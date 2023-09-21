Почему Рождество Пресвятой Богородицы — женский праздник и при чем здесь молодожены

21 сентября православные христиане отмечают первый из важнейших праздников церковного календаря — Рождество Пресвятой Богородицы. «Газета.Ru» вспоминает о необычных обстоятельствах появления на свет матери Иисуса Христа, и рассказывает о том, что можно и нельзя делать в этот день.

Святитель Димитрий Ростовский, епископ Русской православной церкви, живший в XVII-XVIII веках, объяснял, что «в начале новозаветной благодати был создан нерукотворенный храм» — сама Дева Мария, благодаря которой на свет появился Спаситель. Вот как он рассказывал о причинах ее рождения:

«Господь, на небесах живущий, восхотев явиться на земле и пожить с человеками, прежде уготовал на ней место селения славы Своей — Пречистую Свою Матерь: ибо в обычае у царей, когда они хотят прийти в какой-либо город, предуготовлять себе в нем для пребывания палату».

Родители Девы Марии

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Поскольку в Новом Завете о происхождении Богородицы ничего не сказано, сведения черпают из апокрифов и трудов церковных мыслителей. Самые ранние сведения о ее появлении не свет встречаются в апокрифическом Протоевангелии Иакова, датированном II веком. Там сообщается, что она родилась у благочестивой пары из Иерусалима, Иоакима и Анны. Родителей Богородицы называют богоотцами.

По преданию, несмотря на праведную жизнь, они до самой старости оставались бездетными. Будучи обеспеченными, Иоаким и Анна оставляли себе третью часть доходов, а остальное жертвовали на храм и благотворительность. При этом они усердно молились.

Однажды Иоаким принес жертву в Иерусалимский храм, однако первосвященник ее не принял. «Нельзя тебе приносить дары первому, ибо ты не создал потомства Израилю», — сказал он.

Иоаким изучил родословную двенадцати колен Израиля и убедился в том, что он единственный, кто не оставил потомства. Тогда, глубоко опечаленный, он отправился в пустыню, разбил там палатку и оставался в одиночестве 40 дней, проводя время в посте и молитве.

Его жена Анна тем временем оплакивала свою бездетность. В один из дней она отправилась в сад, увидела лавр, села под ним и в молитве попросила Бога о потомстве. «И тогда предстал пред ней Ангел Господень и сказал: «Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире», — рассказывается в Протоевангелии Иакова. Посетил Ангел и Иоакима — и тоже сообщил ему, что у него будет ребенок. После этого супруги встретились у Золотых ворот в Иерусалиме.

Анна действительно зачала, и через девять месяцев на свет у супругов появилась дочь. Праздник Зачатия Богородицы православные отмечают 22 декабря.

Димитрий Ростовский так описывал родителей Богородицы: «Отец Ее, святой праведный Иоаким, был сыном Варлафира, ведущего свое происхождение от сына Давидова Нафана, а мать Ее, святая праведная Анна, была дочерью священника Матфана из племени Ааронова; таким образом, Пречистая Дева по отцу была рода царского, а по матери — архиерейского. О, из сколь драгоценнейших веществ — разумею пречестнейшее происхождение — создалась Царю славы одушевленная палата!»

Когда начали отмечать Рождество Богородицы

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Как и другие праздники, связанные с жизнью Богородицы, ее Рождество начали отмечать только в раннем Средневековье — на фоне роста значения личности матери Иисуса Христа после Эфесского собора, прошедшего в 431 году. Предполагается, что официально праздник был введен в церковный календарь при византийском императоре Маврикии в конце VI–начале VII века.

Упоминания о празднике Рождества Богородицы встречаются и в V веке в словах святого Прокла, архиепископа Константинопольского, и сакраментарии (богослужебной книге) папы Геласия. Однако доказано, что эти сведения были добавлены в оригинальные труды позднее.

Церковный канон празднования Рождества Богородицы складывался на протяжении нескольких веков. Вероятно, автором первого праздничного кондака (церковного гимна) был византийский автор песнопений Роман Сладкопевец, живший в V-VI веках.

Его текст не сохранился. Теперь в храмах на Рождество Пресвятой Богородицы с вечера 20 сентября начинают петь каноны святителя Андрея Критского (VII век), преподобного Иоанна Дамаскина (VIII век), патриарха Константинопольского Германа (VIII век), епископа Солунского Анатолия (IX век), а также Стефана и Сергия Святоградцев (IX век). В день предпразднства, предшествующий Рождеству Пресвятой Богородицы, исполняют канон Иосифа Песнописца, жившего в IX веке. За праздником также следуют четыре дня попразднства.

Приметы на Рождество Богородицы

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В славянской народной традиции Рождество Богородицы — праздник урожая. Это время, когда завершаются все полевые работы — уборка льна, жатва, вывоз зерна. Народное название праздника, связанного с днем осеннего равноденствия, — Осенины, время, когда принято благодарить Богородицу за богатый урожай.

Праздник это прежде всего женский — в некоторых регионах женщины выходили на берега водоемов с хлебом и киселем, пели песни, разламывали хлеб на куски и угощали им домашнюю скотину.

Еще один обычай Рождества Богородицы — посещение новобрачных. Все родные и близкие собирались к молодоженам посмотреть, как они живут. Молодые хозяйки угощали гостей, а те были обязаны их хвалить и давать ценные советы по обустройству быта.

Что касается суеверий, то дурной приметой считалось заниматься в Рождество Богородицы физическим трудом или домашними таким домашними делами, как шитье, уборка и стирка. Нехорошо было в светлый день ссориться и злиться. А хорошо — подавать милостыню и помогать нуждающимся.

Примечали и погоду. Если день на Рождество Богородицы выдавался ясный, считалось, что солнечная осень продлится до октября. Туман или ливень, наоборот, предвещали частые осенние дожди. Если же весь день было пасмурно и моросило — следовало ждать холодной зимы.

Паломничество в Рождество Пресвятой Богородицы

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Где появилась на свет Дева Мария, точно не известно, но есть предположения. По одной из версий (более распространенной), она родилась в Иерусалиме недалеко от Львиных ворот, по другой — в Сепфорисе близ Назарета. Точки зрения католиков и православных о месте ее рождения не совпадают, поэтому православный монастырь Святой Анны и католическую базилику Святой Анны разделяют примерно 70 м. И там и там есть древние пещеры, где могли проживать Иоаким и Анна. Туда нередко отправляются паломники, желающие почтить Деву Марию и ее родителей.

Особое место для верующих — Новый Афон в Абхазии. Здесь, на Иверской горе высотой в 344 м, сохранились развалины крепости и часовня Богоматери. По преданию, с этой горы явилась икона Пресвятой Богородицы Анакопийской.

В России на Рождество Пресвятой Богородицы можно отправиться в Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь — это православная женская обитель в Рязанской области, основанная в 1390 году.

Широко отмечают Рождество Пресвятой Богородицы в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Здесь это престольный праздник, во время которого после литургии проходит крестный ход.