Петров пост в 2025 году: когда он начнется и какие правила нужно соблюдать

Петров пост — 2025: даты, что можно и нельзя есть во время поста, календарь питания

Петров пост — один из четырех многодневных постов в православной традиции, предваряющий праздник святых апостолов Петра и Павла. В отличие от строгого Великого поста, он считается менее суровым, но сохраняет важное духовное значение. Почему продолжительность Петрова поста меняется год от года, когда он начнется и сколько продлится в 2025-м, какие правила питания и духовной жизни следует соблюдать — в читайте материале «Газеты.Ru».

Когда начинается и сколько длится Петров пост в 2025 году

В 2025 году православные верующие будут соблюдать Петров пост (его также называют Апостольским постом и постом Пятидесятницы) с понедельника 16 июня по пятницу 11 июля .

Этот пост подготовляет душу и тело к празднованию дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, который ежегодно отмечается 12 июля. Священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге отец Николай Савченко пояснил «Газете.Ru», что название «Апостольский» связано с описанием в Деяниях святых апостолов того, как ученики Христовы постились после праздника Троицы (Пятидесятницы), прежде чем приступить к проповеди Евангелия.

Начало Петрова поста определяется днем Святой Троицы, который в 2025 году пришелся на 8 июня, а его продолжительность, зависит от даты Пасхи.

26 дней продлится Петров пост в 2025 году

«Конец Петровского поста всегда выпадает на 12 июля — в день памяти апостолов Петра и Павла. Потому он и называется Петровым. Если Пасха поздняя, то пост может длиться совсем немного, до 10 дней. Если Пасха ранняя, то пост длинный и бывает до шести недель», — объяснил священник.

Справка По церковным правилам Петров день в пост не входит, однако, если этот праздник выпадает на среду или пятницу, ограничения принято соблюдать, но не очень строго – разрешены масло, рыба и вино.



В 2025 году Петров день выпадает на субботу 12 июля.



История и суть Петрова поста

Первые упоминания о Петровом посте встречаются в «Апостольском писании» III века, созданном Ипполитом Римским. Изначально он не ассоциировался с апостолами Петром и Павлом и носил название поста Пятидесятницы. Его главной целью было дать возможность тем христианам, которые не смогли поститься во время Великого поста — например, из-за тяжелой болезни или беременности. Позднее, когда праздник в честь Петра и Павла стал более значимым в церковной традиции, пост получил свое современное название.

Петров пост был установлен в первые века христианства. Окончательно он сформировался в IV веке (в 324 году), когда по инициативе святого Константина Великого в Константинополе и Риме построили храмы, посвященные первоверховным апостолам Петру и Павлу.

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Торжественное освящение константинопольского храма состоялось в день почитания апостолов – 29 июня (по юлианскому календарю) или 12 июля (по григорианскому). С тех пор эта дата стала особо значимой для христиан во всем мире.

Главная цель Петрова поста — духовно подготовить верующих к празднику в честь апостолов Петра и Павла, которые также соблюдали пост перед тем, как отправиться проповедовать христианство всему миру.

Пост необходим не только для «телесной» чистоты, но и для духовной. Его смысл не просто в отказе от некоторых продуктов, но в том, чтобы избегать разрушительных эмоций, уделять больше времени молитвам и благочестивым поступкам. Согласно христианской вере, пост помогает почувствовать единение с Богом.

«Перед Петровым постом последняя неделя, троичная — без поста в среду и пятницу. А воскресенье, после которого уже начинается Петров пост — это Неделя всех святых здесь слово «неделя» употребляется в церковном смысле и означает воскресенье. Считается, что это как будто второй день ангела для всех верующих», — отметил отец Николай.

Традиции в Петров пост

Петров пост сочетает элементы строгого богослужебного устава, призванные укрепить веру и подготовить душу к празднику, с народными обрядами.

Литургия и молитва. В каждом храме по будням читают аллилуйные службы с земными поклонами, звучат особые тропари и кондаки особые песнопения, раскрывающие суть праздника апостольской тематики, а по воскресеньям и праздникам совершается Божественная литургия. В эти дни особенно уместны молебны в честь Петра и Павла и чтение апостольских посланий, напоминающих о самоотверженности первых учеников Христовых.

Ограничения в еде. Основное воздержание — от мяса и молочных продуктов, а по средам и пятницам добавляется отказ от рыбы и масла. В субботы, воскресенья и церковные праздники разрешается вино и рыба, что делает пост менее строгим, чем Великий.

Народные обычаи. В некоторых регионах во время Петровского поста были особые обряды: например, в Карелии устраивали Радкольское воскресенье с поминальными «кабушами» круглые пирожки или лепешки из пресного теста, иногда с добавлением творога или тонко нарезанного картофеля и лодочными гуляньями, а после окончания поста крестьяне отправлялись на сенокос, веря, что это дарует хорошую погоду и обильный урожай.

Что такое лодочные гуляния? Лодочные гуляния начинались после поминальной трапезы. Легкие деревянные лодки украшали цветами и ветвями, а потом расходились на них по озеру или реке: мужчины и молодежь устраивали состязания в ловкости и скорости, женщины пели купальские песни, а старики рассказывали легенды о местных святых и чудесах. Такой обряд сочетал христианские обычаи и языческие корни — уважение к предкам и надежду на благодать апостолов Петра и Павла, которые, как верили, помогали в пути и даровали покровительство рыбакам и путешественникам.



Духовное содержание. Помимо воздержания от пищи, Петров пост — время усиленной молитвы, покаяния и милосердия: многие священники призывают «отдать часть хлеба алчущему» и уделить больше внимания благотворительности. Чтение покаянных канонов и участие в вечернях и утренях помогают сконцентрироваться на внутренних преобразованиях.

