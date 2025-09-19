Рождество Пресвятой Богородицы: когда его отмечают, история и традиции праздника

Значение Рождества Богородицы для христиан
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — полное название этого праздника. В православии он относится к числу двунадесятых праздников двенадцать важнейших после Пасхи церковных праздников, которые делятся на Господские – в честь Иисуса Христа, и Богородничные — в честь Божией Матери.
Рождество Пресвятой Богородицы — это не просто воспоминание о рождении будущей Матери Спасителя, но и символическое утверждение искупительной миссии Христа. Праздник раскрывает гармонию Божественного замысла и человеческой судьбы, показывая, как Бог привлекает людей к участию в спасении мира.
Ежегодно в этот день христиане наполняют храмы, чтобы вместе помолиться и прославить Ту, чье «великое моление» за человечество продолжает звучать у Престола Божия. Для верующих Богородица остается главной Заступницей и Путеводительницей ко Христу.
Когда отмечается Рождество Пресвятой Богородицы
Христиане во всем мире чтят рождение Богородицы, но отмечают его в разные дни из-за различий в календарях. Католики, следующие григорианскому календарю, празднуют 8 сентября.
Православные, придерживающиеся юлианского календаря, отмечают Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября.
Этот непереходящий праздник всегда выпадает на одну и ту же дату, но календарная разница создает свою особенность: православное торжество наступает через две недели после католического.
Рождество Богородицы открывает цикл двунадесятых праздников в новом церковном году, который начинается 14 сентября. Так первый большой праздник церковного года символически знаменует начало пути ко спасению.
Рождество Пресвятой Богородицы — это своего рода отсчет новой истории христианского мира, отметила в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по религии, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.
«Именно с этой точки отсчета произойдет Рождение Иисуса Христа, его Крещение, Распятие, Воскресение и Вознесение. Для христиан праздник Рождества Пресвятой Богородицы очень важен, поскольку он считается не только началом нового отсчета, но и началом спасения всего мира. Рождение Девы Марии — это исполнение пророчества о том, что мир уже готов к приходу своего Спасителя Иисуса Христа», — рассказала она.
История возникновения праздника
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы имеет древнюю историю. Предположительно. первые упоминания о нем относятся к V веку. На Востоке об этом писал святитель Прокл, архиепископ Константинопольский, а на Западе праздник был включен в богослужебную книгу (сакраментарий) папы Геласия.
Изначально это был местный праздник, но постепенно он приобрел общецерковное значение.
К VII веку торжество распространилось по всему христианскому миру и стало одним из важнейших в церковном календаре. Установление этого праздника подчеркивало особую роль Богородицы в деле спасения человечества и стало ответом на ереси, отрицавшие человеческую природу Христа.
«Однако сведения считаются недостоверными. Считается, что слова лишь приписаны Проклу, а требы написаны лишь в VIII веке и, соответственно, не могут принадлежать Геласию. Это противоречие не дает нам с полной уверенностью утверждать, что праздник появился именно в этот период», — обратила внимание религиовед.
Возникновение праздника в Византии
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы возник в Византии в период расцвета почитания Богоматери как духовной защитницы и заступницы. Именно в этот исторический период на церковных соборах активно обсуждалась ее роль в истории спасения, что привело к осознанию необходимости особого празднования ее рождения.
- В IV веке равноапостольная царица Елена основала в Иерусалиме первый храм в честь Рождества Богородицы.
- Официальное утверждение праздника произошло при императоре Анастасии в Константинополе.
- Дату празднования установили 21 сентября.
Интересно, что несмотря на раннее почитание Богородицы, письменные источники фиксируют регулярное празднование ее Рождества лишь с V века.
Развитие традиций празднования
С течением времени сложились различные традиции празднования Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник получил широкое распространение по всей Восточной Европе — от Руси до Балкан. Основные черты праздника остались неизменными: проведение литургий, чтение молитв за мир и спокойствие, а также акты добрых дел в честь Богородицы.
С переходом на григорианский календарь, точки зрения на празднование разошлись, и в некоторых местах праздник стал отмечаться как день милосердия и поддержки социальных нужд.
Какие события связаны с Рождеством Девы Марии
По учению Церкви, рождение Пресвятой Богородицы никогда не рассматривали как случайное событие — ему отводили особую роль в божественном замысле о спасении человечества. Хотя первые упоминания о празднике встречаются уже в V веке в проповедях святителя Прокла Константинопольского, канонические Евангелия не сохранили подробностей о рождении Девы Марии. Эти сведения дошли до нас через внебиблейские письменные источники и Священное Предание, которые бережно хранят память о деталях жизни Богородицы.
