэпером Бастой, певицей МакSим и Егором Кридом — является «вакханалией». Волынец рассказала в своих соцсетях, что уже давно получает сигналы от родителей, которые обеспокоены детским вокальным шоу.

«Уважаемая Ирина Владимировна, прошу, наведите порядок с шоу «Голос.Дети»! Наставники Баста (бывший Ноггано, пел про наркоту и в основном матом), весь с головы до ног в татуировках, МакSим (тоже имевшая большие проблемы с алкоголем и наркотиками) и кто-то еще, восьмилетний сын подсказывает, что это Егор Крид. Баста полностью протатуирован, одеждой не скрыл, МакSим тоже с наколками. Крид, участник педерастических скандалов, тоже поющий совсем не детские песни. И эти свои песни он заставляет петь маленьких участников шоу», — приводит омбудсмен одно из поступивших к ней обращений.

В других письмах родителей, которые приводит Волынец, татуировки на теле наставников шоу называют «позорным клеймом», вспоминают матерные песни Басты,

«Неужели в нашей огромной стране больше нет кандидатов в наставники, кроме этих не выдерживающих критики персонажей? И еще вопрос: это недомыслие руководства государственного канала или преднамеренная диверсия против психики наших детей?», — задается вопросом уполномоченный из Татарстана.

Она считает, что нынешние судьи дезориентируют детей — как участников программы, так и зрителей, — а также подталкивают их «к пропасти». Волынец особо подчеркнула, что подобный контент на телевидении неуместен на фоне идущей военной спецоперации России на Украине. И сравнила наставников «Голоса. Дети» с пособниками сатанизма.

В связи с этим чиновница намерена обратиться в компетентные органы. Позже в разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что волну критики в адрес наставников подняли именно родители. И не исключила, что раз «Голос. Дети» является калькой западного шоу Voice Kids, то и образы судей продиктованы Западом.

«Навязываются ценности, которые чужды нашим людям. Родители хотели бы, чтобы наставниками были по настоящему достойные люди», — объяснила уполномоченный.

По ее словам, она «не жаждет крови» и не намерена добиваться возбуждения уголовных дел против Басты, МакSим и Крида. Но заявление в прокуратуру все же направит.

При этом Волынец признает, что заменить наставников будет непросто, поскольку «сегодня большие проблемы с кумирами подрастающего поколения». И напомнила, что одного из самых популярных среди молодежи исполнителя Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) уже признали иноагентом.

«У нас выросла целая плеяда звезд, которые явно не достойны того, чтобы молодежь с них брала пример. Мне, например, приходит в голову Виктория Черенцова. Почему-то ей не дают выхода на большую сцену, несмотря на то, что в ее таланте сомневаться не приходится. Послушайте, у вас мурашки пойдут. Только недавно зажглась звезда такого исполнителя, как Шаман. На протяжении пятнадцати лет он своим трудолюбием пробивал себе дорогу на большую сцену. Такие деятели, как Алла Пугачева, не давали выхода по настоящему талантливым исполнителям, которые несут доброе, вечное, разумное», — поделилась омбудсмен.

Волынец выразила мнение, что нынешние судьи проекта «Голос.Дети» не обладают выдающимися вокальными данными, а шоу должны судить люди, которые могут чему-то научить конкурсантов.

«Я сильно сомневаюсь, что МакSим или Крид или Баста могут научить детей петь. Важно, чтобы наставники были популярными исполнителями. Но это уже вопрос к «Первому каналу» и другим каналам — почему такие исполнители как Виктория Черенцова до сих пор неизвестны», — резюмировала Волынец.

Виктория Черенцова, про которую говорила омбудсмен, — 34-летняя российская певица родом из Челябинской области. В 2014 году она участвовала во взрослом варианте шоу «Голос» (третий сезон). На слепых прослушиваниях Черенцова исполняла песню «Шопен» Елены Ваенги, которую музыкальные критики неоднократно обвиняли в плагиате, посредственных текстах и вульгарности. Сейчас Черенцова исполняет собственные романсы, посвященные, как правило, патриотизму.

Певец Шаман (Shaman, настоящее имя Ярослав Дронов) родом из Тульской области. Он с детства увлекался музыкой, но до прошлого года был практически неизвестен широкому зрителю. Дронов участвовал в том же третьем сезоне шоу «Голос», что и Черенцова, и в финале занял второе место. Популярность пришла к нему в 2022 году после концерта 18 марта в «Лужниках», на котором присутствовал президент Владимир Путин. В июне его песня полностью прозвучала в программе «Вести недели» на канале «Россия-1».

Песни Шамана исчезли из эфира «Русского радио», а участие в премии RU.TV было аннулировано после того, как певец летом 2022-го отказался посетить Донбасс. В январе 2023-го он дал концерты в Мариуполе и Луганске.