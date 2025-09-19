Рождество Пресвятой Богородицы: когда его отмечают, история и традиции праздника

Что можно и что нельзя делать в день Рождества Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы — один из главных христианских праздников, который с особым благоговением отмечают и в православии, и в католицизме. В этот день верующие вспоминают рождение Девы Марии — той, через кого в мир пришел Спаситель. О глубоком смысле этого события, его истории и традициях рассказывает «Газета.Ru».

Значение Рождества Богородицы для христиан

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — полное название этого праздника. В православии он относится к числу двунадесятых праздников двенадцать важнейших после Пасхи церковных праздников, которые делятся на Господские – в честь Иисуса Христа, и Богородничные — в честь Божией Матери.

Рождество Пресвятой Богородицы — это не просто воспоминание о рождении будущей Матери Спасителя, но и символическое утверждение искупительной миссии Христа. Праздник раскрывает гармонию Божественного замысла и человеческой судьбы, показывая, как Бог привлекает людей к участию в спасении мира.

Ежегодно в этот день христиане наполняют храмы, чтобы вместе помолиться и прославить Ту, чье «великое моление» за человечество продолжает звучать у Престола Божия. Для верующих Богородица остается главной Заступницей и Путеводительницей ко Христу.

Когда отмечается Рождество Пресвятой Богородицы

Христиане во всем мире чтят рождение Богородицы, но отмечают его в разные дни из-за различий в календарях. Католики, следующие григорианскому календарю, празднуют 8 сентября.

Православные, придерживающиеся юлианского календаря, отмечают Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября.

Этот непереходящий праздник всегда выпадает на одну и ту же дату , но календарная разница создает свою особенность: православное торжество наступает через две недели после католического.

Рождество Богородицы открывает цикл двунадесятых праздников в новом церковном году, который начинается 14 сентября. Так первый большой праздник церковного года символически знаменует начало пути ко спасению.

Рождество Пресвятой Богородицы — это своего рода отсчет новой истории христианского мира, отметила в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по религии, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

«Именно с этой точки отсчета произойдет Рождение Иисуса Христа, его Крещение, Распятие, Воскресение и Вознесение. Для христиан праздник Рождества Пресвятой Богородицы очень важен, поскольку он считается не только началом нового отсчета, но и началом спасения всего мира. Рождение Девы Марии — это исполнение пророчества о том, что мир уже готов к приходу своего Спасителя Иисуса Христа», — рассказала она.

История возникновения праздника

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы имеет древнюю историю. Предположительно. первые упоминания о нем относятся к V веку. На Востоке об этом писал святитель Прокл, архиепископ Константинопольский, а на Западе праздник был включен в богослужебную книгу (сакраментарий) папы Геласия.

Изначально это был местный праздник, но постепенно он приобрел общецерковное значение.

К VII веку торжество распространилось по всему христианскому миру и стало одним из важнейших в церковном календаре. Установление этого праздника подчеркивало особую роль Богородицы в деле спасения человечества и стало ответом на ереси, отрицавшие человеческую природу Христа.

«Однако сведения считаются недостоверными. Считается, что слова лишь приписаны Проклу, а требы написаны лишь в VIII веке и, соответственно, не могут принадлежать Геласию. Это противоречие не дает нам с полной уверенностью утверждать, что праздник появился именно в этот период», — обратила внимание религиовед.

Возникновение праздника в Византии

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы возник в Византии в период расцвета почитания Богоматери как духовной защитницы и заступницы. Именно в этот исторический период на церковных соборах активно обсуждалась ее роль в истории спасения, что привело к осознанию необходимости особого празднования ее рождения.

В IV веке равноапостольная царица Елена основала в Иерусалиме первый храм в честь Рождества Богородицы.

Официальное утверждение праздника произошло при императоре Анастасии в Константинополе.

Дату празднования установили 21 сентября.

Интересно, что несмотря на раннее почитание Богородицы, письменные источники фиксируют регулярное празднование ее Рождества лишь с V века.

Развитие традиций празднования

С течением времени сложились различные традиции празднования Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник получил широкое распространение по всей Восточной Европе — от Руси до Балкан. Основные черты праздника остались неизменными: проведение литургий, чтение молитв за мир и спокойствие, а также акты добрых дел в честь Богородицы.

С переходом на григорианский календарь, точки зрения на празднование разошлись, и в некоторых местах праздник стал отмечаться как день милосердия и поддержки социальных нужд.

На Западе праздник не был сильно распространен, и особой торжественной службы по поводу данного события не было до XII и даже XIII веков. Предположительно, папа Римский Иннокентий IV сделал празднование Рождества Девы Марии обязательным для всей западной церкви, а позже папа Григорий XI установил специальное бдение и особую литургию. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

Какие события связаны с Рождеством Девы Марии

По учению Церкви, рождение Пресвятой Богородицы никогда не рассматривали как случайное событие — ему отводили особую роль в божественном замысле о спасении человечества. Хотя первые упоминания о празднике встречаются уже в V веке в проповедях святителя Прокла Константинопольского, канонические Евангелия не сохранили подробностей о рождении Девы Марии. Эти сведения дошли до нас через внебиблейские письменные источники и Священное Предание, которые бережно хранят память о деталях жизни Богородицы.