«Древняя традиция христианской церкви рассматривает очень многие ветхозаветные пророчества и прообразы как указание, как родится Богородица. В Новом Завете, напротив, содержатся очень скудные сведения о земной жизни Пресвятой Девы Марии, в частности, очень мало сказано о рождестве и родителях Богоматери», — рассказала религиовед.
Так, в Евангелие Деву Марию описывают как галилейскую девушку из Назарета, обрученную с Иосифом, которая, будучи девственницей, зачала своего сына непорочно.
Существует и другое предание. В апокрифическом «Евангелии Иакова» II века (или «Иаковлева повесть») рассказывается, что Дева Мария родилась в семье праведных, благочестивых супругов Иоакима и Анны, которые уже были в преклонном возрасте. Иоаким был богатым человеком из рода царя Давида. Будучи состоятельными людьми, они вели праведную жизнь, чтили Господа и оставляли себе не больше трети от доходов.
История рождения Девы Марии — это история веры, преодолевшей все преграды. Когда первосвященник отверг жертву Иоакима из-за его бездетности, это стало тяжелейшим унижением — в древнем Израиле отсутствие детей считалось признаком божественной немилости.
Но вместо отчаяния Иоаким и Анна избрали путь молитвы. Иоаким ушел в пустыню, где сорок дней молил Бога о милости. Анна осталась дома, но ее молитва была столь же ревностной — она обещала посвятить ребенка Богу, если получит дар материнства.
Их молитвы были услышаны одновременно. Ангел явился Анне с вестью: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария».
Такое же видение было и Иоакиму в пустыне. После услышанного благословения о скором появлении дочери, мужчина поспешил домой и велел принести в жертву часть стада.
Спустя положенный срок у Анны и Иоакима родилась дочь. Праведные родители, получив просимое, не стали держать Дочь при себе. В три года они привели Марию в храм, выполнив обет посвящения ее Богу. Так начался путь Той, Кого Церковь называет «Честнейшей Херувим».
Традиции праздника
Церковные обряды и богослужения
Согласно православной традиции в 2025 году праздник продолжается с 20 по 25 сентября и делится на предпразднство дни до праздника — 20 сентября, и попразднство дни после праздника — с 22 по 25 сентября. В это время звучат праздничные молитвословия.
Богослужение в праздник Рождества Богородицы — это особые песнопения, в службу включены творения святителя Андрея Критского, преподобного Иоанна Дамаскина, Германа, патриарха Константинопольского и других известных святителей и богословов. Накануне вечером в храмах начинается всенощное бдение, где читают паремии — ветхозаветные пророчества о Божией Матери.
Утром праздничная литургия раскрывает всю глубину события: священники облачаются в голубые одежды — цвет Богородичных праздников, хор поет особые торжественные песнопения, а в Евангельском чтении звучит рассказ о предках Христа, подчеркивая значение Богородицы в истории спасения.
Многие верующие стараются в этот день исповедаться и причаститься, чувствуя особую благодать праздника. После службы люди традиционно поздравляют друг друга словами: «С праздником Божией Матери!». В этот день особенно ощущается единство верующих — все объединяются в общей радости и молитве о близких.
Народные традиции и обряды
Традиции празднования Рождества Пресвятой Богородицы часто варьируются и зависят от региональных обычаев. В России, например, принято проводить общие трапезы, печь хлеб, а также делать добрые дела. Верующие собираются в храмах на службы и участвуют в церковных мероприятиях, что символизирует единство и общность.
Ранее праздник приходился на период окончания сбора урожая. В деревнях предки устраивали празднества — варили пиво, пекли пироги и закалывали скот. Согласно традициям, тесть и теща приглашали зятя и сватов в гости, уступая им лучшие места за столом во время праздничного обеда или ужина.
Помимо таких традиций, по словам Фоминых, на Руси было принято встречать Рождество Пресвятой Богородицы у воды — около озер, водоемов или рек.
«Накануне праздника люди шли к ближайшему водоему и на рассвете с первыми лучами солнца умывались. Считалось, что такой обряд принесет здоровье, а девушкам — красоту», — рассказала религиовед.
Что можно и нельзя делать на Рождество Девы Марии
Отмечая Рождество Пресвятой Богородицы, помните, что это время для глубокого внутреннего осмысления и духовного возрождения. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам правильно встретить праздник и укрепить свою веру.
