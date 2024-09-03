Церковное новолетие: что это за праздник в православном календаре и когда его отмечают История, традиции и значение праздника церковного новолетия

В сентябре православные верующие отмечают новолетие. Этот день символизирует начало нового церковного года и связан с многовековыми традициями, уходящими корнями в историю Византийской империи. В чем суть православного праздника, какого числа его отмечают и что нельзя делать в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа отмечается церковное новолетие

Как и в любой другой год, церковное новолетие в России в 2024 году отмечается 14 сентября (1 сентября по старому — юлианскому календарю). Праздник также носит название «Начало индикта». С этого дня начинается отсчет церковного года.

Первый праздник нового церковного года — Рождество Пресвятой Богородицы, которое отмечается 21 сентября. Праздник, завершающий церковный год, — Успение Пресвятой Богородицы, он приходится на 28 августа.

Суть праздника

Церковное новолетие символизирует обновление мира через Иисуса Христа. В этот день православные христиане благодарят Бога за все, что произошло в прошлом году, и молятся о благословении на год грядущий. Это время переоценки духовного пути и укрепления веры, рассказала «Газете.Ru» эксперт по религии, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г.В.Плеханова Наталия Фоминых.

«В этот день православные христиане просят Бога о том, чтобы он даровал им благословение на новый начавшийся год», — отметила она.

Литургический год в православии начинается с праздников, связанных с важными событиями в жизни Иисуса Христа и Богородицы, такими как Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) и Воздвижение Креста Господня (27 сентября). Таким образом, церковное новолетие открывает цикл великих праздников, напоминающих верующим о главных истинах христианства.

close Александр Кряжев/РИА Новости

История церковного новолетия

Церковное новолетие в мире

История церковного новолетия берет свое начало в эпоху поздней Античности. Традиция отмечать начало нового года в сентябре появилась в Римской империи и была связана с налоговым циклом, называемым индиктом. То есть у римлян начало индикта было началом финансового года. Индикт представлял собой 15-летний период, в течение которого производился сбор налогов.

«В зависимости от урожая, размер этих налогов или подати был различным. Император Октавиан Август для сбора подати и начала нового индикта назначил определенное число, а именно — день своего рождения 23 сентября. Этого числа придерживались все последующие императоры», — рассказала религиовед.

Поворотным моментом стало правление императора Константина Великого, который в 312 году одержал победу над римским узурпатором Максенцием и издал Миланский эдикт, положивший конец гонениям на христиан. Византия, ставшая центром христианского мира, переняла римскую традицию начала нового года, но наполнила ее христианским содержанием.

С этого момента 1 сентября стало началом нового церковного года в Византийской империи, символизируя обновление и духовное возрождение.

Церковное новолетие в Византии

В Византии церковное новолетие отмечалось с особым благоговением. В этот день в храмах проводились торжественные богослужения, во время которых возносились молитвы о благополучии государства и народа. По словам религиоведа, император и патриарх участвовали в совместных молитвах, что подчеркивало важность этого праздника как для церкви, так и для государства.

«Когда к власти пришел Юстиниан I, он издал 47-ю новеллу. Согласно ей, новый год должен был указываться во всех официальных документах империи и начинаться строго с 1 сентября. Этой новеллой в 537 году император Юстиниан на государственном уровне узаконил новый год в начале осени. А в дальнейшем слово «индикт» у греков претерпело изменения и стало синонимом слова «год», таким образом новый индикт славяне стали считать новолетием», — отметила Наталия Фоминых.

Кроме того, в Византии 1 сентября также считалось началом сельскохозяйственного года. Это было время сбора урожая и подготовки к зиме, что придавало празднику дополнительный смысл.

Появление церковного новолетия в России

Традиция празднования церковного новолетия пришла в Россию вместе с принятием христианства в 988 году .

Русская православная церковь переняла византийский календарь, и 1 сентября стало официальным началом нового церковного года.

В отличие от гражданского нового года, который отмечался в марте, церковное новолетие символизировало духовное обновление и было важной датой в религиозной жизни.

Государственное летоисчисление велось согласно римскому календарю, а вот православный новый год начинался 1 сентября с праздничного богослужения. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

В царской России этот праздник отмечался как на государственном уровне, так и среди простого народа. В этот день проводились особые службы в храмах, а также обряды, связанные с благодарением за урожай. Важно отметить, что с переходом на юлианский календарь, дата празднования церковного новолетия осталась неизменной — 1 сентября по старому стилю, что соответствует 14 сентября по новому стилю.

Реформы Петра I и церковное новолетие

Ситуация изменилась в 1699 году, когда Петр I провел реформу календаря, перенеся начало гражданского года на 1 января, как это было принято в Европе.