«Древняя традиция христианской церкви рассматривает очень многие ветхозаветные пророчества и прообразы как указание, как родится Богородица. В Новом Завете, напротив, содержатся очень скудные сведения о земной жизни Пресвятой Девы Марии, в частности, очень мало сказано о рождестве и родителях Богоматери», — рассказала религиовед.

Так, в Евангелие Деву Марию описывают как галилейскую девушку из Назарета, обрученную с Иосифом, которая, будучи девственницей, зачала своего сына непорочно.

Существует и другое предание. В апокрифическом «Евангелии Иакова» II века (или «Иаковлева повесть») рассказывается, что Дева Мария родилась в семье праведных, благочестивых супругов Иоакима и Анны, которые уже были в преклонном возрасте. Иоаким был богатым человеком из рода царя Давида. Будучи состоятельными людьми, они вели праведную жизнь, чтили Господа и оставляли себе не больше трети от доходов.

Супруги жили в любви и согласии. Были щедрыми — большую часть дохода жертвовали бедным и церкви. У благочестивых супругов были все задатки для того, чтобы стать родителями Пресвятой Богородицы. Но еще большее очищение они должны были получить в ходе каких-то страданий. Здесь страдания заключались в том, что у такой праведной пары не было детей. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

История рождения Девы Марии — это история веры, преодолевшей все преграды. Когда первосвященник отверг жертву Иоакима из-за его бездетности, это стало тяжелейшим унижением — в древнем Израиле отсутствие детей считалось признаком божественной немилости .

Но вместо отчаяния Иоаким и Анна избрали путь молитвы. Иоаким ушел в пустыню, где сорок дней молил Бога о милости. Анна осталась дома, но ее молитва была столь же ревностной — она обещала посвятить ребенка Богу, если получит дар материнства.

Их молитвы были услышаны одновременно. Ангел явился Анне с вестью: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария».

Такое же видение было и Иоакиму в пустыне. После услышанного благословения о скором появлении дочери, мужчина поспешил домой и велел принести в жертву часть стада.

Спустя положенный срок у Анны и Иоакима родилась дочь. Праведные родители, получив просимое, не стали держать Дочь при себе. В три года они привели Марию в храм, выполнив обет посвящения ее Богу. Так начался путь Той, Кого Церковь называет «Честнейшей Херувим».

Дата Рождества Девы Марии, 21 сентября, отстает ровно на девять месяцев от даты православного праздника Зачатия Пресвятой Богородицы 22 декабря. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

Традиции праздника

Церковные обряды и богослужения

Согласно православной традиции в 2025 году праздник продолжается с 20 по 25 сентября и делится на предпразднство дни до праздника — 20 сентября, и попразднство дни после праздника — с 22 по 25 сентября. В это время звучат праздничные молитвословия.

Богослужение в праздник Рождества Богородицы — это особые песнопения, в службу включены творения святителя Андрея Критского, преподобного Иоанна Дамаскина, Германа, патриарха Константинопольского и других известных святителей и богословов. Накануне вечером в храмах начинается всенощное бдение, где читают паремии — ветхозаветные пророчества о Божией Матери.

Утром праздничная литургия раскрывает всю глубину события: священники облачаются в голубые одежды — цвет Богородичных праздников, хор поет особые торжественные песнопения, а в Евангельском чтении звучит рассказ о предках Христа, подчеркивая значение Богородицы в истории спасения.

Многие верующие стараются в этот день исповедаться и причаститься, чувствуя особую благодать праздника. После службы люди традиционно поздравляют друг друга словами: «С праздником Божией Матери!». В этот день особенно ощущается единство верующих — все объединяются в общей радости и молитве о близких.

Интересно, что... В некоторых храмах сохраняется традиция освящать в этот день хлебцы-«именинники», связываемых с образом Богородицы, которые затем раздают верующим как благословение.

Народные традиции и обряды

Традиции празднования Рождества Пресвятой Богородицы часто варьируются и зависят от региональных обычаев. В России, например, принято проводить общие трапезы, печь хлеб, а также делать добрые дела. Верующие собираются в храмах на службы и участвуют в церковных мероприятиях, что символизирует единство и общность.

Ранее праздник приходился на период окончания сбора урожая. В деревнях предки устраивали празднества — варили пиво, пекли пироги и закалывали скот. Согласно традициям, тесть и теща приглашали зятя и сватов в гости, уступая им лучшие места за столом во время праздничного обеда или ужина.

Помимо таких традиций, по словам Фоминых, на Руси было принято встречать Рождество Пресвятой Богородицы у воды — около озер, водоемов или рек.

«Накануне праздника люди шли к ближайшему водоему и на рассвете с первыми лучами солнца умывались. Считалось, что такой обряд принесет здоровье, а девушкам — красоту», — рассказала религиовед.

Что можно и нельзя делать на Рождество Девы Марии

Отмечая Рождество Пресвятой Богородицы, помните, что это время для глубокого внутреннего осмысления и духовного возрождения. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам правильно встретить праздник и укрепить свою веру.

