Три Спаса в августе — Медовый, Яблочный и Ореховый. Когда и как их отмечают

Конец лета — время праздников, объединенных названием Спас, в которых переплелись церковные и народные обычаи. Когда в 2025 году будут отмечать Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, почему они так называются и какие традиции с ними связаны — в материале «Газеты.Ru».

Три главных Спаса в августе

Каждый год в августе в России отмечают три Спаса:



Медовый — 14 августа,



Яблочный — 19 августа,



Ореховый, или Хлебный — 29 августа.

Их названия связаны с почитанием Иисуса Христа как Спасителя (отсюда и «Спас»). Православная церковь в эти дни отмечает важные для всех верующих события: в первый Спас — Происхождение Честных Древ Креста, во второй — Преображение Господне, в третий — перенесение Нерукотворного образа Спасителя.

В народной традиции эти даты приобрели менее возвышенное значение. Для крестьян праздники стали вехами сельскохозяйственного года. Они знаменовали время сбора меда, созревание яблок и орехов, завершение жатвы.

Со временем церковный и народный смыслы переплелись. Освящение плодов в храмах — яркий тому пример. С одной стороны, это христианский обряд благословения, с другой — продолжение древней традиции приносить первые плоды в дар высшим силам. Примечательно, что закрепившиеся в общественном сознании названия праздников оказались связаны не с евангельскими событиями, а с конкретными продуктами. Вокруг трех Спасов сложилась устойчивая традиция, где религиозные и бытовые мотивы дополняют друг друга.

Медовый Спас

Медовый Спас отмечают 14 августа, в день начала Успенского поста. Дата праздника фиксированная, в храмах в этот день празднуют Изнесение Честных древ Животворящего Креста Господня. Считается, что праздник связан с древним обычаем. Из-за частых эпидемий в августе по улицам Константинополя проносили деревянный крест с частицами Голгофского креста Господня, который хранился в царской сокровищнице. Горожане верили, что он защитит от болезней. В соборе Святой Софии освящали воду, которую потом пили заболевшие люди.

Также 14 августа совершают Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Оно установлено по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражений князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году. На следующий день православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

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В народе праздник получил название Медовый Спас, потому что в этот период крестьяне собирали свежий мед. Считалось, что после этого дня пчелы начинают «запирать» соты, кроме того, существовало поверье, что оставшийся в ульях мед могут «украсть» другие пчелы. Поэтому пасечники обязательно вынимали первые созревшие соты, чтобы освятить их в церкви. Этот обряд имел двойной смысл: во-первых, крестьяне благодарили Бога за урожай, во-вторых — верили, что освященный мед приобретает особые целебные свойства.

После освящения соты делили на несколько частей. Одну часть крестьянин отдавал священнослужителям, другую оставлял себе и семье. А оставшуюся делил и раздавал нуждающимся.

Также в народе этот праздник называли Мокрый Спас, или Спас на Воде. В этот день проводили обряды для освящения воды и колодцев. Считалось, что освященная вода обладает целебными свойствами.

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Яблочный Спас

Яблочный Спас отмечают 19 августа, его второе название — Спас на Горе — больше отражает духовный смысл даты. По православному календарю на этот день приходится большой двунадесятный праздник — Преображение Господне. Он посвящен библейскому событию, когда Иисус Христос впервые показал свою божественную сущность ученикам Петру, Иакову и Иоанну на высокой горе. До этого апостолы видели Спасителя в человеческом облике.

«Просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет», — так описывается Преображение в Евангелии.

Преображение Господне на Руси традиционно знаменовало начало сбора яблок. В день Спаса плоды нового урожая несли в храм для освящения, после чего их можно было свободно есть (существовало поверье, что от Пасхи до Преображения их нельзя употреблять в пищу) и заготавливать на зиму. Освященные яблоки наделялись особым значением: над ними произносили молитву, угощали ими близких, а часть обязательно раздавали. В некоторых регионах перед храмами устраивали праздник: на стол для всех гостей ставили постные пироги Преображение приходится на период Успенского поста и квас. Освященные яблоки особенно любили девушки и женщины, считая их «молодильными».

В этот день крестьяне наблюдали за погодой: считалось, что листва уже вовсю желтела, а птицы улетали на юг. Если день был холодным, то и зиму ждали суровую.

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Ореховый Спас

Ореховый Спас отмечается 29 августа. Его также называют Спас на Холсте, или Холщовый Спас. Эти названия отсылают к евангельской истории о том, что лик Спасителя остался на полотенце после того, как Иисус отер им лицо. Согласно преданию, с помощью этого нерукотворного образа правитель Едессы Авгарь исцелился от болезни. Позже император Константин перенес его в Константинополь. В честь этого события церковь отмечает 29 августа праздник Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. Также в этот день заканчивается Успенский пост.

К концу августа крестьяне заканчивали жатву, а еще в это время в лесах созревали орехи. Поэтому праздник называли Хлебным Спасом, либо Ореховым Спасом. В народе говорили: «Третий Спас хлеба припас». В церквях освящали и лесные орехи, и первые караваи, испеченные из зерна нового помола.

По погоде на третий Спас давали прогнозы на осеннюю пору: если 29 августа была гроза, то ждали теплую осень.

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Обычаи праздников

Хоть все три праздника во многом связаны с сельскохозяйственными циклами, сегодня главным обычаем остается именно посещение службы в храмах. Не лишним будет поставить на стол те продукты, в честь которых назван Спас. Но следует помнить, что первый и второй Спасы приходятся на Успенский пост — следовательно, готовить нужно постные блюда.

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В праздничные дни следует помогать малоимущим и проявлять заботу о близких. Выделите время для молитвы и общения с родственниками. Конфликтовать и ссориться в праздники нельзя.

Какие еще бывают Спасы: от Горохового до Макового

В разных регионах Спасы называли по-разному в зависимости от распространения определенных культур или особенностей климата. Празднику давали имя тех плодов, которые удалось собрать и на которые делали упор в хозяйстве. Даты могли несущественно меняться, но были неизменно связаны со временем сбора урожая. Поэтому можно встретить упоминания Грибного, Льняного, Макового Спаса. В августе крестьяне собирали грибы, семена, ягоды, целебные травы и несли их в церковь для освящения.

В Архангельской, Вологодской губерниях и ряде других областей второй Спас называли Гороховым (или Гороховым Днем), так как в это время поспевал горох. Стручки по традиции освящали в церкви и позже ставили на стол блюда с семенами.