Тем не менее, церковное новолетие продолжали отмечать 1 сентября по старому стилю. Праздник сохранил свое значение в религиозной жизни и стал символом верности традициям, духовному наследию.

После указа Петра I торжественный молебен с участием царя и патриарха служить прекратили. Но, несмотря на это, само новолетие осталось большим церковным праздником. В последующие годы до сегодняшнего дня Русская Православная Церковь продолжает в этот день просить Бога о благословении нового лета, нового года. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

Традиции церковного новолетия

Традиции празднования церковного новолетия глубоко укоренены в православной культуре. В этот день в храмах проводится особое богослужение с благодарственными молитвами. В текстах молитв звучат просьбы о мире, благополучии и благословении для всего народа на предстоящий год.

«В давние времена митрополит во время праздничного богослужения всегда окроплял князя и стоящих рядом людей освященной водой, а народ громко прославлял государя, желая ему и его детям многая лета. Все поздравляли друг друга, желая долгой и счастливой жизни», — рассказала религиовед.

Особое внимание уделяется совместной молитве, так как считается, что она имеет особую силу именно в этот день. Верующие также обращают внимание на соблюдение поста и воздержание например, однодневный пост в День Усекновения главы Иоанны предтечи 11 сентября, чтобы с чистым сердцем и душой вступить в новый церковный год.

close Максим Блинов/РИА Новости

Также существовала традиция освящать новый урожай, собранный в этот период. Это символизирует благодарность за дары природы и прошение о благословении на новый урожай в будущем году, поэтому славяне, по словам Фоминых, обычно устраивали шумные гулянья.

«Крестьяне непременно благодарили уходящий год за хороший урожай и просили такого же в новом году. К этому времени многие работы в поле уже заканчивались, поэтому появлялась возможность немного передохнуть. В деревнях разжигали большой костер, водили хороводы, пели песни, устраивали различные праздничные состязания, пекли караваи, а дома украшали рябиной», — отметила собеседница «Газеты.Ru».

Что нельзя делать в праздник церковного новолетия: 5 основных запретов

Празднование церковного новолетия требует особого погружения в духовную жизнь и соблюдения определенных ограничений. Эти правила направлены на то, чтобы верующие могли встретить новый церковный год с чистым сердцем и душой.

1. Нельзя ссориться и ругаться

Это один из главных запретов в этот день. Праздник символизирует обновление и духовное очищение, поэтому важно сохранить мир и спокойствие как в семье, так и в отношениях с окружающими. Любые негативные эмоции и высказывания могут нарушить гармонию и лишить благословения на весь предстоящий год.

2. Избегайте тяжелой физической работы

Церковное новолетие — это время, когда следует уделить внимание молитве и размышлению о духовных вопросах, поэтому следует воздержаться от тяжелой физической работы. Этот день лучше посвятить посещению храма, чтению духовной литературы и общению с близкими. Также, по словам религиоведа, в этот день не следует убираться в доме — лучше навести порядок накануне праздника.

3. Нельзя начинать новые дела

Считается, что начинать новые дела в Церковное новолетие — плохая примета. Это связано с тем, что день должен быть посвящен завершению старого и подготовке к новому, но не активному началу. Новый церковный год нужно встречать с чистой совестью и ясными помыслами.

4. Не следует одалживать деньги

В православной традиции не принято одалживать деньги или брать их в долг в праздник церковного новолетия. Этот день должен символизировать достаток и стабильность, а финансовые обязательства могут нарушить эту гармонию.

5. Нельзя выкидывать остатки еды

По словам Фоминых, после праздничной трапезы нельзя выкидывать остатки еды со стола. Все недоеденные блюда следует отдать нуждающимся.

Народные приметы в день новолетия

Наряду с запретами, с праздником церковного новолетия связано множество народных примет.

Вот основные из них:

Если день солнечный и ясный, то год будет благополучным и урожайным.

Дождь в церковное новолетие считается хорошей приметой — он сулит удачу и достаток.

В день новолетия не стоит планировать дальнюю дорогу — могут поджидать несчастья и бедность.

Встретить праздник в чистоте и порядке — важное условие, символизирующее духовное и материальное благополучие.

Однако помните, что в новолетие нельзя подметать, это нужно делать заранее. Если вы будете подметать пол в новолетие, то выметите свое счастье, здоровье и достаток. Наталия Фоминых эксперт по религии, профессор

Если в этот день на вас порвали одежду, это может предвещать финансовые трудности в будущем году.

Если вы пригласили гостей, то первым в дом должен войти мужчина, чтобы год был удачным.

Пожертвование в храме или милостыня в церковное новолетие приносит особое благословение и укрепляет здоровье на весь год.

«Все народные приметы и традиции в этот день пытаются направить жизнь людей в доброе и правильное русло», — заключила религиовед.