Что следует делать в праздник:

1. Посетить церковь. Участвуйте в праздничной божественной литургии и молитвах. В этот день в храмах проходят особые службы, посвященные Рождеству Богородицы. Посещение церкви и участие в службе помогут вам углубить духовное понимание праздника.

2. Молиться и славословить Богородицу. Важно уделить время личной молитве и благодарению Девы Марии. Молитесь за благополучие своих близких и за мир во всем мире. Особенные молитвы и каноны, посвященные празднику, помогут вам сосредоточиться на духовной стороне события.

«Поскольку именно Дева Мария стала матерью Спасителя человечества, этот день в основном посвящен матерям. Матери могут возносить в молитве и просить Богородицу помочь им в совершенно разных делах. Если это бездетные женщины, то они просят о даровании детей, а матери с детьми просят поддержки у Богородицы в различных просьбах: о здоровье, счастье своего потомства», — рассказала Наталия Фоминых.

3. Помогать нуждающимся. В этот день принято делать добрые дела и помогать тем, кто нуждается в вашей поддержке. Это может быть финансовая помощь, пожертвования в церковные фонды или волонтерская деятельность.

4. Обмениваться поздравлениями. Поздравляйте родных и друзей с этим важным праздником. Это время для выражения любви и уважения к близким, а также для укрепления семейных связей.

Что нельзя делать в день Рождества Пресвятой Богородицы:

1. Работать и заниматься тяжелым физическим трудом. День Рождества Пресвятой Богородицы — это время для духовного уединения и молитвы, поэтому избегайте работы и тяжелого физического труда. Старайтесь провести день в спокойной и умиротворенной обстановке.

Рождество Пресвятой Богородицы — это один из главных двунадесятых церковных праздников, поэтому верующие не должны в этот день заниматься тяжелым физическим трудом. На Руси в этот день старались не заниматься даже рукоделием. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

2. Устраивать шумные гуляния. Избегайте шумных вечеринок и развлекательных мероприятий. Праздник требует уважения и тишины, чтобы сосредоточиться на духовной стороне события.

3. Принимать много алкоголя. Алкоголь не соответствует духовному настроению праздника. Соблюдайте умеренность или вовсе воздержитесь от употребления спиртных напитков в этот священный день. По словам собеседницы «Газеты.Ru», верующим разрешено выпить один бокал вина за обедом или ужином.

4. Потреблять тяжелую пищу. Несмотря на то, что пост в Рождество Пресвятой Богородицы не предусмотрен, в этот день все же не стоит переедать. Если праздник попадает на среду или пятницу в 2025 году 21 сентября выпадает на воскресенье, то запрещается есть мясо и употреблять молочную продукцию.

«В 2025 году праздник можно отметить с большим размахом — на стол допускается поставить яйца, молочные продукты, мясо, сыр, рыбу и другие богатые угощения», — подчеркнула религиовед.

5. Конфликтовать, ссориться и сквернословить. Этот день лучше провести в мире и гармонии. Избегайте конфликтов и разногласий, сосредоточившись на положительных аспектах жизни и духовном росте.

Приметы в день Рождества Пресвятой Богородицы

День Рождества Пресвятой Богородицы не только имеет глубокое духовное значение, но и окружен множеством народных примет.

Погода

По словам религиоведа, день Рождества Пресвятой Богородицы перекликается со славянским праздником Осенины.

«Осенины — это распространившиеся на Руси народные гуляния по случаю уходящего лета. До нынешнего времени дошло очень много примет, связанных с погодой. В этот день предки предсказывали погоду и определяли, какими будут осень и зима», — рассказала Наталия Фоминых.

Согласно поверьям, погода в день Рождества Пресвятой Богородицы предсказывает будущие погодные условия осенью. Считается, что если в этот день солнечно, осень будет теплой и сухой. Дождливая погода может предвещать дождливую осень.

В день Рождества Богородицы и осеннего равноденствия окончательно наступает осень, и завершаются теплые дни. Так, по поверьям, роса предвещала подступающие заморозки. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

Также, если птицы в этот день летают высоко, то зима будет еще нескоро, а если низко — скоро. Ветряная погода в этот день означала, что зимой будет мало снега.

Плодородие и урожай

В народной традиции Рождество Пресвятой Богородицы связано с плодородием и урожаем. Если в этот день собран богатый урожай, это считается благоприятным знаком для будущих сборов. Также принято собирать последние плоды урожая и угощать ими близких, чтобы привлечь удачу и изобилие в дом.

Здоровье

В этот день также принято обращать внимание на здоровье. Если в день Рождества Пресвятой Богородицы человек чувствует себя хорошо, это считается знаком крепкого здоровья и удачи на весь год. Болезни или недомогания в этот день могут предвещать проблемы со здоровьем в будущем.

Отношения с близкими

Есть народные приметы, связанные с домом и семьей. Если в этот день в доме царят мир и согласие, это считается знаком того, что семейная жизнь будет стабильной и гармоничной в течение всего года. Ссоры и конфликты в этот день предвещают трудности в семейных отношениях.