Что следует делать в праздник:
1. Посетить церковь. Участвуйте в праздничной божественной литургии и молитвах. В этот день в храмах проходят особые службы, посвященные Рождеству Богородицы. Посещение церкви и участие в службе помогут вам углубить духовное понимание праздника.
2. Молиться и славословить Богородицу. Важно уделить время личной молитве и благодарению Девы Марии. Молитесь за благополучие своих близких и за мир во всем мире. Особенные молитвы и каноны, посвященные празднику, помогут вам сосредоточиться на духовной стороне события.
«Поскольку именно Дева Мария стала матерью Спасителя человечества, этот день в основном посвящен матерям. Матери могут возносить в молитве и просить Богородицу помочь им в совершенно разных делах. Если это бездетные женщины, то они просят о даровании детей, а матери с детьми просят поддержки у Богородицы в различных просьбах: о здоровье, счастье своего потомства», — рассказала Наталия Фоминых.
3. Помогать нуждающимся. В этот день принято делать добрые дела и помогать тем, кто нуждается в вашей поддержке. Это может быть финансовая помощь, пожертвования в церковные фонды или волонтерская деятельность.
4. Обмениваться поздравлениями. Поздравляйте родных и друзей с этим важным праздником. Это время для выражения любви и уважения к близким, а также для укрепления семейных связей.
Что нельзя делать в день Рождества Пресвятой Богородицы:
1. Работать и заниматься тяжелым физическим трудом. День Рождества Пресвятой Богородицы — это время для духовного уединения и молитвы, поэтому избегайте работы и тяжелого физического труда. Старайтесь провести день в спокойной и умиротворенной обстановке.
2. Устраивать шумные гуляния. Избегайте шумных вечеринок и развлекательных мероприятий. Праздник требует уважения и тишины, чтобы сосредоточиться на духовной стороне события.
3. Принимать много алкоголя. Алкоголь не соответствует духовному настроению праздника. Соблюдайте умеренность или вовсе воздержитесь от употребления спиртных напитков в этот священный день. По словам собеседницы «Газеты.Ru», верующим разрешено выпить один бокал вина за обедом или ужином.
4. Потреблять тяжелую пищу. Несмотря на то, что пост в Рождество Пресвятой Богородицы не предусмотрен, в этот день все же не стоит переедать. Если праздник попадает на среду или пятницу в 2025 году 21 сентября выпадает на воскресенье, то запрещается есть мясо и употреблять молочную продукцию.
«В 2025 году праздник можно отметить с большим размахом — на стол допускается поставить яйца, молочные продукты, мясо, сыр, рыбу и другие богатые угощения», — подчеркнула религиовед.
5. Конфликтовать, ссориться и сквернословить. Этот день лучше провести в мире и гармонии. Избегайте конфликтов и разногласий, сосредоточившись на положительных аспектах жизни и духовном росте.
Приметы в день Рождества Пресвятой Богородицы
День Рождества Пресвятой Богородицы не только имеет глубокое духовное значение, но и окружен множеством народных примет.
Погода
По словам религиоведа, день Рождества Пресвятой Богородицы перекликается со славянским праздником Осенины.
«Осенины — это распространившиеся на Руси народные гуляния по случаю уходящего лета. До нынешнего времени дошло очень много примет, связанных с погодой. В этот день предки предсказывали погоду и определяли, какими будут осень и зима», — рассказала Наталия Фоминых.
Согласно поверьям, погода в день Рождества Пресвятой Богородицы предсказывает будущие погодные условия осенью. Считается, что если в этот день солнечно, осень будет теплой и сухой. Дождливая погода может предвещать дождливую осень.
Также, если птицы в этот день летают высоко, то зима будет еще нескоро, а если низко — скоро. Ветряная погода в этот день означала, что зимой будет мало снега.
Плодородие и урожай
В народной традиции Рождество Пресвятой Богородицы связано с плодородием и урожаем. Если в этот день собран богатый урожай, это считается благоприятным знаком для будущих сборов. Также принято собирать последние плоды урожая и угощать ими близких, чтобы привлечь удачу и изобилие в дом.
Здоровье
В этот день также принято обращать внимание на здоровье. Если в день Рождества Пресвятой Богородицы человек чувствует себя хорошо, это считается знаком крепкого здоровья и удачи на весь год. Болезни или недомогания в этот день могут предвещать проблемы со здоровьем в будущем.
Отношения с близкими
Есть народные приметы, связанные с домом и семьей. Если в этот день в доме царят мир и согласие, это считается знаком того, что семейная жизнь будет стабильной и гармоничной в течение всего года. Ссоры и конфликты в этот день предвещают трудности в семейных отношениях.