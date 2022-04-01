Шоу Авербуха, мюзикл «Лолита» и выставка «Явка с повинной»: куда сходить на выходных

Выставка о дружбе и культурном наследии Александра Пушкина и Владимира Даля, весенняя экспозиция в парке «Зарядье», мировая премьера мюзикла «Лолита» по роману Владимира Набокова, ледовое шоу Ильи Авербуха и другие события первых выходных апреля в Москве и Санкт-Петербурге.

Москва

«Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль»

До 6 июня в Государственном литературном музее

Выставка посвящена двум знаковым фигурам в истории русской литературы и культуры — Александру Пушкину и Владимиру Далю. Историю их встреч и общения сопровождают предметы из собраний Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, Российского государственного архива литературы и искусства и Всероссийского музея Пушкина. Среди экспонатов — перстень, подаренный Пушкиным Далю незадолго до смерти.

close 100% Перстень Даля, подаренный Пушкиным Пресс-служба Государственного литературного музея

«Новая красивая выставка. Весна»

До 10 мая в Выставочном зале Парка «Зарядье»

Экспозиция «Новая красивая выставка. Весна» — это продолжение проекта, открывшегося в Выставочном зале парка «Зарядье» перед Новым годом. В весенней редакции организаторы сделали акцент на пробуждении природы и ярких цветах. Выставка объединяет живопись, скульптуру, инсталляции, кинетические и NFT-объекты 40 российских художников разных поколений.

close 100% Картина Андрея Новикова «Let's dance», галерея K35 Space Пресс-служба ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье»

Выставка-перформанс The Place of Lila

До 10 апреля в Центре современного искусства М'АРС

Чуть больше недели остается до завершения сеансов выставки-перформанса The Place of Lila. На санскрите слово Lila означает «жизнь». Гостям предлагается взглянуть на собственный жизненный путь со стороны и обнаружить в нем скрытые смыслы. Вместо индийских богов проводниками выступят мужчина и женщина, символизирующие родителей. С их помощью каждый сможет встретиться со своим «внутренним ребенком» и осознать, что на данном этапе жизни является для него самым важным. Сеанс длится два часа.

«Гриша Брускин. Смена декораций»

До 25 июля в Новой Третьяковке

Выставка Гриши Брускина «Смена декораций» заняла девять залов Новой Третьяковки. В своих работах современный российский художник использует метафору «Theatrum Mundi» («Театр мира»), где новая эпоха разрушает былые империи и цивилизации, сносит памятники, стирает память и выводит на передний план новых героев. Среди работ Брускина — инсталляция из гипса «Толпа и власть», картина «Памятники» и коллекция бронзовых мини-скульптур «Вселенная на столе». В них поднимается тема взаимоотношения человека с властью, социумом и культурными традициями.

close 100% tretyakovgallery.ru

«Весна на Заречной улице» или «Явка с повинной»

До 17 апреля в галерее «Нагорная»

close 100% Художника Олега Осьмука (Пудра)/Галерея «Нагорная»

На выставке художника Олега Осьмука представлено художественное соединение рисунков моделей из модных журналов 50-60 годов XX века с советской поздравительной открыткой. Красивые стильные девушки и молодые люди оказываются на фоне слов «Май» и «Мир», березовой рощи и зимнего леса со снегирями. Благодаря совмещению рисунков композиции оживают и обретают новые сюжеты. Названием «Явка с повинной» Осьмук как бы извиняется перед художниками, чьи журнальные рисунки используются в открытках.

Санкт-Петербург

Мюзикл «Лолита»

2 и 3 апреля в театре «ЛДМ»

На этих выходных в петербургском театре «ЛДМ» состоится мировая премьера мюзикла о запретной любви «Лолита» по роману Владимира Набокова. Во время подготовки спектакля создатели больше четырех лет вели переговоры с наследниками автора. Возрастной ценз постановки — 18+.

«Хельмут Ньютон»

До 17 апреля в Музее современного искусства «Эрарта»

Представленные на выставке снимки знаменитого фотографа Хельмута Ньютона публиковались в американских, европейских и российских глянцевых журналах. Мастер снимал премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, актрису Катрин Денев, модельера Карла Лагерфельда, художника Энди Уорхола и других известных личностей. В экспозиции представлены более 70 фотографий. Возрастное ограничение выставки — 18+.

Гала-шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период»

3 апреля в 16:00 в СК «Юбилейный»

В постановке «Ледниковый период» выступят не только участники одноименного шоу Первого канала, но и другие профессиональные звезды фигурного катания. Гости смогут увидеть выступления фигуристов разных поколений таких, как Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Наталья Забияко, Александр Энберт, Артем Федорченко, Максим Шабалин и Екатерина Боброва.

close 100% Евгения Медведева на показательных выступлениях чемпионата России — 2022 Денис Гладков/«Газета.Ru»

«Полвека с Некрасовым. К 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского»

До 25 сентября в Мемориальном музее-квартире Н. А. Некрасова

31 марта исполнилось 140 лет со дня рождения писателя, поэта, литературоведа, критика и переводчика Корнея Чуковского. Помимо сказок «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха» и «Доктор Айболит», он известен исследованием творчества Николая Некрасова, которому посвятил более 50 лет. В 1952 году вышла монография «Мастерство Некрасова», которая принесла Чуковскому Ленинскую премию. На выставке представлены личные вещи писателя, его письма, автографы, фотографии и многое другое.

close 100% Корней Чуковский Владимир Савостьянов/ТАСС

«Анонимный провокатор»

До 16 мая в культурном центре «Лофт Проект Этажи»

Выставка для любителей Бэнкси проходит в Санкт-Петербурге ежедневно, но на выходных ее можно посетить в сопровождении экскурсовода. Для купивших билет экскурсия будет бесплатной, но записаться нужно заранее — в субботу она состоится в 14:00, а в воскресенье — в 16:00. На выставке гостей ждут десятки аутентичных копий самых известных произведений художника.