Пенсионная реформа не затронет людей, уже вышедших на пенсию

Законопроект о повышении пенсионного возраста, внесенный на рассмотрение Госдумы, не имеет обратной силы и не затронет россиян, уже вышедших на пенсию.

Согласно документу, все жители России, уже получающие страховую пенсию по старости, продолжат ее получать – по линиям Пенсионного фонда РФ и силовых ведомств это около 46,5 млн человек. Также продолжится начисление всех пенсионных и социальных выплат в соответствии с уже приобретенными льготами и правами. Работающие пенсионеры также могут не волноваться – их выплаты останутся неизменными.

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Единственная перемена, которой стоит ожидать пенсионерам, – постепенное повышение выплат, которые они получают. В соответствии с указом президента РФ Владимира Пути-на от 7 мая 2018 года, на период до 2024 года запланирована индексация пенсий выше инфляции.

По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, законопроект направлен на повышение пенсий неработающий пенсионеров – с 2019 года средний размер пенсии будет расти примерно на 1000 рублей в год. Это будет означать индексацию всей пенсии не ниже 7%, то есть вдвое выше темпов инфляции (прогнозируемая Минэкономразвития инфляция на 2018 год – 3,1%). Конкретная прибавка каждому пенсионеру будет соответствовать его пенсии. Ожидается, что к 2024 году неработающие пенсионеры будут ежемесячно в среднем получать выплаты около 20 000 рублей, говорил ранее первый вице-премьер Антон Силуанов.

В последние три года в среднем увеличение пенсий осуществлялось на 400-500 рублей. Так, в 2016 году увеличение составило 399 рублей, в 2017 году – 524 рубля, в 2018 году – 481 рубль.

Законопроект о корректировке пенсионной системы был 19 июля принят Госдумой в первом чтении. Рассмотрение документа продолжится во время осенней сессии нижней палаты парламента.