Главные ограничения и календарь питания в Перов пост

Что касается пищевых ограничений, то, по сравнению с Великим постом, Петров не такой строгий, уточнил священник Николай Савченко. Во время него следует отказаться только от мясной и молочной пищи.

«Петров пост — самый легкий из всех постов. В него можно есть рыбу, но от молочных продуктов и тем более от мясных надо воздерживаться. В старые времена этот пост был непрост для крестьян, поскольку к этому времени все зерно и все овощи прошлого урожая были съедены за год и посеяны весной, а нового урожая еще не было. При этом коровы на сочной зеленой траве уже обильно давали молоко, а курицы — яйца. Но это как раз скоромные продуктымолочная, мясная пища, не употребляемая религиозными людьми во время поста, от которых надо воздерживаться», — обратил внимание собеседник «Газеты.Ru».

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Календарь питания в Петровский пост в 2025 году

В дни поста мясо, молоко, яйца и продукты из них — строго запрещены . Рыба, растительное масло и вино разрешаются в определенные дни недели.

Строгие дни (понедельник, среда и пятница): сухоядение, то есть разрешается употребление неприготовленной растительной пищи: сырых овощей, фруктов, орехов, сухофруктов, меда, иногда хлеба.

Даты:

• 16 июня (понедельник), 18 июня (среда), 20 июня (пятница);

• 23 июня (понедельник), 25 июня (среда), 27 июня (пятница);

• 30 июня (понедельник), 2 июля (среда), 4 июля (пятница);

• 7 июля (понедельник), 9 июля (среда), 11 июля (пятница).

Умеренные дни (вторник и четверг): разрешена горячая растительная пища без масла, а также рыба.

Даты:

• 17 июня (вторник), 19 июня (четверг);

• 24 июня (вторник), 26 июня (четверг);

• 1 июля (вторник), 3 июля (четверг);

• 8 июля (вторник), 10 июля (четверг).

Праздничные дни в посту (суббота и воскресенье): разрешены горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты, вино в умеренном количестве.

Даты:

• 21 июня (суббота), 22 июня (воскресенье),

• 28 июня (суббота), 29 июня (воскресенье),

• 5 июля (суббота), 6 июля (воскресенье).

Если по состоянию здоровья вы не можете держать пост в полной мере, можно попросить благословение у священника не соблюдать пост.

Кому можно не соблюдать пост

Выделяют несколько категорий людей, кому разрешены послабления во время поста:

беременные женщины;



кормящие матери;



несовершеннолетние;



люди, имеющие серьезные медицинские диагнозы;



военнослужащие;



рабочие, занятые тяжелым физическим трудом.

Как правильно подготовиться к посту

За одну-две недели до начала Петровского поста необходимо облегчить работу организму, чтобы не навредить своему здоровью. По словам священника, не стоит «наедаться наперед», поскольку так можно только усугубить положение.

В пост нужно как мягко входить, так и выходить. И воздержание в пост полезно и для души, и также для тела, ведь человек раньше никогда не имел возможности есть мясо каждый день, какую возможность мы имеем сейчас. Жизнь без поста неестественна для человека и непривычна. Человеческий организм приспособлен Богом к посту, и пост полезен. Николай Савченко священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Заранее в качестве подготовки к посту рекомендуется:

меньше употреблять мясных и кисломолочных продуктов;



упор сделать на зелень, овощи и фрукты;



пить больше воды для улучшения пищеварения и снижения дискомфорта от смены рациона.

Что можно и нельзя делать в Петров пост

Пост — это не только ограничения в рационе. Важнее позаботиться о чистоте души. Церковь не устанавливает конкретных запретов в период поста, но православные верующие все равно стараются придерживаться определенных традиций и правил.

Во время Петровского поста следует:

Отказаться от вредных привычек. Алкоголь в больших количествах в пост не употребляют. Можно попробовать отказаться от сигарет и меньше сидеть в социальных сетях.

Посетить церковь. Если есть потребность, можно исповедоваться или причаститься. Также не будет лишним посетить несколько церковных служб.

Побыть в одиночестве. В народе сложилась традиция не устраивать в дни Петрова, да и любого другого поста, шумные гулянья и празднования. Это время можно полностью посвятить себе и своим мыслям и проанализировать совершенные поступки.

По народным поверьям, в Петров пост нельзя стричься. Этому суеверию много лет и, согласно ему, стрижка в пост навлечет долгие годы несчастья. Также в этот период не стоит брать и давать в долг, иначе начнутся финансовые проблемы. Нельзя заниматься рукоделием, шить и вышивать — согласно примете, нарушивший запрет «зашьет» свое счастье и навлечет на себя беду.

Зато ближе к празднику Петра и Павла, который выпадает на 12 июля, можно и нужно устраивать генеральную уборку в доме, чтобы очистить свое жилище перед важным церковным праздником, и привести дом в порядок.

Можно ли жениться и венчаться в Петров пост

Отмечать заключение брака в ЗАГСе не запрещается, но, по церковным правилам, все же лучше отложить пышное торжество. Поверье гласит: молодые люди, сыгравшие свадьбу в этот период, быстро разойдутся или будут несчастливы.

Если вы планируете и церковную церемонию, и праздничный обед, зарегистрируйте брак в ЗАГСе в любое удобное время, но венчаться и устраивать торжество следует после 12 июля. Хотя сам пост закончится 11-го, на 12-е пост выпадает праздник Петра и Павла. По церковному уставу венчаться в великие праздники запрещено.